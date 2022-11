Jak rozliczyć PIT w Pile?

Praca w Pile wiąże się z koniecznością rozliczenia PIT-u w miejscowym Urzędzie Skarbowym. Jeśli chcemy to zrobić w sposób tradycyjny, czyli osobiście udać się do placówki przy. ul Kossaka 106, musimy najpierw wypełnić papierowy formularz PIT, a następnie złożyć go w wyznaczonym terminie (za rok 2022 będziemy musieli rozliczyć się do 2 maja 2023 roku). Inną opcją tego rodzaju jest wysłanie formularza listem poleconym na adres instytucji. Coraz częściej jednak odchodzi się od metody tradycyjnej, czyli stania w kolejce w urzędzie lub na poczcie. Nawet sam Minister Finansów apeluje, aby składać deklaracje online i okazuje się, że z każdym rokiem rośnie liczba mieszkańców Piły, którzy wybierają PIT elektroniczny.

Zeznanie podatkowe przez Internet

Zeznanie podatkowe w Pile można złożyć także przez Internet, co jest nie tylko rekomendowanym, ale również bardzo wygodnym rozwiązaniem. Jak to zrobić? Opcje są dwie:



za pomocą programu do rozliczeń rocznych – wystarczy ściągnąć na dysk komputera program do rozliczania PIT lub założyć bezpłatne konto na dedykowanym do tego portalu; na rynku jest do wyboru wiele takich programów; te najbardziej popularne są bardzo łatwe w obsłudze i na każdym kroku udzielają użytkownikom niezbędnych informacji; za ich pośrednictwem można oczywiście skorzystać z ulg i odliczeń;

za pomocą programu Ministerstwa Finansów e-pit – logując się na stronie rządowej, można nie tyle złożyć, co sprawdzić swoje gotowe zeznanie podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową; aby to zrobić, należy podać swoje dane lub zalogować się przez profil zaufany.

Czy warto skorzystać z usługi biura księgowego lub doradcy podatkowego w Pile?

Z usług specjalisty – doradcy podatkowego lub biura rachunkowego/księgowego – korzystają w Pile zazwyczaj przedsiębiorcy, ponieważ rozliczenie podatku w przypadku prowadzenia firmy jest nieco bardziej skomplikowane. Jednak osoby prywatne również mają taką możliwość. To idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie rozliczyć PIT-u lub zwyczajnie nie mamy na to czasu. Nie jest to bowiem duży koszt, a przynajmniej mamy pewność, że zeznanie będzie odpowiednio wypełnione, a my unikniemy konieczności składania korekt i wyjaśnień. Poza tym, na usługę nie trzeba czekać zbyt długo, jednak nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo w okresie rozliczeniowym biura mają dużo więcej pracy i może się okazać, że na nasze zeznanie nie będzie już czasu.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Pile?

Rozliczenie podatku dochodowego w Pile musi złożyć każda osoba, która za swoją pracę otrzymała dochód w określonym roku. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność i nie prowadzili jej nawet przez cały rok. Mimo iż byli zwolnieni z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i tak muszą złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Podobnie osoby otrzymujące przychody niższe od kwoty wolnej od podatku. Nie jest bowiem ważne to, jak wysokie przychody osiągnęły, ale to, czy w ogóle otrzymały środki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Pile?

Obowiązku składania zeznania podatkowego w Pile nie mają wszystkie osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym, czyli np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka i studenci na utrzymaniu rodziców, ale także niektóre osoby do 26. roku życia (dotyczy osób, które miały przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł). Poza tym, z podatku są zwolnione niektóre świadczenia, na przykład:



alimenty na dzieci,

kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,

zasiłki pogrzebowe,

świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów,

stypendia i zapomogi,

wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,

odprawy i odszkodowania.

Jak rozliczają się emeryci i renciści w Pile?

Emeryci i renciści w Pile również mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego, tyle że w tym przypadku robi to za nich organ emerytalny lub rentowy, np. ZUS lub KRUS (wypełnia i wysyła do rozliczenia z urzędem skarbowym formularz PIT-40A/11A). Dodatkowo senior może wypełnić także wniosek PIT-OP, w którym wskaże organizację pożytku publicznego, do której chce przekazać 1 proc. swojej emerytury lub renty. Jeśli jednak senior dorabia do emerytury i/lub korzysta z ulg podatkowych i odliczeń, będzie musiał złożyć PIT-36 lub PIT-37 lub ewentualnie rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

