Koszt rejestracji samochodu – ile wynosi?

Czy rejestracja samochodu jest konieczna?

Jak już zostało wspomniane, zgodnie z obowiązującym prawem każde auto należy zarejestrować. Wynika to z zapisu w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku o Prawie o ruchu drogowym, w której przeczytamy, że nowy właściciel ma 30 dni na przerejestrowanie auta od czasu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Rejestracja samochodu - ile kosztuje?

Wiele kierowców zastanawia się, ile wyniesie ich przerejestrowanie samochodu. W 2022 roku koszt rejestracji samochodu ze standardowymi tablicami rejestracyjnymi wynosi 180,50 zł. Warto zauważyć, że jest to stała opłata, dlatego nie ma większego znaczenia czy rejestrujemy samochód nowy, czy używany. Co składa się na wspomnianą kwotę?

Koszty te pokrywają:

dwie tablice rejestracyjne - 80 zł (w przypadku samochodu), 40 zł (w przypadku ciągnika, przyczepy, motocykla), 30 zł (w przypadku motoroweru).

dowód rejestracyjny - 54 zł,

nalepka kontrolna - 18,50 zł (tylko dla samochodów),

pozwolenie czasowe - 13,50 zł,

nalepka legalizacyjna - 12,50 zł,

opłata ewidencyjna - 2 zł (w przypadku samochodów) i 1,50 zł (dla pozostałych pojazdów).

Należy również pamiętać o różnego rodzaju opłatach dodatkowych, które mogą zostać naliczone w przypadku nietypowej rejestracji pojazdu. Zazwyczaj są to:

tablice rejestracyjne dla pojazdów zabytkowych - 100 zł,

indywidualne tablice rejestracyjne - 1000 zł (zamiast 80 zł),

karta pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy - 75,50 zł,

dodatkowe badanie techniczne dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy - 98 zł,

ustanowienie pełnomocnictwa, jeśli właściciel nie może stawić się osobiście w urzędzie - 17 zł.

Czy można zaoszczędzić przy rejestracji auta?

Wielu kierowców zadaje sobie to pytanie i jak się okazuje, jak najbardziej istnieje taka możliwość. Oszczędność w tym przypadku wyniesie raptem 100 zł, ale tylko podczas zakupu auta używanego. Jakie są warunki? Jeśli Twoje auto było wcześniej zarejestrowane w tym samym powiecie, w którym mieszkasz, to nie jesteś zobowiązany do wymiany tablic rejestracyjnych, których kwota wynosi 80 zł i nalepek kontrolnych, które kosztują 18,50 zł.

Miejsce zamieszkania a rejestracja samochodu

Czy aby dokonać rejestracji samochodu trzeba być zameldowanym? Czy ma znaczenie zameldowanie w innym mieście niż aktualne miasto zamieszkania?

Weźmy pod lupę przykładowy scenariusz:

Robert od 3 lat pracuje i mieszka we Wrocławiu. Niedawno nabył nowy samochód, lecz aktualnie wynajmuje mieszkanie i nadal jest zameldowany w swoim rodzinnym domu, w Jeleniej Górze. W tym przypadku Wydział komunikacji poprosi go o umowę najmu i umowę o pracę, w których znajduje się wrocławski adres. W efekcie możliwe jest zarejestrowanie samochodu we wrocławskim urzędzie.

Na tej podstawie można łatwo stwierdzić, że miejsce zameldowanie nie ma żadnego znaczenia w przypadku rejestracji pojazdu. Wystarczy, że kierowca przedstawi odpowiednie dokumenty, które uprawniają go do rejestracji w wybranym przez niego urzędzie.

Rejestracja samochodu a stan auta

W przypadku rejestracji pojazdu, dla urzędu nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy auto jest nowe, czy używane. Różnicą jest wspomniana już opcjonalna redukcja kosztów, w przypadku jeśli zakupione auto używane było już zarejestrowane w tym samym powiecie, w którym mieszka jego nowy nabywca. Od stanu auta i jego pochodzenia będzie też zależna ilość i rodzaj dokumentów koniecznych do ukazania w urzędzie.

Rejestracja samochodu - lista niezbędnych dokumentów

Po udaniu się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, należy wypełnić odpowiednie wnioski i posiadać przygotowane wcześniej dokumenty. O czym dokładniej mowa?

wniosek o rejestrację pojazdu, który jest dostępny w każdym urzędzie lub na stronie internetowej tego urzędu,

dokument tożsamości, którym może być zarówno dowód osobisty, jak i paszport,

dowód własności pojazdu, którym zazwyczaj jest umowa kupna-sprzedaży, faktura lub orzeczenie sądu,

ważna polisa OC,

zaświadczenie o ważności badania technicznego.

W przypadku nietypowych pojazdów należy też pamiętać o innych dodatkowych dokumentach oraz przedmiotach. Podczas rejestracji samochodu używanego będzie to:

stary dowód rejestracyjny,

tablice rejestracyjne (ważne jest, by tablice były czyste i w dobrym stanie technicznym),

karta pojazdu.

Dodatkowe dokumenty w przypadku rejestracji samochodu nabytego z zagranicy:

tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży dokonane przez tłumacza przysięgłego,

dowód opłacenia akcyzy dla samochodów sprowadzanych z UE,

dowód opłacenia cła dla aut spoza UE.





Warto zauważyć, że wysokość akcyzy różni się w zależności od pojemności silnika nabytego auta. W przypadku samochodów o pojemności powyżej 2000 cm3 opłata wynosi 18,6% podstawy opodatkowania, zaś dla pozostałych aut maleje do 3,1%. Należy też pamiętać, że jeśli rejestracji samochodu dokonuje nie właściciel pojazdu tylko jego pełnomocnik, to powinien on przygotować również pełnomocnictwo.

Rejestracja samochodu krok po kroku

Po zebraniu wszystkich dokumentów, następnym krokiem jest udanie się do odpowiedniego urzędu, by tym samym złożyć dokumenty i uiścić odpowiednią opłatę. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis wymaganych kroków, by cieszyć się prawidłowo zarejestrowanym pojazdem:

Udaj się do wydziału komunikacji znajdującego się w urzędzie odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu. Jeśli nie wydrukowałeś i nie wypełniłeś go wcześniej (np. pobierając ze strony internetowej urzędu), możesz dostać go na miejscu i wypełnić bezpośrednio w placówce. Dołącz do wniosku niezbędne dokumenty. Jeśli rejestrujesz używane auto pamiętaj, że musisz oddać też stare tablice rejestracyjne. Urzędnik poprosi Cię o opłacenie rejestracji przy okienku z kasą lub bezpośrednio u niego. Po potwierdzeniu opłaty dostaniesz pozwolenie czasowe (ważne przez 30 dni), tymczasowe tablice rejestracyjne oraz nalepkę na szybę.

Czytaj też:

Rejestracja aut za pośrednictwem dealerów. Czy Polacy korzystają z tej możliwości?