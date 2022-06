Gdzie rozliczyć PIT we Wrocławiu?

Oferty pracy we Wrocławiu a rozliczenie PIT-u

Wiele osób mieszkających we Wrocławiu lub innych miastach zastanawia się, gdzie zgodnie z prawem może rozliczyć swój PIT. Należy tutaj podkreślić, że w przypadku corocznego rozliczania zeznania podatkowego ważny jest adres zamieszkania, a nie adres zameldowania. Z tego też powodu wszystkie osoby, które przeprowadziły się do Wrocławia z różnych powodów (np. przeglądały oferty pracy we Wrocławiu i pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny) i chcą przyczynić się do szybszego rozwoju miasta, mają prawo, a nawet powinny rozliczyć PIT właśnie we Wrocławiu. Aby to zrobić, należy wprowadzić korektę miejsca rozliczania swoich podatków i wpisać tam swój aktualny, wrocławski adres zamieszkania. Warto tutaj zauważyć, że adres rozliczania PIT-u nie zmienia się automatycznie wraz ze zmianą miejsca pracy lub siedzibą firmy w innym miejscu. Jeśli więc planujemy przeprowadzkę i odpowiadamy na oferty pracy we Wrocławiu to pamiętajmy, aby na początku roku podatkowego zmienić miejsce rozliczania podatków.

Na co przeznaczane są pieniądze z PIT-u?

Na początek warto przytoczyć kilka ważnych faktów. Jak podaje Izba Administracji Skarbowej, w 2021 roku we Wrocławiu było około 530 tysięcy czynnych podatników PIT, co oznacza, że w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło ich blisko 130 tysięcy osób. Warto tu zauważyć, że według danych GUS z czerwca 2021 roku we Wrocławiu mieszka około 641 tysięcy osób, z kolei według danych MPWiK może mieszkać nawet 825 tysięcy osób. Tylko trochę ponad połowa mieszkańców miasta odprowadza podatek w stolicy Dolnego Śląska, zaś pozostali w miejscowościach, w których prawdopodobnie są zameldowani lub mieszkali poprzednio.

Jak to przekłada się na budżet miasta? Pieniądze z zeznań podatkowych mieszkańców stanowią 27% wszystkich dochodów miasta. W 2021 roku kwota ta wynosiła ponad 1,68 miliarda złotych, z kolei w 2022 roku z powodu zmian związanych z Polskim Ładem będzie nieco niższa i może wynosić około 1,47 miliarda złotych. Jak więc można zauważyć, im więcej podatników mieszkających w mieście rozlicza PIT we Wrocławiu, tym więcej pieniędzy trafia do miasta i na potrzeby związane z wygodą żyjących w nim mieszkańców.

Rozliczając PIT w mieście, w którym się mieszka, wspiera się jego rozwój. Na co mogą być przeznaczone pieniądze we Wrocławiu ze zwrotu podatku? Tak naprawdę na wiele różnych inicjatyw. Za 1,5 miliarda złotych można wybudować 4 Trasy Autobusowo-Tramwajowe (w skrócie TAT), 430 km dróg, w tym 170 km dróg głównych lub 530 km ścieżek rowerowych. Za taką sumę można również zakupić 150 tramwajów czy 750 autobusów przegubowych Mercedes Citaro. Jest to też równowartość tego, co władze miasta wydają co roku na oświatę, czyli utrzymanie, wyremontowanie wszystkich istniejących placówek i świetlic oraz wybudowanie nowych. W związku z pandemią COVID-19 pojawiły się również inne wydatki, jak np.:



zakup ambulansów, testów na koronawirusa dla szpitali, sprzętów medycznych dla szpitali,

zakup maseczek jednorazowych, które trafiają do mieszkańców Wrocławia,

zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla służb, oświaty i miejskich jednostek.

Za środki z rozliczenia podatku miasto Wrocław może sfinansować bieżące potrzeby związane np. z:



wsparciem i rozwojem sportu (np. zbudowanie siłowni plenerowej),

utrzymaniem zieleni i wsparciem ochrony środowiska (np. utrzymanie Parku Południowego),

rozwojem kultury,

edukacją i oświatą (np. budowa nowego przedszkola),

transportem publicznym (np. postawienie nowej wiaty autobusowej lub tramwajowej),

rozwojem infrastruktury, także rowerowej i pieszej (np. wybudowanie ścieżek rowerowych),

pomocą społeczną,

ochroną zdrowia.

Co można sfinansować za rozliczenie podatku we Wrocławiu przez jedną osobę? Może to być np.:



utrzymanie 8 kotów lub psów w schronisku przez cały rok,

utrzymanie roweru miejskiego lub placu zabaw przez cały rok,

sadzenie i pielęgnacja 2. drzew przez 3 lata,

utrzymanie podopiecznego w rodzinnym domu dziecka przez okres 2. miesięcy,

około 500 km przejazdów autobusów MPK.

Co można zyskać rozliczając PIT we Wrocławiu?

Miasto Wrocław, aby jeszcze bardziej zachęcić swoich mieszkańców do składania zeznań podatkowych we wrocławskich urzędach skarbowych, przygotowało kampanię promocyjną. W tym celu w mieście porozwieszane są w różnych miejscach bilbordy z wizerunkami znanych osób. Można napotkać zdjęcia m.in.: Alicji Tchórz (mistrzyni Europy w pływaniu), prof. Alicji Chybickiej, wokalistki Anny Marii Mbayo, prof. Marcina Drąga czy Piotra Celebana (legendy piłkarskiego Śląska).

To, że mieszkańcy Wrocławia rozliczając PIT w swoim mieście zyskają wiele dodatkowych i unowocześnionych miejsc, nie trzeba nikomu przypominać. Dodatkowo każdy, kto potwierdzi fakt złożenia zeznania podatkowego we Wrocławiu, będzie mógł skorzystać z pakietu różnych zniżek i aż 9. bezpłatnych wejść na różnego rodzaju atrakcje. Będą to: Zoo Wrocław, Aquapark, Pływalnia Orbita, Visitor Center Hala Stulecia, CH Zajezdnia, Hydropolis, Tarczyński Arena Wrocław czy wejście na mecze Panthers Wrocław lub piłkarskiego Śląska. Co ważne, każdy kto rozliczy PIT automatycznie przystępuje do programu Nasz Wrocław. Dzięki temu zyskuje możliwość dodania do swojego konta wirtualnej karty bibliotecznej, jak również jest to kluczowe w rekrutacjach do szkół podstawowych. W jaki sposób? Posiadanie aktywnego konto podatnika jest jednoznaczne z otrzymaniem dodatkowych 50 punktów w rekrutacji.

Gdzie można rozliczyć PIT we Wrocławiu?

Aby szybko i prawidłowo rozliczyć PIT we Wrocławiu, można skorzystać tak naprawdę z wielu różnych miejsc i sposobów do tego dedykowanych. Do najpopularniejszych należą:



skorzystanie z internetowych platform służących do rozliczania podatku, jak np. Twój e-PIT,

udanie się do najbliższego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu,

wysłanie za pomocą poczty zeznania podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu,

skorzystanie z pomocy doświadczonego i zaufanego biura rachunkowego, który prawidłowo rozliczy PIT i złoży go w odpowiednim urzędzie.

Każda z powyższych możliwości jest chętnie wykorzystywana przez mieszkańców miasta od wielu już lat i tak naprawdę to od nas zależy, który ze sposobów wybierzemy. Jednym z największych problemów dla mieszkańców może być jednak, gdzie rozliczyć PIT we Wrocławiu. Z czego to może wynikać? W mieście znajduje się bowiem aż 5 urzędów skarbowych, a rozliczyć można się tylko w tym, którego zasięg terytorialny sięga miejsca zamieszkania. Do wyboru mieszkańcy miasta Wrocław mają:

Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna,

Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki,

Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole,

Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto,

Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście.

Przed udaniem się na marne do urzędu, warto sprawdzić, czy nasz adres zamieszkania znajduje się w okręgu obsługiwanym przez dany urząd. Podkreślamy raz jeszcze – nie adres zameldowania, a adres zamieszkania jest ważny w przypadku rozliczania corocznych rozliczeń podatkowych PIT. Należy też pamiętać, że każdy z urzędów pracuje w poniedziałki w godzinach od 8 do 15, z kolei od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 15. W przypadku chęci rozliczenia się za pomocą strony internetowej, portal sam wybierze odpowiedni Urząd Skarbowy we Wrocławiu względem adresu zamieszkania, jak również nie trzeba przejmować się w takiej sytuacji godzinami pracy platformy, gdyż działa ona całodobowo.

