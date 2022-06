Umowa kredytowa – czym jest?

Czym jest umowa kredytowa?

Banki na wniosek konsumenta mogą udzielić mu kredytu, który będzie dodatkową gotówką niezbędną na pokrycie kosztów konkretnego wydatku. Wiele osób zaciąga kredyt w banku, np. hipoteczny, by dzięki temu kupić samochód czy własne mieszkanie. Bez takiej pomocy finansowej prawdopodobnie ciężko byłoby kiedykolwiek sfinansować tego rodzaju wydatki. Kredyty są też przydatne, kiedy przytrafiają się nieprzewidziane sytuacje, jak np. choroba, do której wyleczenia potrzebne są kosztowne zabiegi i leki czy remont. Sam rodzaj umowy kredytowej został zdefiniowany przez Prawo Bankowe i jest to umowa między konkretnym bankiem, a konsumentem zaciągającym kredyt.

Główny zamysł takiego dokumentu polega na tym, że bank decyduje się pożyczyć określoną sumę pieniędzy, zaś konsument zgadza się, aby zwrócić w określonym czasie całą pożyczoną kwotę, wraz z odsetkami i prowizją. W odróżnieniu od wszelkich innych umów, umowa kredytowa obowiązkowo musi zostać zawarta na piśmie i być podpisana przez każdą ze stron. W przeciwnym razie będzie nieważna. Wśród najpopularniejszych rodzajów możemy wymienić umowę kredytu hipotecznego lub umowę kredytu konsumenckiego.

Kredyt konsumencki a kredyt hipoteczny

Zanim dokładnie omówimy rodzaje umów bankowych, w pierwszej kolejności należy poznać różnice między oferowanymi kredytami. Kredyt konsumencki udzielany jest maksymalnie do kwoty wynoszącej 255 550 zł lub w innej walucie nieprzekraczającej tej sumy. Tego rodzaju kredyt przyznawany jest jedynie osobom fizycznym, co oznacza, że nie można przeznaczyć go na cele związane z działalnością gospodarczą czy zawodową. Z kolei kredyt hipoteczny udzielany jest osobom fizycznym na cele mieszkaniowe, czyli na zakup działki budowlanej lub mieszkania, czy budowę domu.

Co powinna posiadać umowa kredytowa w banku?

Umowa kredytowa w banku zawierana jest zazwyczaj na wiele lat, z tego też powodu powinna być profesjonalnie sporządzona i zrozumiała dla konsumenta, gdyż po jej podpisaniu i otrzymaniu gotówki będzie ona wiążąca. Taka umowa musi opisywać warunki udzielenia kredytu, terminy spłat, jak również wszelkie dodatkowe opłaty i inne, ważne informacje. W umowie kredytowej muszą znaleźć się takie informacje, jak:



dane stron umowy kredytowej,

miejsce i data podpisywania umowy kredytowej,

dokładna kwota otrzymanego kredytu (wraz z określeniem waluty), jego rodzaj lub cel (na samochód, mieszkanie, hipoteczny itd.),

całkowity okres kredytowania,

termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę (na konto bankowe, „do ręki”)

wszelkie informacje o pozostałych kosztach kredytu – koszt kredytu, opłaty i prowizje,

zasady zmiany opłat i prowizji oraz sposób powiadamiania o tych zmianach,

zasady zmiany oprocentowania kredytu oraz sposób powiadamiania o tej zmianie,

harmonogram spłaty, zasady i sposoby spłaty,

sposób naliczania odsetek,

sposób zabezpieczenia kredytu,

konsekwencje zaprzestania spłaty kredytu i ewentualne koszty windykacji,

informacje dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu,

informacje na temat odstąpienia od umowy kredytu,

informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę,

informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez bank,

oświadczenia, deklaracje i umocowania klienta dla banku,

informacje dotyczące rozstrzygania sporów,

załączniki, np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia i inne dokumenty.

Zanim udamy się do banku na podpisanie umowy kredytowej wiążącej konsumenta z bankiem na wiele lat, warto wcześniej zaznajomić się z obowiązkowymi informacjami, które powinna zawierać taka umowa. Dobrze jest też poprosić bank o wzór konkretnej umowy, by dzięki temu jeszcze przed jej podpisaniem skonsultować niezrozumiałe lub niepokojące punkty z prawnikiem.

Jak wygląda umowa o kredyt hipoteczny?

Umowa o kredyt hipoteczny znacznie różni się od typowej umowy o kredyt konsumencki i składa się z dwóch głównych części. Pierwsza część porusza ogólne informacje na temat samego kredytu, z kolei druga opisuje indywidualną sytuację finansową konsumenta oraz wszystkie warunki, jakie są związane z wzięciem kredytu hipotecznego. Z tego też powodu należy zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych elementów takiej umowy:



forma wypłaty kredytu hipotecznego – określenie formy wypłaty kredytu hipotecznego jest uzależnione od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jak również celu, na który przeznaczony ma zostać kredyt. Istnieją dwa sposoby, w jakich bank może wypłacać przyznane środki: jednorazowo lub w transzach. Pierwsza opcja zazwyczaj wykorzystywana jest wtedy, gdy konsument planuje zakup nieruchomości z nieobciążoną hipoteką, druga z kolei wtedy, kiedy klient planuje budowę domu metodą gospodarczą. W tym ostatnim przypadku bank wypłaca kolejne partie gotówki zgodnie z postępem prac budowlanych.

– określenie formy wypłaty kredytu hipotecznego jest uzależnione od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jak również celu, na który przeznaczony ma zostać kredyt. Istnieją dwa sposoby, w jakich bank może wypłacać przyznane środki: jednorazowo lub w transzach. Pierwsza opcja zazwyczaj wykorzystywana jest wtedy, gdy konsument planuje zakup nieruchomości z nieobciążoną hipoteką, druga z kolei wtedy, kiedy klient planuje budowę domu metodą gospodarczą. W tym ostatnim przypadku bank wypłaca kolejne partie gotówki zgodnie z postępem prac budowlanych. warunki wypłaty kredytu – należy pamiętać, że nie zawsze moment podpisania umowy w banku jest jednoznaczny z momentem przyznania środków. Zazwyczaj fundusze zostaną przekazane, kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki określone przez bank. Może to być np.:

obowiązkowe okazanie aktu notarialnego zakupu nieruchomości, okazanie w banku potwierdzenie złożenia wniosku do sądu o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku i okazanie potwierdzenia opłat sądowych, wykazanie wykupionego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i wypadków losowych, okazanie dokumentu ubezpieczenia na życie konsumenta, przedstawienie podpisanego aktu notarialnego z wniesionym wkładem własnym na zakup nieruchomości, złożenie dyspozycji, czyli polecenia wypłaty kredytu na piśmie,

adresat pieniędzy z kredytu hipotecznego – bardzo ważnym zapisem w umowie kredytu hipotecznego jest ustalenie, do kogo mają trafić przyznane przez bank środki. W przypadku zakupu nieruchomości może to być jej pierwotny właściciel, czyli zbywca lub deweloper. W przypadku budowy domu adresatem pozostaje kredytobiorca. W jeszcze innych przypadkach adresatem może być inny bank lub nawet komornik, jeśli planujemy zakup nieruchomości z obciążoną hipoteką.

