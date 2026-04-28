Majówka 2026 krótsza niż rok temu. Wielu Polaków straci dodatkowy dzień wolny

Dla wielu Polaków majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. W 2026 roku kalendarz jednak nie sprzyja planowaniu wyjątkowo długiego weekendu. Święto Pracy wypada w piątek, ale Święto Konstytucji 3 Maja przypada już w niedzielę. To oznacza, że część pracowników nie może liczyć na dodatkowy dzień wolny.

W praktyce standardowa majówka potrwa od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja. Wiele będzie zależeć jednak od pracodawcy. Bez dodatkowego urlopu lub decyzji firmy trudno będzie ją wydłużyć.

Praca w majówkę. Czy pracodawca musi oddać wolne za 3 maja?

To pytanie wraca niemal co roku, gdy święto wypada w weekend. Zgodnie z Kodeksem pracy dodatkowy dzień wolny należy się pracownikowi tylko wtedy, gdy święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę.

W 2026 roku 3 maja wypada jednak w niedzielę. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego. Inaczej było rok wcześniej, gdy 3 maja przypadł w sobotę i wiele osób mogło skorzystać z dodatkowego dnia wolnego.

Jak wypadają święta podczas majówki 2026?

Majówkę 2026 otworzy Święto Pracy obchodzone w piątek, 1 maja. Dzień później, w sobotę, 2 maja, przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei w niedzielę, 3 maja obchodzone będzie Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające uchwalenie Konstytucji z 1791 roku. W konsekwencji takiego układu kalendarza osoby pracujące od poniedziałku do piątku będą miały po prostu trzydniowy weekend, no chyba, że zadbali o urlop z wyprzedzeniem.

Uczniowie mogą mieć dłuższą przerwę

Choć oficjalnie uczniowie mają trzy dni wolnego, część szkół może zdecydować się na dodatkowe dni dyrektorskie. Dzięki temu niektóre dzieci i nastolatki rozpoczną odpoczynek już pod koniec kwietnia.

Znaczenie ma też termin matur. Egzaminy startują 4 maja, dlatego uczniowie młodszych klas szkół średnich często mają wtedy dodatkowe dni bez zajęć.

