Rząd nie wycofa się z Polskiego Ładu. Jasne stanowisko wicepremiera

Henryk Kowalczyk, który od ponad 100 dni pełni stanowisko wicepremiera i ministra rolnictwa, a wcześniej był m.in. szefem sejmowej komisji finansów, udzielił wywiadu dziennikowi „Rzeczpospolita”. Rozmowa w dużej części poświęcona jest Polskiemu Ładowi. Wicepremier jasno deklaruje, że rząd nie wycofa się z tego programu.

– Nie wycofamy się z Polskiego Ładu. Jest to niemożliwe, dlatego że zmiany w trakcie roku podatkowego dotyczące podatków mogą być wykonywane tylko na korzyść podatnika. Wycofanie się z Polskiego Ładu jest niemożliwe z tego względu, że kilkanaście milionów osób zyskuje na Polskim Ładzie – mówi Kowalczyk.

Zyskuje 12-13 mln Polaków

Ilu konkretnie Polaków na Polskim Ładzie zyskuje? Jak mówi w dalszej części rozmowy Kowalczyk – ok. 12-13 mln osób. – Według szacunków i oceny skutków regulacji na Polskim Ładzie zyskuje około 12–13 milionów, a około 5 mln jest obojętnych. Dla kilku procent jest niekorzystny, czyli ci co najwięcej zarabiają, dopłacą do tego, czyli będą płacić większe podatki – przyznaje wicepremier.

Te „kilka procent" to zarabiający powyżej 12 800 zł brutto miesięcznie. Zdaniem wicepremiera – który nie ukrywa, że sam do Polskiego Ładu dopłaci – to „sprawiedliwe podejście do systemu podatkowego". – Przywracamy w Polsce poczucie sprawiedliwości. Ja osobiście zapłacę więcej, ale nie mam pretensji. Chętnie podzielę się z tymi, którzy zarabiają mniej. Taki jest system podatkowy w większości krajów – podkreśla wicepremier.

Kowalczyk przyznaje, że „najtrudniejsza sytuacja jest w uldze dla klasy średniej", co „trzeba uprościć i uporządkować". Pytany o to, czy konsekwencje Polskiego Ładu poniesie premier Mateusz Morawiecki i straci stanowisko, wicepremier odpowiedział: „Nie sądzę".

Korzyści dla rolników

Wicepremier, a zarazem minister rolnictwa nie ma wątpliwości, że Polski Ład pomoże polskim rolnikom. – Ogromne pieniądze idą w kolejnych transzach dla samorządów na budowę infrastruktury na obszarach wiejskich. Będą nowe drogi, wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie przydomowe dla polskich rolników, energia odnawialna dla rolników, czyli dodatkowe źródła dochodu. Ale też możliwości przetwórcze dla rolników. Jest dużo rzeczy w ramach Polskiego Ładu, które ucieszą rolników – podsumowuje szef resortu rolnictwa.

