Właściciele psów powinni uważać. Te rasy wymagają pozwolenia
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Właściciele psów powinni uważać. Te rasy wymagają pozwolenia

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Pitbull terrier, zdjęcie ilustracyjne
Pitbull terrier, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Aneta Jungerova
Nie każdy pies może być trzymany bez formalności. W niektórych przypadkach potrzebne jest pozwolenie. Sprawdź, które rasy tego wymagają.

Decyzja o kupnie psa to nie tylko kwestia wyboru rasy i wizyty u hodowcy. W polskim prawie istnieją bowiem regulacje, które nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na posiadanie niektórych zwierząt.

Dotyczy to przede wszystkim ras uznanych za potencjalnie niebezpieczne. Ich wykaz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 roku. Na liście znajduje się 11 ras:

  1. amerykański pit bull terier,
  2. dog z Majorki,
  3. buldog amerykański,
  4. dog argentyński,
  5. dog kanaryjski,
  6. mastif japoński,
  7. rottweiler,
  8. akbash dog,
  9. anatolijski pies pasterski,
  10. moskiewski stróżujący,
  11. owczarek kaukaski.

Charty pod szczególnym nadzorem

Odrębne przepisy dotyczą także chartów. W ich przypadku obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z ustawy Prawo łowieckie.

Zgodnie z przepisami hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych oraz ich mieszańców wymaga zgody starosty właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela. Powodem jest ich historyczne wykorzystanie do polowań, co w praktyce nadal budzi obawy związane z kłusownictwem.

W ustawie wskazano, że:

  • zezwolenie dotyczy zarówno hodowli, jak i samego posiadania psa,
  • obowiązek obejmuje także mieszańce chartów,
  • decyzję wydaje starosta właściwy dla miejsca utrzymywania zwierzęcia.

Jak uzyskać zgodę na posiadanie psa?

Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie gminy w ciągu 30 dni od zakupu psa. Wymagana jest również opłata skarbowa.

We wniosku trzeba podać m.in.:

  • dane właściciela (imię, nazwisko, adres),
  • informacje o psie (rasa, płeć, pochodzenie, oznakowanie),
  • miejsce oraz warunki jego utrzymania.

Formularze dostępne są w urzędach gmin oraz na stronach internetowych samorządów.

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Kto wydaje decyzję i ile to trwa?

Zezwolenie wydaje lokalny organ administracji – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Na decyzję trzeba czekać do 30 dni.

Warto pamiętać, że zgoda jest przypisana nie tylko do osoby właściciela, ale również do konkretnego miejsca, w którym pies przebywa. W przypadku przeprowadzki konieczne jest ponowne uzyskanie pozwolenia.

Od decyzji administracyjnej można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

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Źródło: WPROST.pl