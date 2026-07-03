Koniec pracy w największe upały. Rząd wyznaczył granicę temperatur

Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących pracy podczas wysokich temperatur. Projekt zakłada, że od 2027 roku pracodawcy będą zobowiązani nie tylko do ograniczania skutków upałów, ale w określonych przypadkach również do całkowitego wstrzymania pracy.

Zmiany mają zostać wprowadzone w drodze nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakaz pracy w upały po przekroczeniu limitów

Projekt przewiduje, że temperatura w pomieszczeniach pracy nie będzie mogła przekraczać 35 stopni Celsjusza, chyba że uniemożliwiają to względy technologiczne.

Jeszcze niższy limit ma obowiązywać osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną na otwartej przestrzeni. Jeśli wydatek energetyczny przekracza określone w projekcie wartości, praca będzie mogła odbywać się wyłącznie przy temperaturze nie wyższej niż 32 stopnie Celsjusza.

Po przekroczeniu tych wartości pracodawca będzie zobowiązany do wstrzymania pracy.

Nowe obowiązki pracodawców

Projekt zakłada również wcześniejsze działania zapobiegawcze. Gdy temperatura w pomieszczeniach przekroczy 28 stopni Celsjusza, a przy pracach wymagających wysiłku fizycznego 25 stopni, pracodawca powinien zastosować rozwiązania techniczne obniżające temperaturę, o ile pozwalają na to warunki technologiczne.

Jeżeli nie będzie to możliwe, konieczne stanie się wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych ograniczających wpływ wysokiej temperatury na zdrowie pracowników. Podobny obowiązek przy pracach wykonywanych na zewnątrz ma pojawiać się już po przekroczeniu 25 stopni.

Dodatkowe przerwy i zmiany organizacji pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje przykładowe rozwiązania, które pracodawcy będą mogli stosować podczas upałów.

Należą do nich m.in. dodatkowe przerwy, praca zmianowa, możliwość odpoczynku w klimatyzowanych pomieszczeniach lub zacienionych miejscach oraz ograniczenie wysiłku fizycznego w godzinach największego nasłonecznienia. Resort wskazuje także na możliwość stosowania osłon przeciwsłonecznych, rolet, klimatyzacji czy przenoszenia stanowisk pracy z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie wszędzie przepisy będą obowiązywać

Projekt przewiduje wyjątki od obowiązku zapewnienia maksymalnej temperatury. Dotyczą one m.in. jednostek gospodarki komunalnej, placówek ochrony zdrowia, jednostek pomocy społecznej oraz instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Projekt rozporządzenia pozostaje na etapie prac legislacyjnych. Zgodnie z obecnymi założeniami nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Obowiązujące dziś przepisy nie określają maksymalnej temperatury, przy której wykonywanie pracy jest niedopuszczalne.

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