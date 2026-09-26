Nowe przepisy weszły w życie po cichu. O tym musisz wiedzieć przed remontem

Projekt nowych warunków technicznych dla budynków zakłada, że ostrych zakończeń, drutu kolczastego czy tłuczonego szkła nie będzie można umieszczać na ogrodzeniu poniżej 2,2 m. Dotychczasowa granica wynosi 1,8 m. Celem zmiany jest ograniczenie zagrożenia dla osób i zwierząt przechodzących obok posesji. To propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia, a nie zakaz, który zaczął obowiązywać 20 września. Ostateczne brzmienie przepisów zależy od dalszych prac nad dokumentem.

Ogrodzenia i płoty na nowych zasadach. Co obowiązuje od 20 września 2026 roku?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśniło, że od tej daty przez 18 miesięcy, w zakresie określonym ustawą, stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące warunków technicznych. Prace nad nowym rozporządzeniem nadal trwają.

Właściciel planujący płot nie powinien więc traktować projektowanych 2,2 m jako obowiązującej już granicy dla ostrych elementów. Dotychczasowe warunki techniczne zabraniają umieszczania ich poniżej 1,8 m. Każde ogrodzenie musi być bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Czy istniejący płot trzeba przebudować?

Projektowane wymagania nie oznaczają obowiązku wymiany istniejących ogrodzeń. Resort wskazywał, że nowe przepisy mają dotyczyć przede wszystkim nowych inwestycji oraz przebudowy w zakresie objętym robotami. Szczegóły będą zależeć od ostatecznej treści rozporządzenia.

Osobną kwestią jest próg 2,2 m dotyczący formalności budowlanych. Budowa ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej tego poziomu co do zasady nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia. Wyższy płot wymaga zgłoszenia. Same ostre zakończenia nie powodują obowiązku zgłoszenia.

Brama i furtka: jakie zasady trzeba zachować?

Dotychczasowe warunki techniczne przewidują, że brama i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Minimalna szerokość bramy w świetle to 2,4 m, a furtki 0,9 m. Przy budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej furtka nie może utrudniać dostępu osobom poruszającym się na wózkach.

Czytaj też:

Własny płot obok ogrodzenia sąsiada. Co na to przepisy? Czytaj też:

Sąd: sąsiad może przejąć część twojej działki. Niezbędna wiedza dla właścicieli