Obowiązek odśnieżania chodnika. Wielu właścicieli wciąż popełnia ten błąd

Zimą kwestia odśnieżania chodników wraca każdego roku i budzi wiele wątpliwości. Przepisy jasno wskazują, że w określonych sytuacjach obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa na chodniku spoczywa na właścicielach nieruchomości. Dotyczy to nie tylko sprzątania, ale także usuwania śniegu, lodu oraz błota pośniegowego.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, za chodnik przylegający do nieruchomości odpowiada przede wszystkim właściciel posesji. Obowiązek ten nie dotyczy jednak wyłącznie jednej grupy. Odpowiedzialność ponoszą również użytkownicy wieczyści gruntów, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub we władaniu, a w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele solidarnie.

Co dokładnie oznacza „chodnik przylegający do nieruchomości”?

Prawo precyzuje, że chodzi o wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, która znajduje się bezpośrednio przy granicy danej nieruchomości. Tylko w takim przypadku na właścicielu ciąży obowiązek jego odśnieżania i utrzymania w należytym stanie.

Przepisy nie wskazują szczegółowo, w jaki sposób właściciel ma realizować te obowiązki. Zadaniem gminy jest doprecyzowanie zasad w lokalnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. To właśnie tam mogą pojawić się dodatkowe wytyczne dotyczące częstotliwości sprzątania czy sposobu usuwania śniegu i lodu.

Kiedy właściciel nie musi odśnieżać chodnika?

Nie każdy chodnik przed domem automatycznie oznacza obowiązek jego odśnieżania. Ustawa przewiduje konkretne wyjątki, które w praktyce mają ogromne znaczenie.

Po pierwsze, jeżeli pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości znajduje się pas terenu nieutwardzonego, na przykład trawnik, obowiązek utrzymania chodnika nie spoczywa na właścicielu posesji. W takiej sytuacji chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości w rozumieniu przepisów.

Po drugie, z obowiązku odśnieżania wyłączone są chodniki, na których dopuszczone jest parkowanie pojazdów. Dotyczy to zarówno miejsc, gdzie parkowanie jest bezpłatne, jak i tych objętych płatnym postojem. W takich przypadkach odpowiedzialność za utrzymanie porządku nie obciąża właściciela nieruchomości.

Jakie kary grożą za brak odśnieżania chodnika?

Zaniedbanie obowiązku odśnieżania może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie. Jeżeli właściciel nieruchomości nie uprzątnie śniegu lub lodu z chodnika, mimo że jest do tego zobowiązany, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Prawo przewiduje możliwość nałożenia grzywny do 1500 zł. Alternatywnie może zostać zastosowana kara nagany. Sankcje te dotyczą osób, które mają obowiązek utrzymania czystości i porządku, a nie wykonują go lub nie stosują się do poleceń wydawanych przez właściwe organy.

Odpowiedzialność cywilna – gdy dojdzie do wypadku

Mandat to nie jedyna możliwa konsekwencja. Brak odśnieżania może mieć znacznie poważniejsze skutki, jeżeli dojdzie do wypadku. Gdy pieszy poślizgnie się na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku i dozna urazu, właściciel nieruchomości może ponosić odpowiedzialność cywilną.

Poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania za poniesione straty, takie jak koszty leczenia czy rehabilitacji. Dodatkowo możliwe jest roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli ból i cierpienie wynikające z wypadku. Odpowiedzialność ta wynika z faktu niewywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na chodniku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy każdy właściciel domu musi odśnieżać chodnik przed posesją?

Nie. Obowiązek dotyczy tylko chodników przylegających bezpośrednio do granicy nieruchomości i będących częścią drogi publicznej dla pieszych.

Czy trawnik między domem a chodnikiem zwalnia z obowiązku odśnieżania?

Tak. Jeśli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się pas nieutwardzonego terenu, właściciel nie musi odśnieżać chodnika.

Czy trzeba odśnieżać chodnik, na którym wolno parkować samochody?

Nie. Chodniki, na których dopuszczony jest postój pojazdów, w tym płatny, są objęte wyjątkiem.

Jaka kara grozi za nieodśnieżony chodnik?

Za niewywiązanie się z obowiązku grozi grzywna do 1500 zł lub kara nagany.

Czy właściciel odpowiada, jeśli ktoś się poślizgnie na nieodśnieżonym chodniku?

Tak. W takiej sytuacji może ponosić odpowiedzialność cywilną i być zobowiązany do zapłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Czy regulamin gminy ma znaczenie przy odśnieżaniu?

Tak. Gmina określa szczegółowe zasady utrzymania porządku, dlatego warto zapoznać się z lokalnym regulaminem.

