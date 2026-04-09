Na czym polega usługa family office w bankach?

Family office to wyspecjalizowana usługa, najczęściej oferowana w ramach bankowości prywatnej, która wykracza poza standardowe doradztwo inwestycyjne. Jej istotą jest całościowe podejście do majątku klienta – obejmujące zarówno aktywa finansowe, jak i kwestie prawne, podatkowe oraz rodzinne.

W ramach usługi family office banki oferują m.in.:

zarządzanie portfelem inwestycyjnym i doradztwo inwestycyjne,

planowanie sukcesji (np. z wykorzystaniem fundacji rodzinnej),

doradztwo podatkowe i prawne (często we współpracy z zewnętrznymi ekspertami),

wsparcie w strukturach właścicielskich i zarządzaniu majątkiem,

koordynację różnych usług doradczych (tzw. „one-stop shop”),

usługi concierge i administracyjne (np. obsługa nieruchomości, organizacja spraw rodzinnych).

Cechą charakterystyczną family office jest indywidualne podejście oraz długoterminowa relacja z klientem, obejmująca często kilka pokoleń. W praktyce wyróżnia się także tzw. single family office (obsługujący jedną rodzinę) oraz multi-family office (obsługujący wiele rodzin, często właśnie w ramach banku).

Podsumowując, usługa family office polega na zintegrowanym zarządzaniu majątkiem i sprawami finansowymi rodziny, z uwzględnieniem jej celów inwestycyjnych, sukcesyjnych oraz stylu życia.

Usługa family office względem usług private banking jest znacznie szersza i bardziej zintegrowana. Obejmuje nie tylko inwestycje, ale całościowe zarządzanie majątkiem i sprawami rodziny. Poza elementami typowymi dla private banking, uwzględnia także kwestie prawne, podatkowe, sukcesyjne, a nawet organizacyjne i osobiste (np. zarządzanie nieruchomościami czy koordynację doradców). Często obejmuje również kilka pokoleń jednej rodziny i ma charakter długoterminowy.