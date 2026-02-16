Bezrobotni mogą liczyć na wysokie stypendium. Warunek jest jeden

Osoby bezrobotne, które zostaną skierowane przez urząd pracy na szkolenie, staż lub działania z zakresu integracji społecznej, mogą liczyć na comiesięczne stypendium. Wysokość świadczenia uzależniona jest od formy wsparcia oraz liczby realizowanych godzin i stanowi określony procent zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium szkoleniowe – ponad 2 tys. zł brutto

Z informacji przekazywanych przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” wynika, że stypendium szkoleniowe wynosi 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Przy co najmniej 150 godzinach szkolenia miesięcznie oznacza to 2 066,30 zł brutto.

Jeśli liczba godzin jest niższa, kwota ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru szkolenia. Warto pamiętać, że nieobecność na zajęciach oznacza brak prawa do świadczenia. Wyjątkiem są usprawiedliwione sytuacje, takie jak obowiązek stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej.

Staż z urzędu pracy – nawet 2755 zł brutto

Wyższe wsparcie przewidziano dla osób odbywających staż. Stypendium stażowe to 160 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 2 755,10 zł brutto miesięcznie. Warunkiem jest realizacja stażu w maksymalnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.

W przypadku niższego wymiaru czasu stażu świadczenie również jest odpowiednio pomniejszane proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.

Integracja społeczna – ponad 1000 zł miesięcznie

Osoby długotrwale bezrobotne, uczestniczące w działaniach z zakresu integracji społecznej finansowanych przez urząd pracy, także mogą otrzymać wsparcie finansowe. Programy te mają na celu odbudowę i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz motywowanie do aktywności zawodowej.

W tym przypadku stypendium wynosi 60 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli około 1 033 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia zależy od formy wsparcia

Kwoty stypendiów są ściśle powiązane z wysokością zasiłku dla bezrobotnych oraz z wymiarem godzin szkolenia czy stażu. Oznacza to, że aby otrzymać pełną stawkę – zarówno 2 066,30 zł brutto w przypadku szkolenia, jak i 2 755,10 zł brutto podczas stażu – konieczne jest spełnienie określonych warunków dotyczących czasu realizacji programu.

Wsparcie finansowe z urzędu pracy może więc znacząco zwiększyć miesięczne dochody osoby bezrobotnej, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach aktywizacji zawodowej.

