Na czym polega usługa family office w bankach?

Family office to wyspecjalizowana usługa, najczęściej oferowana w ramach bankowości prywatnej, która wykracza poza standardowe doradztwo inwestycyjne. Jej istotą jest całościowe podejście do majątku klienta – obejmujące zarówno aktywa finansowe, jak i kwestie prawne, podatkowe oraz rodzinne.
W ramach usługi family office banki oferują m.in.:
- zarządzanie portfelem inwestycyjnym i doradztwo inwestycyjne,
- planowanie sukcesji (np. z wykorzystaniem fundacji rodzinnej),
- doradztwo podatkowe i prawne (często we współpracy z zewnętrznymi ekspertami),
- wsparcie w strukturach właścicielskich i zarządzaniu majątkiem,
- koordynację różnych usług doradczych (tzw. „one-stop shop”),
- usługi concierge i administracyjne (np. obsługa nieruchomości, organizacja spraw rodzinnych).
Cechą charakterystyczną family office jest indywidualne podejście oraz długoterminowa relacja z klientem, obejmująca często kilka pokoleń. W praktyce wyróżnia się także tzw. single family office (obsługujący jedną rodzinę) oraz multi-family office (obsługujący wiele rodzin, często właśnie w ramach banku).
Podsumowując, usługa family office polega na zintegrowanym zarządzaniu majątkiem i sprawami finansowymi rodziny, z uwzględnieniem jej celów inwestycyjnych, sukcesyjnych oraz stylu życia.
Usługa family office względem usług private banking jest znacznie szersza i bardziej zintegrowana. Obejmuje nie tylko inwestycje, ale całościowe zarządzanie majątkiem i sprawami rodziny. Poza elementami typowymi dla private banking, uwzględnia także kwestie prawne, podatkowe, sukcesyjne, a nawet organizacyjne i osobiste (np. zarządzanie nieruchomościami czy koordynację doradców). Często obejmuje również kilka pokoleń jednej rodziny i ma charakter długoterminowy.