Zwykle ląduje w koszu. Na działce może zastąpić nawóz i odstraszyć ślimaki

Fusy pozostające po przygotowaniu kawy nie muszą trafiać do kosza. Można wykorzystać je w ogrodzie, na działce ROD, a nawet w mieszkaniu. Według materiału poprawiają strukturę gleby, pobudzają aktywność mikroorganizmów i mogą działać jako lekki nawóz. Sprawdzają się również jako dodatek do kompostu.

Ich przydatność wynika m.in. z zawartości składników ważnych dla roślin. W fusach znajduje się azot wspierający rozwój zielonych liści i pędów, potas wpływający na odporność roślin i kwitnienie oraz fosfor wzmacniający system korzeniowy. Zawierają także magnez, żelazo i miedź.

Fusy po kawie jako nawóz. Wystarczy rozsypać je na ziemi

Najprostszy sposób wykorzystania fusów polega na rozsypaniu ich wokół roślin albo wymieszaniu z ziemią poprzez lekkie spulchnienie podłoża. Ich lekko kwaśny odczyn może pomóc m.in. hortensjom w utrzymaniu niebieskiego koloru kwiatów. W materiale wskazano również możliwość stosowania fusów przy pomidorach.

Fusy mogą mieć jeszcze jedno zastosowanie. Rozsypane wokół roślin mają odstraszać m.in. ślimaki. Po intensywnych opadach deszczu zabieg warto powtórzyć.

Z fusami nie można przesadzić

Stosowanie kawowego odpadu wymaga jednak umiaru. Fusy lekko zakwaszają podłoże, dlatego dodawanie ich do ziemi w zbyt dużych ilościach może nadmiernie zwiększyć jej kwasowość. Materiał zwraca również uwagę, że fusy są chętnie wykorzystywane przez dżdżownice, a kofeina ma zwiększać ich aktywność.

Szczególnej ostrożności wymagają rozsady i młode rośliny wrażliwe na kwaśne podłoże. W ich przypadku nie należy stosować czystych fusów.

Jak zrobić płynny nawóz z fusów?

Resztki po kawie można również wykorzystać do przygotowania płynnego nawozu. Fusy należy wsypać do naczynia z 2 litrami wody, wymieszać, a następnie pozostawić na 24–48 godzin w chłodnym miejscu.

Po tym czasie roztwór trzeba przecedzić. Tak przygotowany nawóz można wykorzystać do podlewania roślin. Według materiału na takie zastosowanie kawy dobrze reagują m.in. kamelie i hortensje.

Przydadzą się również w domu

Zastosowanie fusów nie kończy się na ogrodzie. Po wysuszeniu mogą działać jako naturalny pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów. Można napełnić nimi słoik i postawić go na dnie lodówki.

Fusy mogą również pomóc pozbyć się z dłoni zapachu czosnku lub cebuli. Wystarczy potrzeć nimi ręce, a następnie je spłukać. Dzięki temu odpad, który zwykle trafia bezpośrednio do kosza, może zostać wykorzystany zarówno przy pielęgnacji roślin, jak i w domu.

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