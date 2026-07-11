Nowa 14. emerytura w 2026 roku. Rząd pokazał termin wypłaty, seniorzy dostaną więcej

Czternasta emerytura 2026 jest coraz bliżej. Rząd pracuje już nad rozporządzeniem, które ma potwierdzić termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Z projektu wynika, że 14. emerytura ma zostać wypłacona we wrześniu, tak samo jak w poprzednim roku.

Kiedy będzie wypłata 14. emerytury w 2026 roku

Projekt rozporządzenia został opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest obecnie na etapie opiniowania. Dokument wskazuje, że dodatkowe pieniądze mają trafić do uprawnionych razem z wrześniowymi wypłatami emerytur i rent. To oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku, bo ZUS wypłaci czternastą emeryturę automatycznie zgodnie z indywidualnym terminem wypłaty podstawowej emerytury albo renty.

Ile wyniesie czternasta emerytura

W 2026 roku czternasta emerytura będzie wyższa niż rok wcześniej, ponieważ jej pełna kwota jest powiązana z minimalnym świadczeniem. W tym roku ma wynieść 1978,49 zł brutto, podczas gdy rok wcześniej było to 1878,91 zł brutto.

Pełną kwotę czternastki dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu zadziała zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że wysokość dodatkowego świadczenia zostanie odpowiednio pomniejszona. Minimalna wypłata ma wynieść 50 zł brutto.

Kto dostanie 14. emeryturę, a kto straci prawo

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które mają prawo do długoterminowych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym emerytur, rent, rent rodzinnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Kluczowe będzie jednak to, by prawo do świadczenia przysługiwało na koniec sierpnia.

Nie wszyscy seniorzy zobaczą więc dodatkowe pieniądze na koncie. 14. emerytura nie trafi do sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku ani do osób pobierających emeryturę olimpijską. Świadczenia nie dostaną także ci, którzy na 31 sierpnia nie będą mieli prawa do wypłaty emerytury lub renty, nawet jeśli osiągnęli już wiek emerytalny.

14. emerytura 2026. Najważniejsza data to koniec sierpnia

Choć wypłata czternastek ma nastąpić we wrześniu, dla wielu osób decydujący będzie 31 sierpnia. To właśnie ten dzień przesądzi o prawie do dodatkowego świadczenia. Dla części seniorów będzie to więc kluczowa data przed jesiennymi wypłatami.

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