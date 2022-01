MF pracuje nad zmianą opodatkowania posłów i senatorów? Przedstawiciele rządu komentują

Parlamentarzyści prawdopodobnie nie stracą na Polskim Ładzie. Jak podaje nieoficjalnie Mariusz Gierszewski z Radia Zet, w Ministerstwie Finansów mają trwać prace nad zmianami w przepisach.

Polski Ład uderzył w parlamentarzystów

Od ostatniej głośnej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, podczas której poinformowano o pierwszych zmianach w Polskim Ładzie, wiadomo, że osoby zarabiające do 12 800 zł będą mogły rozliczyć się według starych zasad, o ile tylko poczują, że stracą na nowych regulacjach. Rząd zakłada bowiem, że właśnie obywatele, których zarobki nie przekraczają tego progu, powinni nie odczuć negatywnych zmian.

– Nie przymykamy oczu na jakiekolwiek potknięcia. Nakazałem Ministerstwu Finansów prace w trybie natychmiastowym i takie prace się toczą. Wyrównano już m.in. różnice w wypłaconych wynagrodzeniach dla służb mundurowych – mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Problem w tym, że posłowie i senatorowie niecałe pół roku wcześniej przegłosowali dla siebie podwyżki. Z nowelizacji ustawy wynika, że ich pensja wynosi 12 827 zł, czyli o 27 zł więcej niż bezpieczna kwota. Przekroczenie progu oznacza, że parlamentarzyści trafili do grupy, która będzie musiała się do rzucać w ramach sprawiedliwości społecznej.

Pensja to nie wszystko

Pensja, która i tak przekracza już próg, to jednak nie wszystko. Trzeba bowiem pamiętać jeszcze o diecie poselskiej. Łącznie parlamentarzyści otrzymują 15 332 zł. Sprawiło to, że za styczeń ich pensja była niższa o 1400 zł. Radio Zet przypomina, że posłom i senatorom nie przysługuje prawo do żadnej z ulg, w tym ulgi dla klasy średniej.

Przedstawiciele rządu komentują

Medialne doniesienia skomentował już przedstawiciel rządu. Piotr Muller przekazał za pośrednictwem Twittera, że nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów. Współpracownik Mateusza Morawieckiego zapewnił, że resort finansów nie pracuje nad przepisami w tym zakresie.

Z kolei Artur Soboń dodał, że Ministerstwo Finansów przygotowuje regulacje dla samotnych rodziców, dla firm (remanenty i amortyzacja) oraz dla księgowych (przesunięcie terminów sprawozdań i CIT-8).

