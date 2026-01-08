Największy pożeracz prądu w domu. Zaskoczy wielu Polaków

W domach Polaków działa wiele urządzeń elektrycznych, ale nie każde generuje takie samo zużycie energii. Wyniki Ogólnopolskiego EkoTestu przeprowadzonego przez Wirtualną Polskę pokazują, że świadomość dotycząca poboru prądu wciąż jest niska. Uczestnicy ankiety często mylili się w ocenie, który sprzęt domowy zużywa najwięcej energii.

Które urządzenia zużywają najwięcej?

W codziennym użytkowaniu korzystamy z lodówek, pralek, piekarników, zmywarek czy telewizorów. Mimo to wielu ankietowanych błędnie typowało urządzenia najbardziej obciążające rachunki. Najwięcej odpowiedzi wskazywało suszarkę do prania, zmywarka pojawiła się na liście zaledwie u 10 proc. osób, a 35 proc. respondentów wskazało płytę indukcyjną – i to właśnie ta grupa miała rację.

Płyta indukcyjna jest największym „pożeraczem” prądu w gospodarstwach domowych. Jej roczne zużycie energii jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku lodówki czy pralki. Wynika to z dużej mocy urządzenia, która standardowo mieści się w przedziale od 1000 do 3000 W. Przy założeniu, że sprzęt pracuje średnio godzinę dziennie, roczne zużycie może sięgnąć około 1200 kW.

Koszty korzystania

Jak przekłada się to na wydatki? Koszt korzystania z płyty indukcyjnej wynosi około 1,51 zł za każdy dzień użytkowania, co w skali roku daje około 551 zł. To wyraźnie więcej niż w przypadku większości innych urządzeń kuchennych i AGD obecnych w polskich domach.

Wyniki ankiety pokazują, że Polacy nadal nie zawsze potrafią trafnie ocenić wpływ poszczególnych sprzętów na wysokość rachunków za energię. Jednocześnie rosnące ceny prądu sprawiają, że wiedza na temat faktycznego zużycia poszczególnych urządzeń staje się coraz ważniejsza w planowaniu domowego budżetu.

