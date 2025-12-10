Polacy przepłacają za leki. Ta ulga odda ci kilkaset złotych w PIT

Polacy często nie wiedzą, że mogą pomniejszyć podatek o wydatki na leki. Tymczasem ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć nawet kilkaset złotych w rocznym rozliczeniu PIT, a obowiązujące dziś zasady pozostaną takie same także w 2026 r. Warunek jest jeden: trzeba spełniać ustawowe kryteria i mieć dobrze udokumentowane zakupy w aptece.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom z niepełnosprawnościami oraz podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i faktycznie ponoszą wydatki na jej leczenie. Odliczyć można koszty leków, jeżeli lekarz specjalista potwierdził konieczność ich stosowania – na stałe lub czasowo. Co ważne, ulga obejmuje wszystkie leki przepisane przez specjalistę, niezależnie od tego, czy są związane z głównym schorzeniem, na podstawie którego orzeczono niepełnosprawność, czy innymi chorobami.

Podstawowa zasada jest prosta: odliczeniu podlega nadwyżka wydatków na leki w danym miesiącu ponad 100 zł. Jeśli więc w konkretnym miesiącu suma paragonów nie przekroczy tej kwoty, ulga za ten okres nie przysługuje. Nie wolno też łączyć wydatków z kilku miesięcy – limit 100 zł liczy się oddzielnie dla każdego miesiąca roku podatkowego.

Przykładowe obliczenia

Przykład obliczeń pokazany przez Infor.pl wygląda następująco:

luty: wydatek 100 zł – odliczenie 0 zł (100 – 100),

marzec: 180 zł – odliczenie 80 zł,

kwiecień: 110 zł – odliczenie 10 zł,

czerwiec: 187 zł – odliczenie 87 zł,

lipiec: 155 zł – odliczenie 55 zł,

wrzesień: 80 zł – odliczenie 0 zł,

listopad: 210 zł – odliczenie 110 zł,

grudzień: 78 zł – odliczenie 0 zł.

Łączny wydatek na leki wyniósł 1100 zł, a suma odliczeń – 342 zł. Eksperci zwracają uwagę, że opłaca się „skupiać” zakupy leków w mniejszej liczbie miesięcy, tak aby częściej przekraczać próg 100 zł i zwiększyć łączną kwotę ulgi.

Z preferencji skorzystają także opiekunowie osób niepełnosprawnych. Jeśli podatnik finansuje leki zarówno dla siebie (jako osoby z niepełnosprawnością), jak i dla pozostającego na jego utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny, sumuje wydatki w danym miesiącu, a następnie odlicza nadwyżkę ponad 100 zł.

Rozliczenie ulgi

Ulga na leki rozliczana jest w rocznym zeznaniu PIT: w formularzach PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 z załącznikiem PIT/O – w zależności od źródła dochodu. Konieczne jest gromadzenie faktur, rachunków i paragonów za leki oraz posiadanie recept lub zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego konieczność ich stosowania.

Nie wszystkie wydatki mogą być jednak odliczone. Ulga nie obejmuje kwot sfinansowanych w całości ze środków takich jak PFRON, NFZ, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności czy fundusz świadczeń socjalnych, ani wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli część kosztów została pokryta z tych źródeł, do odliczenia pozostaje jedynie różnica między pełnym wydatkiem a kwotą dofinansowania.

