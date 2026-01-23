Fiskus może oddać część pieniędzy. Trzy sposoby na tańszy remont

Choć potocznie mówi się o „uldze remontowej”, w przepisach podatkowych nie funkcjonuje jedno takie rozwiązanie. W 2026 roku podatnicy mogą jednak skorzystać z trzech odrębnych mechanizmów, które pozwalają odzyskać część wydatków poniesionych na nieruchomości. Chodzi o ulgę termomodernizacyjną, ulgę mieszkaniową oraz ulgę rehabilitacyjną. Każda z nich działa na innych zasadach, ma własne limity i jest skierowana do innej grupy osób.

Ulga termomodernizacyjna

Najwyższe kwoty odliczeń oferuje ulga termomodernizacyjna, przeznaczona dla właścicieli domów jednorodzinnych. W 2026 roku umożliwia ona odliczenie do 53 tys. zł na osobę lub do 106 tys. zł w przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, o ile posiadają tytuł prawny do domu. Od 2025 roku z katalogu wydatków wyłączono instalacje gazowe i olejowe, jednak nadal można odliczać koszty nowoczesnych źródeł energii oraz magazynów ciepła. Dzięki temu ulga wspiera inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków.

Drugim rozwiązaniem jest ulga mieszkaniowa, która pozwala uniknąć 19-procentowego podatku przy sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Warunkiem jest przeznaczenie uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat. Zakres wydatków objętych ulgą jest szeroki. Obejmuje nie tylko zakup nowego mieszkania lub domu, ale również jego wykończenie i wyposażenie. Do kosztów można zaliczyć m.in. sprzęt AGD, taki jak lodówki, zmywarki, kuchenki czy piekarniki, a także meble na wymiar, zabudowy kuchenne i szafy wnękowe.

Ulga mieszkaniowa ma zastosowanie także wtedy, gdy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości są przeznaczane na remont już posiadanego lokalu. Kluczowe znaczenie ma dotrzymanie ustawowych terminów: pięciu lat od zakupu sprzedawanej nieruchomości oraz trzech lat na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy mogą finansować zarówno zakup, jak i modernizację domu lub mieszkania bez dodatkowego obciążenia podatkowego.

Ulga rehabilitacyjna

Trzecią ścieżką jest ulga rehabilitacyjna, skierowana do osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Umożliwia ona odliczenie od dochodu kosztów przystosowania lokalu do szczególnych potrzeb. W grę wchodzą m.in. prace likwidujące bariery architektoniczne, montaż specjalistycznej armatury łazienkowej czy wyrównanie podłóg. W uzasadnionych przypadkach, popartych zaleceniami lekarskimi, odliczeniu mogą podlegać także wydatki na klimatyzację lub wyciszenie pomieszczeń. Niezbędne jest jednak wykazanie związku między remontem a poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

W 2026 roku podatnicy mają więc trzy różne możliwości zmniejszenia kosztów związanych z nieruchomościami. Każda z ulg – termomodernizacyjna, mieszkaniowa i rehabilitacyjna – rządzi się własnymi zasadami i limitami. Świadome planowanie wydatków oraz znajomość warunków pozwalają realnie obniżyć obciążenia podatkowe i odzyskać część poniesionych nakładów.

