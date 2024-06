Bon senioralny dla opiekunów osób starszych? KE jasno odpowiada

Bon senioralny to nowe świadczenie, które ma ułatwić opiekę nad osobami starszymi. Rodziny, w których seniorzy wymagają stałej opieki, dotychczas musiały radzić sobie samodzielnie i martwić, skąd wezmą fundusze na ewentualną opiekę. Otrzymywane od państwa środki czy dodatki nie zawsze były wystarczające, by poradzić sobie z tą sytuacją. Bon senioralny ma to zmienić i ułatwić funkcjonowanie takich rodzin.

Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny to program wsparcia dla rodzin, w których seniorzy potrzebują opieki. Nie będzie to jednak świadczenie pieniężne, co miesiąc wpływające na konto takich rodzin, ale bon, który będzie można wykorzystać do opłacenia profesjonalnych usług opiekuńczych.

Pomysł wprowadzenia bonu senioralnego zaaprobowała Komisja Europejska. Uznała go za zgodny z założeniami polityki społecznej Unii Europejskiej.

Dla kogo bon senioralny?

Bon senioralny ma być dedykowany na wydatki dla opiekunów osób starszych. Być może dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania członkowie rodzin, w których znajduje się osoba starsza wymagająca stałej opieki, nie będą musieli rezygnować z pracy zawodowej, by zapewnić stałą opiekę. Bon będzie przeznaczony tylko rodzinom, w których żadna z osób nie może zająć się seniorem z powodu pracy zawodowej.

Bon ma opiewać na kwotę 2150 zł. Pomysłodawcy programu argumentują, że dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania powstaną nowe miejsca pracy i rozwinie się rynek usług opiekuńczych.

