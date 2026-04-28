Od 1 maja pracownicy mogą zyskać 6 dni urlopu. Trzeba mieć dokument z ZUS

Od 1 maja 2026 roku w prywatnych firmach zaczną obowiązywać nowe zasady liczenia stażu. Zmiana może mieć duże znaczenie dla osób, które wcześniej pracowały nie tylko na podstawie umowy o pracę. Staż pracy od 1 maja będzie mógł obejmować także inne okresy aktywności zawodowej, jeśli zostaną odpowiednio potwierdzone.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje, że do stażu będzie można doliczyć m.in. czas wykonywania pracy na umowie zlecenia, umowie agencyjnej oraz umowie o świadczenie usług. W sektorze publicznym przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2026 roku, a w firmach prywatnych zaczną działać od początku maja.

Staż pracy od 1 maja. Co będzie można doliczyć

Nowe przepisy obejmują nie tylko umowy cywilnoprawne. Do stażu pracy będzie można wliczyć również okres prowadzenia działalności pozarolniczej oraz współpracy przy jej prowadzeniu.

Uwzględnione zostaną także okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności oraz członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Dzięki temu część pracowników może przekroczyć ważny próg 10 lat stażu.

Staż pracy od 1 maja a dodatkowy urlop

Przekroczenie 10 lat stażu oznacza prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 20 dni. Dla wielu osób nowe zasady mogą więc oznaczać dodatkowe 6 dni wolnego w roku.

To jednak niejedyna korzyść. Dłuższy staż może wpływać również na wysokość dodatków stażowych, nagród lub premii, jeśli takie rozwiązania funkcjonują u danego pracodawcy.

Staż pracy od 1 maja i wyższe odprawy

Doliczenie wcześniejszych okresów aktywności zawodowej może mieć znaczenie także przy rozstaniu z pracodawcą. Staż pracy w wielu przypadkach wpływa na wysokość odprawy.

Nowe regulacje mogą więc przełożyć się nie tylko na wymiar urlopu, ale również na dodatkowe świadczenia zależne od długości zatrudnienia. Warunkiem jest jednak potwierdzenie okresów, które mają zostać doliczone.

Staż pracy od 1 maja. Potrzebne zaświadczenie z ZUS

Aby skorzystać z nowych uprawnień, pracownik musi uzyskać odpowiednie zaświadczenie z ZUS. Chodzi o dokument potwierdzający okresy pracy i ubezpieczenia, które mają zostać doliczone do stażu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy można złożyć wyłącznie online przez konto na platformie eZUS. Następnie dokument należy przekazać obecnemu pracodawcy. Na jego dostarczenie pracownik ma 24 miesiące.

Czytaj też:

Emerytura od 62. roku życia dla wszystkich? Jest decyzja SejmuCzytaj też:

ZUS może przyznać rentę tylko na chwilę. Decyduje jeden szczegół