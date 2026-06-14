Właściciele psów powinni uważać. Te rasy wymagają pozwolenia

Decyzja o kupnie psa to nie tylko kwestia wyboru rasy i wizyty u hodowcy. W polskim prawie istnieją bowiem regulacje, które nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na posiadanie niektórych zwierząt.
Dotyczy to przede wszystkim ras uznanych za potencjalnie niebezpieczne. Ich wykaz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 roku. Na liście znajduje się 11 ras:
- amerykański pit bull terier,
- dog z Majorki,
- buldog amerykański,
- dog argentyński,
- dog kanaryjski,
- mastif japoński,
- rottweiler,
- akbash dog,
- anatolijski pies pasterski,
- moskiewski stróżujący,
- owczarek kaukaski.
Charty pod szczególnym nadzorem
Odrębne przepisy dotyczą także chartów. W ich przypadku obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z ustawy Prawo łowieckie.
Zgodnie z przepisami hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych oraz ich mieszańców wymaga zgody starosty właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela. Powodem jest ich historyczne wykorzystanie do polowań, co w praktyce nadal budzi obawy związane z kłusownictwem.
W ustawie wskazano, że:
- zezwolenie dotyczy zarówno hodowli, jak i samego posiadania psa,
- obowiązek obejmuje także mieszańce chartów,
- decyzję wydaje starosta właściwy dla miejsca utrzymywania zwierzęcia.
Jak uzyskać zgodę na posiadanie psa?
Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie gminy w ciągu 30 dni od zakupu psa. Wymagana jest również opłata skarbowa.
We wniosku trzeba podać m.in.:
- dane właściciela (imię, nazwisko, adres),
- informacje o psie (rasa, płeć, pochodzenie, oznakowanie),
- miejsce oraz warunki jego utrzymania.
Formularze dostępne są w urzędach gmin oraz na stronach internetowych samorządów.
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Kto wydaje decyzję i ile to trwa?
Zezwolenie wydaje lokalny organ administracji – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Na decyzję trzeba czekać do 30 dni.
Warto pamiętać, że zgoda jest przypisana nie tylko do osoby właściciela, ale również do konkretnego miejsca, w którym pies przebywa. W przypadku przeprowadzki konieczne jest ponowne uzyskanie pozwolenia.
Od decyzji administracyjnej można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.