Wielu pracowników popełnia ten błąd. Kodeks pracy mówi jasno

Samo znalezienie nowego pracodawcy nie daje prawa do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Co do zasady pracownik musi zachować obowiązujący go okres wypowiedzenia albo uzyskać zgodę dotychczasowego pracodawcy na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wyjątki przewiduje wyłącznie Kodeks pracy.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia tylko w wyjątkowych sytuacjach

Pracownik może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich m.in. sytuacja, gdy lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie, a pracodawca nie przeniesie pracownika na inne stanowisko, lub gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego, np. uporczywie nie wypłaca wynagrodzenia.

Sama atrakcyjniejsza oferta zatrudnienia nie jest podstawą do natychmiastowego odejścia z firmy.

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

Najprostszym rozwiązaniem jest porozumienie stron. W takim przypadku pracownik i pracodawca wspólnie ustalają termin zakończenia zatrudnienia, który może przypadać nawet w dniu podpisania porozumienia.

Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody, obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas określony lub nieokreślony wynosi on:

2 tygodnie – przy stażu krótszym niż 6 miesięcy,

1 miesiąc – po co najmniej 6 miesiącach zatrudnienia,

3 miesiące – po przepracowaniu co najmniej 3 lat u tego pracodawcy.

Co grozi za porzucenie pracy?

Przestanie przychodzenia do pracy bez skutecznego rozwiązania umowy nie powoduje automatycznego zakończenia stosunku pracy. Takie zachowanie może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

W skrajnych przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę dyscyplinarnie, a jeśli pracownik bezpodstawnie powoła się na przesłanki do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, pracodawca może dochodzić odszkodowania przed sądem pracy.

Co zrobić, gdy nowy pracodawca chce zatrudnić od razu?

Eksperci wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa z obecnym pracodawcą o wcześniejszym zakończeniu współpracy lub skróceniu okresu wypowiedzenia. Dopiero po ustaleniu daty rozwiązania dotychczasowej umowy warto ostatecznie uzgodnić termin rozpoczęcia pracy w nowej firmie. Pozwala to uniknąć problemów organizacyjnych i prawnych.

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