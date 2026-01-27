Szklana zabudowa balkonu legalna? Sąd rozstrzygnął spór

Zabudowa balkonu w budynku wielorodzinnym nie musi automatycznie oznaczać samowoli budowlanej – wynika z orzeczenia, które zapadło przed Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd stanął po stronie współwłaścicielki mieszkania, która wykonała zabudowę balkonu bez uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie otrzymała nakaz jej rozbiórki od organów nadzoru budowlanego.

Zabudowany balkon

Sprawa dotyczyła lokalu w bloku, w którym właścicielka najpierw zabudowała balkon oknami drewnianymi, a następnie wymieniła je na szklane witryny w ramach PCV. W efekcie powstała przestrzeń o określonych wymiarach, jednak – co kluczowe – bez zmiany powierzchni ani kubatury balkonu. Mimo to Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego uznała prace za rozbudowę wymagającą pozwolenia i wydała decyzję nakazującą rozbiórkę. Stanowisko to podtrzymały również organy wyższego stopnia.

Właścicielka lokalu zaskarżyła decyzję, a NSA przyznał jej rację. Sąd uznał, że zabudowa balkonu przy użyciu szklanej witryny w ramach PCV nie spełnia przesłanek rozbudowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. W ocenie sądu tego rodzaju prace nie zostały jednoznacznie uregulowane w obowiązujących przepisach, a brak zmiany charakterystycznych parametrów budynku oznacza, że nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłaszania robót do nadzoru.

Stanowisko ministerstwa

Podobne stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wskazało, że o rozbudowie można mówić dopiero w sytuacji zmiany takich parametrów jak kubatura, powierzchnia zabudowy, długość lub szerokość obiektu. Zabudowa balkonu, która nie wpływa na te elementy, nie powinna być automatycznie kwalifikowana jako rozbudowa.

Jednocześnie podkreślono, że balkon – choć przynależy do mieszkania – formalnie jest częścią elewacji budynku. Oznacza to, że ingerencja w jego wygląd zewnętrzny może wymagać zgód wspólnoty lub spółdzielni. W przypadku, gdy zabudowa prowadziłaby do zwiększenia powierzchni lub kubatury balkonu, konieczność uzyskania pozwolenia na budowę pozostaje aktualna.

Wyrok NSA pokazuje, że nie każda zabudowa balkonu musi kończyć się nakazem rozbiórki, a kluczowe znaczenie ma zakres faktycznych zmian w konstrukcji budynku.

Czytaj też:

Ostatni dzwonek dla właścicieli domów. Brak zgłoszenia to 20 tys. zł karyCzytaj też:

Nie sprzątasz śniegu z balkonu? Jeden błąd może skończyć się odszkodowaniem