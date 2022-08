Kredyt na prawo jazdy – czy można wziąć i co warto wiedzieć?

Oferta szybkich i łatwych do wzięcia kredytów bankowych czy pożyczek w instytucjach pozabankowych jest w Polsce bardzo szeroka. Osoba potrzebująca dodatkowych środków finansowych, bez problemu może pożyczyć pieniądze, jeśli tylko spełnia kilka podstawowych warunków. Jakich? Przede wszystkim musi to być osoba pełnoletnia, która ma stałe miejsce zamieszkania i polskie obywatelstwo, posiada konto bankowe, a także zdolność kredytową oraz dokument tożsamości, jakim jest dowód osobisty lub paszport. A jak jest z prawem jazdy? Czy można wziąć kredyt posługując się tym dokumentem? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czy prawo jazdy to dokument tożsamości?

Większość obywateli naszego kraju posiada kilka dokumentów zawierających własne dane osobowe i zdjęcie, jednak nie każdy z nich może zostać użyty jako dokument potwierdzający tożsamość.

Według polskiego prawa dokument tożsamości to dokument urzędowy, który jednoznacznie potwierdza tożsamość jego posiadacza. Powinny się na nim znajdować takie informacje jak m.in.: imię i nazwisko jego właściciela, data i miejsce urodzenia, płeć oraz numer PESEL. Dodatkowo każdy dokument tożsamości posiada również swój indywidualny numer identyfikacyjny.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, dokumentem służącym do potwierdzenia tożsamości jest dowód osobisty lub paszport. Legitymując się dowodem osobistym, można potwierdzić swoją tożsamość zarówno na terenie Polski, jak i prawie wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Paszport niezbędny jest do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa jego właściciela poza granicami kraju, jednakże w niektórych przypadkach (np. takich jak utrata dowodu osobistego) można posługiwać się nim także na terenie Polski.

Dodatkowe szczególne dokumenty potwierdzające tożsamość to książeczka wojskowa oraz książeczka żeglarska, jak również karta pobytu oraz dokument pobytu – dla obcokrajowców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Polski.

Należy zatem pamiętać, że prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości, chociaż często można spotkać się z odwrotnym przekonaniem wśród Polaków. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) prawo jazdy w Polsce posiada ponad 22 miliony osób. Dokument ten, podobnie jak dowód osobisty czy paszport, zawiera istotne dane osobowe i z tego powodu często mylnie traktowany jest jako dokument, którym można potwierdzić swoją tożsamość.

Czy możliwe jest wzięcie kredytu lub pożyczki, używając prawa jazdy?

Niestety nie ma możliwości uzyskania w banku kredytu na podstawie prawa jazdy, ponieważ według przepisów polskiego prawa nie jest ono dokumentem tożsamości. Do zawierania jakichkolwiek umów – włącznie z tymi kredytowymi – banki wymagają okazania dowodu osobistego, ewentualnie paszportu. Tylko w przypadkach konieczności potwierdzania tożsamości przy innych operacjach (np. wypłacie gotówki w placówce banku) dopuszczają one możliwość wylegitymowania się za pomocą innego dokumentu ze zdjęciem, jednak również tutaj zazwyczaj akceptowany jest wyłącznie paszport.

A jak jest z instytucjami pozabankowymi, takimi jak firmy pożyczkowe? Wiadomo, że parabanki przy udzielaniu pożyczek mają bardziej liberalne niż banki podejście do kryteriów, które musi spełniać potencjalny pożyczkobiorca. Przede wszystkim firmy pożyczkowe oferują swoje usługi również osobom: z niską zdolnością kredytową, negatywną historią kredytową czy nawet widniejącym w rejestrach dłużników. Czy można jednak uzyskać pożyczkę na podstawie prawa jazdy? Otóż, mimo wszelkich różnic oddzielających je od banków, firmy pożyczkowe w tej kwestii działają tak samo, jak banki – wymagają przedstawienia we wniosku o pożyczkę danych zawartych w dowodzie osobistym, w tym serii i numeru dowodu osobistego oraz jego daty ważności. W niektórych firmach pożyczkowych można również wnioskować o pożyczkę na podstawie posiadanego ważnego paszportu.

Jak uzyskać kredyt na sfinansowanie prawa jazdy?

Wiadomo już, że nie można uzyskać kredytu lub pożyczki na podstawie danych zawartych w prawie jazdy. Natomiast osoby, które prawa jazdy nie posiadają, mogą wnioskować o kredyt na sfinansowanie kursu nauki jazdy w celu zdobycia uprawnień potrzebnych do prowadzenia pojazdu. Co prawda banki nie posiadają w swojej ofercie kredytów na preferencyjnych warunkach przeznaczonych konkretnie na sfinansowanie możliwości zdobycia prawa jazdy, ale w takim przypadku wystarczy po prostu skorzystać ze zwykłego kredytu gotówkowego. Aby móc to zrobić należy:



posiadać ważny dowód osobisty,

posiadać odpowiednią zdolnością kredytową,

posiadać stałe źródło dochodu,

złożyć wniosek o kredyt w danym banku,

dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (np. umowę o pracę).

Dodatkowo banki zawsze oceniają wiarygodność finansową potencjalnego pożyczkobiorcy sprawdzając rejestry, takie jak BIK, BIG czy KRD. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na pozytywną lub negatywną decyzję banku w sprawie wniosku o kredyt jest zdolność kredytowa klienta, w której ocenie bank bierze pod uwagę m.in.:



wysokość wynagrodzenia,

stałe wydatki gospodarstwa domowego (np. rachunki),

aktualne zadłużenie z tytułu kredytów lub pożyczek,

liczba osób na utrzymaniu,

wiek i stan cywilny klienta,

ewentualne inne źródła dochodu kredytobiorcy.

Najistotniejsze jest, aby dochody otrzymywane z wynagrodzenia za pracę bądź również z innych dodatkowych źródeł, były dostatecznie wysokie, aby klient mógł bez problemu pokryć swoje wszystkie zobowiązania w skali miesiąca. Wszystkie ponoszone przez kredytobiorcę wydatki w różnych obszarach życia łącznie zostają porównywane z uzyskiwanymi przez niego dochodami. Jeżeli okazuje się, że środki finansowe pozostałe po podliczeniu wszystkich wydatków są wystarczające, żeby pokryć ratę kredytu, to bank może takiego kredytu udzielić.

Aby uzyskać kredyt na prawo jazdy, przyszły kredytobiorca może złożyć wniosek online lub stacjonarnie i również w ten sposób dostarczyć wymagane przez bank dokumenty. A jakie dokumenty są potrzebne, aby móc uzyskać kredyt gotówkowy na prawo jazdy? Są to: dowód osobisty potrzebny do potwierdzenia tożsamości kredytobiorcy oraz sporządzenia umowy kredytowej, zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę oraz uzupełniony wniosek kredytowy.

Ile kosztuje prawo jazdy?

Koszty uczestnictwa w kursie prawa jazdy na samochody osobowe wynosi zazwyczaj średnio ok. 2 000 zł, natomiast kurs prawa jazdy na motocykle to wydatek rzędu ok. 1 400 zł. Osoba chcąca zaciągnąć kredyt na prawo jazdy C+E musi wiedzieć, że cena za taki kurs wynosi ok. 2 500 zł. Jednak do tej kwoty należy jeszcze doliczyć opłatę za egzamin, badania lekarskie i samo wydanie prawa jazdy, czyli w sumie ponad 600 zł. Wynika z tego, że aby sfinansować całość procesu ubiegania się o prawo jazdy, należy liczyć się z kosztami wynoszącymi ok. 3 000 zł. Taką sumę bez większych problemów można pożyczyć w każdym banku czy instytucji pozabankowej.

Warto pamiętać, że należy zachować rozsądek, wybierając kredyt lub pożyczkę gotówkową, która ma zostać wykorzystana na sfinansowanie kursu na prawo jazdy. Przede wszystkim trzeba dobrze przemyśleć czy będzie się w stanie podołać takiemu zobowiązaniu finansowemu i trzeba wiedzieć, że zobowiązanie to będzie przez określony czas ważnym składnikiem comiesięcznych kosztów. Warto także porównać różne oferty, ponieważ jest ich spory wybór na rynku kredytowym.

Utrata dowodu osobistego – czy uda się uzyskać pożyczkę?

Osoba, która utraciła dowód osobisty, np. w wyniku kradzieży lub zniszczenia, a potrzebuje szybko dodatkowych środków finansowych w postaci pożyczki pozabankowej, nie jest na straconej pozycji. Jednak wszystko zależy od tego, jak wygląda sytuacja finansowa tej osoby i jakiej wartości pożyczkę chce zaciągnąć. Jeżeli zamierza pożyczyć niewielką kwotę, korzystała już wcześniej z usług instytucji pozabankowych i posiada konto na którymś z portali pożyczkowych, to istnieje duża szansa, że taka osoba będzie mogła uzyskać potrzebne pieniądze bez okazywania dowodu osobistego. Jak to działa?

Otóż firmy pożyczkowe przy rejestracji nowych użytkowników na swoich portalach internetowych zawsze zapisują dane pożyczkobiorcy, a w ich skład wchodzi m.in. numer i seria oraz termin ważności dowodu osobistego. Oznacza to, że osoba chcąca wziąć pożyczkę, nie musi po raz kolejny wypełniać formularza i okazywać dokumentów. Trzeba jednak pamiętać, że w momencie otrzymania nowego dowodu osobistego, należy w serwisie pożyczkowym zaktualizować dane dotyczące aktualnego dokumentu tożsamości.

Utrata dowodu osobistego – co zrobić?

Może zdarzyć się, że dowód osobisty zostanie skradziony bądź zgubiony. Co powinno się zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji, jeśli przyczyną utraty dokumentu była kradzież. W przypadku zgubienia dowodu można zgłosić ten fakt w urzędzie miasta lub gminy. Ale w pierwszej kolejności warto zadzwonić na infolinię banku, w którym posiada się konto i zastrzec swój dowód osobisty w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych – jest to najszybsza i najprostsza forma zastrzeżenia dokumentu tożsamości lub karty płatniczej.

Co ważne, nie należy bagatelizować zgubienia czy potencjalnej kradzieży dowodu osobistego. Dane znajdujące się na nim mogą zostać wykorzystane na niekorzyść właściciela, np. w celu wyłudzenia pożyczki dzięki widniejącym na nim informacjom. Zgubiony bądź skradziony dokument tożsamości trzeba jak najszybciej zastrzec.

