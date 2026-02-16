Termin goni podatników. Można odzyskać ponad 100 tys. zł

Rozliczenie PIT za 2025 rok ponownie kieruje uwagę podatników na ulgę termomodernizacyjną. To rozwiązanie, które może znacząco obniżyć podatek – maksymalnie o 53 tys. zł dla jednej osoby. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków limit wzrasta do 106 tys. zł. Warunki są jednak ściśle określone, a niedopilnowanie formalności może oznaczać utratę prawa do odliczenia.

Ulga przysługuje właścicielom i współwłaścicielom istniejących budynków jednorodzinnych, również w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Kluczowe jest to, by dom był już oddany do użytkowania – inwestycje prowadzone w trakcie budowy nie kwalifikują się do preferencji. Z odliczenia mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie imiennych faktur VAT wystawionych na podatnika. Wszystkie prace muszą zostać zakończone w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Lista wydatków objętych ulgą jest zamknięta i wynika z rozporządzenia. Obejmuje m.in.:

materiały do ocieplenia ścian, dachów i fundamentów,

wymianę okien i drzwi,

pompy ciepła wraz z montażem,

instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

magazyny energii i ciepła,

modernizację instalacji grzewczej,

audyty energetyczne i dokumentację projektową.

Od 2025 roku z katalogu wypadły kotły gazowe i olejowe oraz ich montaż. Nie można również odliczyć zakupu i instalacji klimatyzatora z funkcją grzania, nawet jeśli poprawia on efektywność energetyczną budynku.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki faktycznie poniesione z własnych środków. Jeśli inwestycja była współfinansowana dotacją, odliczyć można tylko tę część kosztów, którą podatnik pokrył samodzielnie.

Termin rozliczenia PIT 2026

Deklaracje PIT za 2025 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Od 15 lutego zeznania będą dostępne w usłudze Twój e-PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje wstępnie wypełnione formularze na podstawie danych przekazanych przez płatników.

Ulga termomodernizacyjna może przynieść realne oszczędności i znacząco obniżyć podatek. Warunkiem jest jednak spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz złożenie zeznania w ustawowym terminie. W przeciwnym razie nawet 106 tys. zł odliczenia może przejść koło nosa.

Czytaj też:

Polacy mogą już rozliczać PIT. Tego się obawiamyCzytaj też:

Te osoby pierwsze dostaną zwrot PIT. Wystarczy jeden dokument