Nie tak PiS wyobrażał sobie pierwsze dni Polskiego Ładu. System „wywrócił się” o PIT-2

Nie tego spodziewał się rząd. Początek roku miał przynieść pochwały od 18 mln Polaków, którzy mieli skorzystać na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie. Zamiast tego w pierwszych dniach stycznia internet zalały wyrazy niezadowolenia tych, którzy zorientowali się, że ich pensja jest niższa niż jeszcze w grudniu – a różnice nie były kosmetyczne, bo w wielu przypadkach sięgnęły 300 czy nawet 400 zł. O tym, że coś z PiS-owskiej reformie nie zagrało, zaalarmowali nauczyciele i niektóre służby mundurowe, a więc grupy zawodowe, które otrzymują wynagrodzenie z góry.

Dlaczego nauczyciele dostali mniejsze wynagrodzenia?

Rząd natychmiast zaczął szukać sabotażysty, który spowodował, że zastosowanie nowych zasad spowodowało straty podatników. Pierwsze podejrzenia padły na księgowych, którzy jakoby mieli masowo mylić się przy wyliczaniu należnego wynagrodzenia. Tej narracji nie dało się długo utrzymać, więc Ministerstwo Finansów musiało przyznać, że system „wywrócił się” na PIT-2, czyli oświadczeniu pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.