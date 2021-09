Ważne zmiany w Polskim Ładzie. Premier rekomendował PiS zgłoszenie poprawki

Jeszcze dziś podczas posiedzenia Sejmu ma zostać zgłoszona kolejna poprawka do Polskiego Ładu. Co ciekawe, zgłosi ją klub Prawa i Sprawiedliwości, a jej pomysłodawcą jest premier Mateusz Morawiecki.

Zmiany mają dotyczyć tak zwanej ulgi dla klasy średniej, a precyzyjniej rozwiązań podatkowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. O szczegółach poinformował minister Łukasz Schreiber.

„Ważna zmiana w podatkowa w Polskim Ładzie. Premier Mateusz Morawiecki rekomendował klubowi Prawa i Sprawiedliwości zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł. Jeszcze dziś zgłosimy ją w Sejmie” – napisał na Twitterze przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Ulga dla klasy średniej pełna dziur

Ulga dla klasy średniej, to rozwiązania przygotowane jest dla klasy średniej, czyli jak obliczyli autorzy projektu, dla osób, które miesięcznie zarabiają między 5701 zł a 11 141 zł brutto, co rocznie daje od 68 412 zł do 133 692 zł.

Bardzo szybko eksperci zauważyli kilka trudności. Chodzi o fakt, że wskazane widełki są nieprzekraczalne i nie są elastyczne. Przekroczenie tego limitu, chociaż o złotówkę, przy obecnym kształcie projektu, oznaczało będzie utratę ulgi za cały rok.