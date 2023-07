mObywatel 2.0. już dostępny. Skąd pobrać? Jak się zalogować? Jak dodać dokumenty?

mObwyatel 2.0 ciekawi zarówno tych, którzy korzystali ze starszej wersji jak i tych, którzy jeszcze nie mieli okazji jej zainstalować. Mowa o nowoczesnym systemie, który umożliwia załatwianie wszelkich ważnych spraw urzędowych zdalnie, bez wychodzenia z domu. Teraz ma być jeszcze łatwiej i nieco inaczej. Sprawdzamy, co się zmieniło.

mObwyatel 2.0. Co zmieniło się w aplikacji?

Nowa wersja rządowej aplikacji mObwyatel dostępna jest od 14 lipca. Pojawiły się w niej nowe funkcje i usługi. Na użytkowników czeka m.in.nowa funkcja: weryfikacji kryptograficznej mDowodu – dostępna także bez konieczności logowania się do aplikacji. Wszystko to przez nowy dokument tożsamości, którym będziemy mogli posługiwać się na terenie całego kraju.

Ponadto nowy mDowód będzie miał inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Będzie dostępny wyłącznie online w aplikacji mObywatel. Każdy użytkownik nie będzie już musiał nosić ze sobą plastikowego dowodu, bo instytucje będą miał obowiązek ustawowy akceptowania mDowodu. Warto jednak pamiętać, że to nie znaczy, że w ogóle możemy nie mieć tradycyjnego dowodu.

Z innych nowości, wdrażana jest funkcja „Bezpieczny autobus”– skierowana do osób, które np. wysyłają dzieci na kolonie lub same mają ruszyć w podróż autobusową – wystarczy, że w aplikacji wpiszemy numer rejestracyjny pojazdu, a otrzymamy podstawowe dane autobusu np. informacje o badaniach technicznych oraz polisie OC. Wiadomo, że trwa też pilotaż e-płatności, który będzie sukcesywnie rozszerzany. Są też karty lokalne – z których skorzystają samorządy. Jeszcze w sierpniu w nowej aplikacji mObywatel pojawi się tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński chwalił oprogramowanie, mówiąc: „Nowa wersja aplikacji jest bardziej ergonomiczna, nowoczesna, dostosowana do współczesnych standardów. To jest tylko początek zmiany polegającej na tym, że każda usługa, każda sprawa będzie docelowo do załatwienia właśnie za pośrednictwem mObywatela”.

Tak to wygląda w skrócie

– Dostęp do wirtualnego dowodu osobistego i prawa jazdy w telefonie

– mLegitymacja studenta, ucznia, emeryta i rencisty

– mPojazd – informacje o naszym pojeździe, ubezpieczeniach i składkach

– eRecepty i eSkierowania

– Bilety na przejazdy pociągiem (Bilkom)

– Karta Dużej Rodziny

mObwyatel 2.0. Skąd pobrać? Jak się zalogować? Jak dodać dokumenty?

mObywatel 2.0 dostępny jest w sklepach Google Play oraz App Store. Znajdziemy ją w prawie każdym telefonie. Jeśli mamy wybrane odpowiednie ustawienia, aplikacja zaktualizuje się sama, w przeciwnym wypadku trzeba będzie zrobić to ręcznie.



By dodać dokumenty do aplikacji mObywatel 2.0, należy otworzyć główny ekran i wybrać opcję „Dodaj swój pierwszy dokument”. Następnie z listy trzeba wybrać mObywatel i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zalogowanie do aplikacji jest bardzo proste – za każdym razem musimy podać ustawione przez siebie hasło. Jeśli jednak posiadamy nowy dowód, wystarczy aktywować w ustawieniach logowanie biometryczne. Wtedy zalogujemy się przy użyciu w telefonie czytnika linii papilarnych lub skanu twarzy i podanie 4-cyfrowego PIN-u.

