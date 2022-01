Gość TVP Info skrytykował rząd i Polski Ład. Zacytował rosyjskie przysłowie

Gościem środowego wydania programu „O co chodzi” w TVP Info był Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prowadzący Krzysztof Skowroński zaczął rozmowę od pytania, czy jego gość zorientował się już, kto zyska, a kto straci na obowiązującym od początku roku Polskim Ładzie. – Wydaje mi się, że tu beneficjentów zbyt wielu nie będzie – ocenił nowe rozwiązania podatkowe Kaźmierczak. Wtedy Skowroński zauważył, że beneficjentów „będzie 18 milionów”. – To rządowa propaganda. Jeszcze uwzględniając inflację, to już w ogóle – odparł gość TVP.

- Wielu dostanie niewiele. Trochę jak w filmie „Bruce Wszechmogący”, gdzie wszyscy wygrali centa albo pół centa w totolotka, żeby było sprawiedliwie – mówił dalej Kaźmierczak. – Jest to projekt bardzo źle przygotowany, przed czym ostrzegaliśmy. Bardzo ubolewam, że przegrałem walkę o Polski Ład. Dążyłem do tego, żeby zrobić w tym roku wyższą kwotę wolną od podatku, bo to było bardzo niesprawiedliwe, co się działo przez lata w Polsce – stwierdził.

Kaźmierczak przekonywał, że dzisiaj widać chaos, jaki wywołały zmiany podatkowe. – Jest to bardzo dobra ilustracja rosyjskiego powiedzenia dla rządu, który stracił cnotę i rubelka nie zarobił – dodał. Skowroński wtrącił jednak, że w Polskim Ładzie podwyższono do 30 tys. kwotę wolną od podatku. Jego gość stwierdził, że o tym rozmawiają nieliczni, bo dyskutuje się o niższych pensjach nauczycieli, co jest „klęską rządu”. – Rząd, nie wiem, z jakiego powodu, postanowił jeszcze dorzucać gnojówkę do wentylatora od rana i to rozgrzewać, zamiast spokojnie przeczekać, spokojnie wyjaśnić – stwierdził.

– Pewnie na lata likwiduje to możliwość naprawy polskiego systemu podatkowego, który był jednym z najgorszych – ocenił. Jak podsumował, teraz Polskę ma szansę wyprzedzić Włochy i będzie miała „najgorszy system podatkowy”.

Chaos przez Polski Ład. Wściekli są nauczyciele i policjanci

Polski Ład miał przynieść większości obywateli więcej pieniędzy z nowym rokiem. Jednak jak pokazują kolejne doniesienia medialne, są grupy, które z marszu dostały po kieszeni. I będą kolejne. Pierwsze były doniesienia na temat nauczycieli i ich cięć w pensjach, które opisała Wirtualna Polska. „Dziękuję za ich Ład. Właśnie dostałem pomniejszoną pensję o 350 zł netto. Przypomnę, że pracuję w strefie budżetowej jako nauczyciel mianowany 21/18 etatu. Staż przy tablicy 33 lata. Czuję zażenowanie i upokorzenie! Jakby ktoś w mordę strzelił…” – to opis jednego z internautów, który przywołał portal.

Sprawa zyskała rozgłos na tyle duży, że postanowiło wypowiedzieć się Ministerstwo Finansów. Wiele wskazuje na to, że niższe pensje otrzymali ci nauczyciele, którzy są zatrudnieni w więcej niż jednej placówce. A wszystko to za sprawą zeznania PIT-2, który pewnie lata temu złożyli. PIT-2 to oświadczenie pracownika, służące do obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy – po złożeniu tego wniosku pracodawca odprowadza ten podatek z pensji. W efekcie płaci się niższy podatek, ale bez zwrotu PIT.

Jednak ledwo odkręcono zamieszanie z Polskim Ładem u nauczycieli, a RMF FM poinformowało, że program pozbawił policjantów tegorocznych podwyżek. Jak przypomniała rozgłośnia, MSWiA zapowiedziało, że w 2022 roku policyjne uposażenia wzrosną o 500 zł. Na te doniesienia zareagował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, pisząc na Twitterze, że podwyżka „wyniesie 500 zł netto. Z wyrównaniem od 1 stycznia. Nic się nie zmieniło, Polski Ład nie pozbawił policjantów podwyżek. To nieprawdziwa informacja”.

