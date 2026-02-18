Ukryty formularz w eZUS. Od niego zależy urlop i wyższa emerytura

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił formularz pozwalający doliczyć do stażu pracy okresy zatrudnienia przepracowane na innych zasadach niż etat. Choć instytucja dotrzymała zapowiedzi, odnalezienie właściwego wniosku w systemie eZUS nie jest proste.

Staż pracy

Od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy wlicza się m.in. okres prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenie firmy z powodu opieki nad dzieckiem, wykonywanie umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług (z wyjątkiem umowy o dzieło), członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz udokumentowaną pracę zarobkową za granicą. Przepisy mają zastosowanie wstecz, więc wcześniejsze okresy również mogą zostać uwzględnione. Na dopełnienie formalności Polacy mają dwa lata.

Dłuższy staż pracy oznacza konkretne korzyści: prawo do 26 dni urlopu, wyższą odprawę, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, a także wyższą emeryturę. Jednak ZUS nie doliczy tych okresów automatycznie. Konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza – wniosku USP.

Nowe regulacje

Nowe regulacje obowiązują już w sektorze publicznym, a od 1 maja 2026 r. obejmą także sektor prywatny. Aby złożyć wniosek, trzeba zalogować się do systemu eZUS. Rejestracja możliwa jest m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel, e-Dowód lub eID, a także przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Konto można potwierdzić podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS albo w placówce.

Po zalogowaniu interfejs może sprawiać trudności. Zakładki „Kreator wniosków” czy „Korespondencja” nie prowadzą do właściwego formularza. Należy wejść w sekcję „Usługi”, gdzie znajduje się rozbudowana lista dokumentów. Wśród nich trzeba odszukać pozycję „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy USP”.

Pomocna może być wyszukiwarka w górnej części strony – wpisanie hasła „wniosek USP” pozwala szybciej dotrzeć do formularza. Po jego otwarciu użytkownik wybiera odpowiednią ścieżkę: wskazanie konkretnego pracodawcy i uzupełnienie danych lub zaznaczenie wszystkich dostępnych opcji. Na końcu dokument należy zapisać i wysłać przez system.

