Zapomnisz o wymianie i dostaniesz karę. Czasu na montaż jest coraz mniej

W budynkach wielolokalowych trwa wymiana urządzeń pomiarowych na modele ze zdalnym odczytem. Termin upływa 1 stycznia 2027 roku, ale nowe zasady nie dotyczą wszystkich tradycyjnych wodomierzy w Polsce. Ogólnopolski obowiązek obejmuje przede wszystkim ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz wodomierze mierzące zużycie ciepłej wody. Chodzi o urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 roku, które nie pozwalają na zdalny odczyt. Wymiana jest wymagana, gdy rozwiązanie jest technicznie wykonalne i opłacalne.

Wodomierz główny jest bezpłatny. Kto pokrywa koszt wymiany?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu dementuje informacje, jakoby mieszkańcy mieli płacić za wymianę wodomierza głównego. Urządzenie mierzy całkowitą ilość wody dostarczanej do nieruchomości, a koszty jego zakupu, montażu i utrzymania ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Wodomierz główny znajduje się zwykle w piwnicy, na parterze albo w studzience na zewnątrz budynku. Jeżeli spółka wymienia go na model ze zdalnym odczytem, odbiorca nie powinien otrzymać rachunku za samo urządzenie i jego montaż.

Za te urządzenia właściciel zapłaci z własnej kieszeni

Inaczej wygląda sytuacja z licznikami znajdującymi się na prywatnej instalacji. Koszt wodomierza dodatkowego, podlicznika lub zaworu antyskażeniowego obciąża właściciela nieruchomości. Takie urządzenia służą m.in. do indywidualnych rozliczeń albo pomiaru wody używanej w ogrodzie.

Przed wyrażeniem zgody na odpłatną wymianę warto więc ustalić, czy monter zajmuje się wodomierzem głównym należącym do dostawcy, czy urządzeniem na instalacji wewnętrznej.

Zdalny odczyt bez wchodzenia do mieszkania

Nowe liczniki najczęściej wykorzystują moduły radiowe. Dane o zużyciu mogą zostać odczytane zdalnie, bez wizyty inkasenta w lokalu. Ma to ułatwić rozliczenia według faktycznego zużycia i ograniczyć liczbę prognoz.

Za organizację obowiązkowej wymiany w blokach odpowiadają właściciele lub zarządcy budynków, m.in. wspólnoty i spółdzielnie. Mieszkaniec powinien udostępnić lokal w uzgodnionym terminie, jeśli urządzenie znajduje się w środku.

Kara 10 tys. zł? Nie dla każdego mieszkańca

Informacji o karze do 10 tys. zł nie należy traktować jako automatycznej sankcji dla każdego lokatora. Odpowiedzialność zależy od rodzaju urządzenia, podstawy prawnej i tego, kto miał wykonać obowiązek. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z zarządcą budynku lub przedsiębiorstwem wodociągowym.

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