Gminy ruszyły z kontrolami. Za te błędy przy domu mogą grozić wysokie kary

W wielu miejscach w Polsce ruszyły wzmożone kontrole systemów wodno-kanalizacyjnych. Samorządy sprawdzają, czy mieszkańcy korzystają z legalnych przyłączy, prawidłowo odprowadzają wodę opadową i mają dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości.

Nielegalne podłączenia mogą słono kosztować

Takie działania prowadzą m.in. gminy Tereszpol, Zwoleń, Wągrowiec i Suwałki. Kontrole wynikają z obowiązków samorządów, które muszą monitorować gospodarkę ściekową oraz sposób odprowadzania wód opadowych na swoim terenie.

Jednym z głównych celów kontroli jest wykrycie nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Urzędnicy sprawdzają też, czy deszczówka nie trafia do kanalizacji sanitarnej, bo takie praktyki przeciążają system. Nielegalne podłączenia mogą prowadzić do awarii, zwiększać koszty utrzymania sieci i powodować problemy techniczne w czasie intensywnych opadów. Dlatego gminy zapowiadają, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości będą wszczynać odpowiednie procedury.

Sama umowa na wywóz nie wystarczy

Właściciele nieruchomości korzystający z szamb lub przydomowych oczyszczalni muszą pamiętać, że sama umowa z firmą asenizacyjną nie jest wystarczającym dowodem. Podczas kontroli mogą zostać poproszeni o faktury lub rachunki potwierdzające regularny wywóz nieczystości.

Chodzi zwykle o dokumenty z ostatnich 12 miesięcy. Brak takich potwierdzeń może zostać potraktowany jako sygnał, że odpady nie są odbierane zgodnie z przepisami.

Deszczówka pod szczególnym nadzorem

Urzędnicy zwracają uwagę również na sposób odprowadzania wód opadowych. Problemem jest kierowanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, która nie jest do tego przeznaczona.

W czasie ulew dodatkowa woda może przeciążać sieć, powodować cofki i utrudniać działanie oczyszczalni. Dlatego gminy coraz częściej traktują ten obszar jako jeden z najważniejszych punktów kontroli.

Można jeszcze uniknąć kary

W wielu samorządach mieszkańcy mają szansę na uporządkowanie spraw przed kontrolą. Jeśli sami zgłoszą nieprawidłowości i uregulują dokumentację, mogą uniknąć kar finansowych.

Czytaj też:

Termin mija 15 września. Właściciele nieruchomości nie mogą o tym zapomnieć Czytaj też:

Tysiące Polaków przepłacają za prąd. Wystarczy zmienić jedną rzecz