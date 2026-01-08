Tysiące dokumentów traci ważność w 2026 r. Sprawdź swoje prawo jazdy

W 2026 roku część kierowców w Polsce musi pamiętać o obowiązkowej wymianie prawa jazdy. Dokumenty wydawane w ostatnich latach mają ograniczony okres ważności, a jego upłynięcie oznacza konieczność odnowienia blankietu. Jak podkreśla Auto Świat, bezterminowe prawa jazdy nie są w Polsce wydawane od dłuższego czasu, a maksymalny okres ważności dokumentu wynosi obecnie 15 lat.

Ważność prawa jazdy

W przypadku problemów zdrowotnych lekarz może dodatkowo skrócić ten okres do 10 lub 5 lat. Oznacza to, że procedura wymiany dokumentu jest znana kierowcom i nie wymaga dodatkowych zmian w 2026 roku. Do wymiany zobowiązane są osoby, którym ważność prawa jazdy upływa właśnie w tym okresie. Termin można łatwo sprawdzić w rubryce 11 na odwrocie dokumentu lub w aplikacji mObywatel.

Istotne jest, że kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. nie muszą go wymieniać w tym roku. Dla tej grupy termin został przesunięty na lata 2028–2033. Sam proces odnowienia ma charakter administracyjny – nie wiąże się z ponownym zdawaniem egzaminu, lecz polega na uzyskaniu nowego blankietu spełniającego aktualne wymogi bezpieczeństwa.

Wymiana dokumentów

Niedopilnowanie wymiany dokumentu może mieć poważne skutki. Jazda z nieważnym prawem jazdy jest traktowana jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Oznacza to:

mandat co najmniej 1500 zł,

możliwość nałożenia grzywny do 30 tys. zł,

ryzyko zakazu prowadzenia pojazdów.

W skrajnych przypadkach policja może zatrzymać pojazd i nakazać wezwanie osoby z ważnym prawem jazdy, choć krótkie opóźnienia zwykle skutkują łagodniejszym podejściem funkcjonariuszy.

Do wymiany dokumentu potrzebne są: wniosek, aktualne zdjęcie, dokument tożsamości, dotychczasowe prawo jazdy oraz – jeśli dotyczy – aktualne orzeczenie lekarskie. Obowiązkowe opłaty to 115,50 zł za wydanie prawa jazdy (po podwyżce obowiązującej od 2026 r.), 200 zł za badanie lekarskie, jeśli jest wymagane, oraz koszt zdjęcia. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub online przez ePUAP.

