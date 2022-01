Rząd koryguje Polski Ład. „Nie przymykamy oczu na jakiekolwiek potknięcia”

Rząd skoryguje niektóre przepisy wprowadzone w Polskim Ładzie. Podczas konferencji prasowej poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. – Polski Ład to najbardziej ambitna, solidarnościowa reforma systemu podatkowego, które podjęliśmy się przez ostatnie 30 lat. Założenia są jasne: chcemy, aby Polacy zarabiali więcej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Nie przymykamy oczu na jakiekolwiek potknięcia. Nakazałem Ministerstwu Finansów prace w trybie natychmiastowym i takie prace się toczą. Wyrównano już m.in. różnice w wypłaconych wynagrodzeniach dla służb mundurowych – dodał premier.

Możliwość wyrównania strat

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że każdy zarabiający do 12 800 zł, kto poczuje, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu, zarobił, chociaż złotówkę mniej, będzie się mógł zwrócić do państwa o wyrównanie tej straty.

– Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w nowym systemie otrzyma wyższe lub takie samo wynagrodzenie, zarabiając do 12 800 zł, to wprowadzamy zasadę możliwości rozliczenia na zasadzie danych z 2021 roku. Jeśli okaże się, że 2022 roku pogorszy, chociaż o złotówkę status danej osoby, to będzie się można zwrócić o wyrównanie – powiedział.

