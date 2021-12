Dyskoteki otwarte w Sylwestra, czyli lockdown przerwany na jeden wieczór. Wiceminister tłumaczy

Zbliża się koniec roku, czyli dla wielu osób najważniejsza noc od dwunastu miesięcy. Wielu Polaków nie wyobraża sobie, że można ją spędzić inaczej, niż na zabawie. W czasach pandemii wybór możliwości sylwestrowej imprezy jest mocno ograniczony.

Dyskoteki otwarte na jeden wieczór

Na mocno kontrowersyjny pomysł wpadło jednak Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które zwróciło się do rządu z propozycją rozporządzenia, które zakłada m.in. zwolnienie działalności objętych trzema kodami PKD z ograniczeń na jedną noc. Chodzi właśnie o przełom 31 grudnia i 1 stycznia 2022 roku. Niecodzienny pomysł tłumaczyła na antenie Radia Zet wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

– Społeczeństwo przygotowywało się do imprez zdecydowanie wcześniej i wyparcie tego na jeden wieczór oznaczałoby duże konsekwencje – także gospodarcze. Dlatego zdecydowaliśmy się na zwolnienie z tego lockdownu na jeden dzień – powiedziała.

Rozporządzenia zakłada jednak również wsparcie finansowe dla firm objętych trzema kodami PKD. Rada Ministrów zgodziła się na takie rozwiązanie 20 grudnia.

– W ramach wsparcia przewidujemy zwolnienie ze składki ZUS, postojowe w wysokości 2080 zł i dotacja do 5000 zł z możliwością przedłużenia, jeśli lockdown w tej branży zostanie wydłużony. To łącznie 70 milionów złotych, które kierujemy do tych trzech kodów PKD – powiedziała wiceminister.

Polski Ład od 1 stycznia. Rząd przygotował infolinię

Wiceminister Olga Semeniuk była pytana także o specjalną infolinię, którą rząd przygotował dla wszystkich, którzy mają pytania i wątpliwości związane z wprowadzanymi od 1 stycznia zmianami podatkowymi zawartymi w Polskim Ładzie.

– Każda zmiana systemu podatkowego wiąże się z pytaniami przedsiębiorców. Tych wątpliwości i pytań nie jest jednak tak dużo, co widzimy po kilku dniach działania specjalnej infolinii. Do 24 grudnia z pytaniami zwróciło się już kilka tysięcy osób – powiedziała Olga Semeniuk. – Infolinia powstała po to, aby kompleksowo zebrać wiedzę z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dodała.

Podwyżka stóp procentowych. Wiceminster ocenia działania RPP

Olga Semeniuk została zapytana także o jej ocenę działań Rady Polityki Pieniężnej w kwestii ochrony Polaków przed inflacją. Zdaniem wiceminister nie ma podstaw do twierdzenia, że doszło w tej sprawie do „zaniechania czasowego”.

– Nie mamy gwarancji, że wcześniejsze działania NBP przyczyniłyby się do wyhamowania inflacji. Moim zdaniem proces podwyższania stóp procentowych został przeprowadzony we właściwym czasie. W mojej ocenie nie doszło do żadnego zaniechania czasowego – powiedziała Olga Semeniuk.

