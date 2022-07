Zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela czy sprawcy – jak to zrobić?

Poruszając się po drogach, należy zawsze być czujnym i ostrożnym. Mimo posiadania umiejętności za kierownicą, można trafić na mniej uważnego kierowcę, który z powodu swojej nieuwagi lub braku doświadczenia spowoduje wypadek lub stłuczkę. Wypadek ma miejsce wtedy, gdy osoby biorące w nim udział zostały ranne lub zostały zabite. Kolizja zaś to sytuacja, w której jedyne powstałe szkody to szkody materialne. Co należy zrobić, gdy dojdzie do któregoś z tych zdarzeń? Jak zgłosić szkodę u własnego ubezpieczyciela oraz u ubezpieczyciela sprawcy? Sprawdź!

Wypadek drogowy lub kolizja a zgłoszenie szkody – jak postępować?

Jeśli jesteś uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego, w pierwszej kolejności musisz się upewnić, czy każda z osób biorących w nich udział jest bezpieczna i czy potrzebuje pomocy medycznej. Jeśli zauważysz, że któryś z uczestników jest ranny lub jego stan jest ciężki, należy natychmiast wezwać odpowiednią pomoc – karetkę i np. straż pożarną, jeśli osoba ta nie może wydostać się z pojazdu lub pojazd stanął w płomieniach. Do przyjazdu karetki Twoim obowiązkiem jest udzielenie pomocy i zabranie poszkodowanego w bezpieczne miejsce, np. na pobocze ruchliwej drogi. W przypadku kolizji, gdy żaden z uczestników zdarzenia nie ucierpiał, konieczne jest dopełnienie formalności, by uzyskać należne odszkodowanie.

O czym należy pamiętać w przypadku wystąpienia kolizji drogowej? Oto najważniejsze formalności:

wezwanie policji – jeśli istnieje taka potrzeba,

spisanie oświadczenia o kolizji – szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej,

terminy zgłoszenia szkody – okres, w którym musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Oświadczenie o kolizji – co musi zawierać?

Możliwe jest skorzystanie z gotowego wzoru oświadczenia o kolizji, które zostało przygotowane i jest dostępne na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Można jednak napisać je samodzielnie na dowolnej kartce papieru. Oświadczenie musi jednak zawierać niezbędne elementy, by mogło posłużyć jako dowód w sprawie i podstawa do wypłaty ubezpieczenia. Konieczne jest zawarcie następujących informacji:

dane osobowe i kontaktowe uczestników kolizji – kluczowe jest spisanie imion i nazwisk sprawcy kolizji oraz osoby poszkodowanej, a także danych z prawa jazdy – gdy któraś ze stron nie posiada przy sobie tego dokumentu, warto wówczas podać dane z innego dokumentu tożsamości,

– kluczowe jest spisanie imion i nazwisk sprawcy kolizji oraz osoby poszkodowanej, a także danych z prawa jazdy – gdy któraś ze stron nie posiada przy sobie tego dokumentu, warto wówczas podać dane z innego dokumentu tożsamości, dane świadków zdarzenia – jeżeli któryś z przechodniów widział dane zdarzenie lub w aucie znajdowali się pasażerowie, należy również spisać ich dane osobowe oraz numery telefonu,

– jeżeli któryś z przechodniów widział dane zdarzenie lub w aucie znajdowali się pasażerowie, należy również spisać ich dane osobowe oraz numery telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy – to bardzo ważne, by dokładnie zanotować numer aktualnej polisy OC oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,

– to bardzo ważne, by dokładnie zanotować numer aktualnej polisy OC oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, szczegółowy opis zdarzenia ,

, udokumentowanie powstałych szkód – zamieszczenie odpowiedniego opisu lub zrobienie zdjęć,

– zamieszczenie odpowiedniego opisu lub zrobienie zdjęć, podpisy uczestników zdarzenia.



Zgłoszenie szkody – jak to zrobić?

Wszystko zależy od tego, czy sprawca pozostanie na miejscu kolizji, czy z niego ucieknie, co jest niestety częstym przypadkiem. Jeśli tak się stanie lub jeśli nie posiada on ważnego ubezpieczenia OC, należy zgłosić się do własnego ubezpieczyciela. W przeciwnym razie, gdy sprawca przyzna się do winy, posiada ważne OC oraz spisze oświadczenie lub złoży zeznania przy policji, wówczas konieczny będzie kontakt z ubezpieczycielem sprawcy.

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy?

Możliwe jest udanie się do wybranego oddziału firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca posiada polisę OC, kontakt telefoniczny z przedstawicielem lub zgłoszenie szkody przez internet. Jakie są terminy zgłaszania szkody? W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu lub sytuacji, gdy szkoda jest na tyle poważna, że kierowca nie może się nim poruszać, najlepszym wyborem będzie natychmiastowy kontakt z ubezpieczycielem sprawcy z miejsca zdarzenia. Wówczas będzie można liczyć na natychmiastową pomoc. Ubezpieczyciel może wezwać na miejsce kolizji czy wypadku pomoc drogową, dzięki czemu nie trzeba się będzie martwić o odholowanie pojazdu. Jeśli uszkodzenia pojazdu są niewielkie, wystarczające będzie spisanie oświadczenia o kolizji i skontaktowanie się z ubezpieczycielem dopiero po dotarciu do domu lub w kolejnych dniach.

Jak zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela?

Jeśli sprawca wypadku lub kolizji nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ucieknie z miejsca zdarzenia, należy zgłosić szkodę w inny sposób. Możliwy jest kontakt ze swoim ubezpieczycielem lub z dowolnie wybranym. Środki z odszkodowania wypłacane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a więc nie ma znaczenia, które towarzystwo ubezpieczeniowe przyjmie zgłoszenie szkody.

Kolejną możliwą opcją jest skorzystanie z systemu BLS, czyli systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Wystarczy zgłosić sprawę do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej, by ten zajął się sprawą i wyegzekwował należne środki od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Program ten działa w Polsce od 2015 roku i cieszy się popularnością, bowiem poszkodowany nie musi samodzielnie kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy, który może działać na jego niekorzyść i chcieć obniżyć wysokość należnego odszkodowania. BLS ma jednak swoje wady, do których z pewnością zaliczyć można maksymalną wysokość zgłaszanej szkody – wynosi ona 30 000 zł. Ponadto system BLS nie zajmuje się egzekwowaniem odszkodowania w sytuacji, gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami kraju, w kolizji lub wypadku są osoby ranne lub więcej niż dwa pojazdy odniosły szkody.

Kiedy należy zgłosić szkodę?

Terminy zgłoszenia szkody powstałej w wyniku stłuczki lub wypadku drogowego są określone w Kodeksie cywilnym. Termin jest jednak dość odległy, bowiem wynosi 3 lata od momentu wystąpienia zdarzenia. Nie należy jednak zwlekać z kontaktem z ubezpieczycielem i trzeba działać najszybciej, jak to możliwe. Jedna awaria czy uszkodzenie może spowodować wystąpienie kolejnych, a to może spowodować unieruchomienie pojazdu lub jego całkowite zepsucie się. Towarzystwa ubezpieczeniowe również nie lubią zwłoki w zgłaszaniu szkód, dlatego najlepiej zrobić to w kolejnych dniach po kolizji czy wypadku. Szybszy kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym wiąże się również z szybszym otrzymaniem odszkodowania i naprawą pojazdu, co jest ważną kwestią dla kierowcy i posiadacza auta.

