Nowy przywilej dla dużych rodzin. Karta Dużej Rodziny daje rok zasiłku

Od początku 2026 r. rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny korzystają z kolejnego przywileju. Zmiana przepisów wprowadzona w 2025 r. sprawiła, że osoby mające KDR mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez znacznie dłuższy czas. Standardowo świadczenie przysługuje przez 180 dni, natomiast uprawnieni z Kartą Dużej Rodziny mogą korzystać z niego aż przez 365 dni. Nowy rok przyniósł więc realne wydłużenie wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje zarówno rodzicom biologicznym, jak i zastępczym, którzy wychowują lub wychowywali minimum troje dzieci. Mogą otrzymać ją również dzieci poniżej 18. roku życia, a także młodzież do 25. roku życia, jeśli kontynuuje naukę. W przypadku niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej wiek nie ma znaczenia. Uprawnienie obejmuje również małżonków rodziców oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest powszechnie znana głównie z szerokiego katalogu zniżek. Posiadacze KDR mogą liczyć na rabaty w sklepach spożywczych, niższe ceny paliw, tańsze usługi medyczne czy preferencyjne wejścia do instytucji kultury i obiektów sportowych. Lista partnerów obejmuje m.in. sklepy spożywcze, stacje benzynowe, placówki medyczne, muzea, teatry i obiekty rekreacyjne. Program pozwala obniżyć codzienne koszty życia, co stanowi istotne wsparcie dla rodzin z większą liczbą dzieci.

Korzyści dla rodzin

KDR to jednak nie tylko zniżki. Posiadacze karty mogą korzystać z pierwszeństwa dostępu do usług urzędów pracy, takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia czy pośrednictwo pracy. Z nowym rokiem doszedł kolejny przywilej – wydłużone prawo do pobierania zasiłku. Świadczenie, które przysługuje przez 180 dni, dla rodzin z KDR zostało przedłużone do pełnego roku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi obecnie 1 721,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia (lub 2 066,28 zł brutto przy stażu pracy przekraczającym 20 lat). W kolejnych miesiącach zasiłek wynosi 1 352,20 zł brutto lub 1 622,64 zł brutto dla osób z długim stażem.

Uzyskanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, a wniosek można złożyć w gminie lub przez portal Emp@tia. Dokument jest wydawany w formie tradycyjnej oraz jako mKDR w aplikacji mObywatel. W przypadku zgubienia plastikowej karty opłata za duplikat wynosi 16 zł.

Do wniosku należy dołączyć podstawowe dokumenty, takie jak numery PESEL członków rodziny oraz oświadczenia potwierdzające sprawowanie opieki nad dziećmi. W przypadku dzieci pełnoletnich wymagane jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, a przy rodzinie zastępczej – dokumenty potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy.

W 2019 r. poszerzono katalog osób uprawnionych do otrzymania KDR. Obecnie kartę może uzyskać każda osoba, która kiedykolwiek wychowała troje dzieci – niezależnie od ich wieku.

FAQ – najczęstsze pytania o nowe zasady Karty Dużej Rodziny w 2026 r.

1. Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny w 2026 roku?

Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, a także dzieciom do 18 lat lub 25 lat, jeśli kontynuują naukę. Uprawnione są także osoby z niepełnosprawnością bez limitu wieku, małżonkowie rodziców oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

2. Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny?

KDR zapewnia szeroką gamę zniżek, m.in. w sklepach spożywczych, na stacjach paliw, w placówkach medycznych, instytucjach kultury i obiektach sportowych. Daje też pierwszeństwo w dostępie do usług urzędu pracy oraz preferencje w aktywizacji zawodowej.

3. Na czym polega nowe uprawnienie obowiązujące od 2026 r?

Najważniejsza zmiana to możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni zamiast standardowych 180 dni przez osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

4. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

W pierwszych 90 dniach świadczenie wynosi 1 721,90 zł brutto (lub 2 066,28 zł przy stażu powyżej 20 lat). W kolejnych miesiącach to 1 352,20 zł brutto lub 1 622,64 zł brutto dla osób z długim stażem.

5. Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek można złożyć w gminie lub przez portal Emp@tia. Karta wydawana jest bezpłatnie, w formie plastikowej i cyfrowej w aplikacji mObywatel.

