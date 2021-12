Polski Ład 2022. Lista zmian od 1 stycznia: kwota wolna od podatku, PIT-0 dla emerytów i wiele innych

Polski Ład, który wejdzie w życie w 2022 roku, to 140-stronicowy dokument, który wprowadza zmiany w wielu ustawach. Od 1 stycznia roszady w kwestii podatków dotknął kilkunastu milionów pracowników w Polsce. Niektórzy z nich nie będą zadowoleni, ponieważ w ich portfelach zostanie mniej pieniędzy niż przed zmianą przepisów.

Polski Ład 2022. Stracą najbogatsi, zyskają najbiedniejsi

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian podatkowych od 1 stycznia będzie kwestia kwoty wolnej od podatku. Od 2019 roku wynosiła ona 8 000 zł, a od nowego roku będzie to 30 000 zł.

Zgodnie z treścią Polskiego Ładu przesunięty zostanie również próg podatkowy. Dotychczas wynosił on 85 528 zł. Po zmianach granica zostanie podniesiona do 120 000 zł. Oznacza to, że osoby, które zarabiają od 85 do 120 tys. zł, będą płaciły 17 gr podatku od każdej zarobionej złotówki, zamiast 32 groszy.

Niestety zmiany związane z Polskim Ładem mają też niemiłe konsekwencje. Dotychczas można było odliczyć od podatku aż 7,75 z 9 proc. składki zdrowotnej. Od 1 styczna stanie się to niemożliwe. Stratni będą już pracownicy, którzy pensję za grudzień dostaną w styczniu, ponieważ zostaną oni objęci nowymi przepisami.

Polski Ład 2022. Ile zostanie w naszych portfelach? Sprawdzamy pensję netto

Od 1 stycznia w systemie pojawi się tzw. ulga dla klasy średniej, która dotyczyć będzie m.in. pracowników zatrudnionych na etat na podstawie umowy o pracę, którzy zarabiają od 68 412 do 133 692 zł. Dzięki tej uldze podatnicy, którzy zarabiają 6-11 tys. zł brutto miesięcznie najpewniej nie odczują w swoich portfelach zmian w związku z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Ile zatem zostanie w naszych portfelach? Najwięcej zyskają pracownicy zarabiający tzw. najniższą krajową. Wszystkie osoby, których pensja brutto po nowym roku wyniesie 3 010 zł brutto (2 363,56 zł netto od nowego roku), dostaną o 154 zł netto więcej niż dotychczas. 114 zł więcej zostanie w portfelach pracowników zarabiających 4 tys. brutto miesięcznie (3 021,96 zł), a 47 zł zyskają ci, których miesięczna pensja brutto wynosi 5 tys. zł (3 660,19 zł).

Zmian w systemie podatkowym nie odczują pracownicy, których pensja wynosi od 6 do 11 tys. zł brutto (4,3-7,5 tys. zł netto). Stratni będą najbogatsi. Ponad 900 zł zostanie w portfelach osób zarabiających 25 tys. zł brutto miesięcznie (15 520 zł netto), a o blisko 3 tys. zł. uszczupli się miesięczna pensja zarabiających 50 tys. zł brutto (29 908 zł netto).

Polski Ład 2022. Co jeszcze zmieni się od nowego roku?

Polski Ład dotknie znacznie większego grona podatników. Na zmianach zyskają emeryci, a także rodziny z dziećmi. Oto lista zmian, które wchodzą w życie od nowego roku:

zerowy PIT dla emerytów zatrudnionych na etacie lub umowie zlecenie, których zarobki nie przekroczą 115 528 zł

zerowy PIT dla rodziców, którzy posiadają minimum czworo dzieci i których przychody nie przekraczają 115 528 zł, lub 231 056 zł przy wspólnym rozliczeniu

samotni rodzice, zamiast rozliczać się z dzieckiem, od 2022 roku będą mogły dokonać odliczenie na dziecko w wysokości 1500 zł

rozliczenie ze współmałżonkiem będzie możliwe również w roku zawarcia małżeństwa, pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku

w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem również zostanie zastosowana ulga dla klasy średniej

osoby korzystające z samochodów służbowych do celów prywatnych od nowego roku będą objęte nieodpłatnym świadczeniem w wysokości 250 zł miesięcznie, jeżeli samochód ma silnik o mocy 60 kW, albo jest pojazdem elektrycznym lub wodorowym; świadczenie w wysokości 400 zł będzie dotyczyło pozostałych samochodów

konsekwencje w kwestii podatku dochodowego, a także składki zdrowotne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na „czarno” będzie ponosił w całości pracodawca – to on, a nie pracownik, zapłaci kary

