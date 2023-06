Prawa autorskie w dobie Internetu, czyli jak chronić własność intelektualną?

Internet to środowisko ciągłego przepływu treści. Mało kto przy tym wie, że każde publiczne rozpowszechnianie czyjegoś utworu, bez wiedzy i zgody jego autorów, jest co do zasady, sprzeczne z obowiązującym prawem. Zakazane jest także kopiowanie zawartości stron internetowych i udostępnianie ich na innej stronie bez zgody ich właściciela. Jak w warunkach takich działać, aby chronić należącą do nas własność intelektualną?

Prawa autorskie, czyli prawa przysługujące domyślnie, ale nieformalnie

Prawa autorskie, jako twórca, co do zasady, zyskujemy automatycznie po wytworzeniu danego dzieła. Przepisy wskazują wręcz, że nawet utwór jeszcze nieukończony ma prawa autorskie. Praw tych nie musimy więc specjalnie zastrzegać, aby je posiadać. Nie są one jednak nigdzie spisane ani specjalnie zarejestrowane.

Ten brak formalizmu jest wygodny, ale stanowić może spory problem przy ewentualnym sporze o posiadanie praw autorskich i chęci udowodnienia naszych racji.

Jak chronić należący do nas, zamieszczony w Internecie, utwór?

Zamieszczenie własnego utworu w Internecie w sposób oczywisty naraża go na dalsze rozpowszechnianie. Utworem tym może być na przykład stworzona przez nas muzyka, film, dzieło literackie, czy oprogramowanie. Jeżeli takiego rozpowszechniania sobie nie życzymy, wprost napiszmy o tym, chociażby w opisie udostępnionego dzieła, informując, że prawa do niego są zastrzeżone i nie wyrażamy zgody na jego przetwarzanie, przechowywanie i dalsze przekazywanie.

Taki komunikat rozwieje wszelkie wątpliwości i pozwoli użytkownikom korzystać z naszego utworu tylko w granicach dozwolonego użytku osobistego, a więc w formie pozwalającej na zaspokojenie potrzeb własnych (z zastrzeżeniem możliwości pokazania go osobom najbliższym danemu odbiorcy).

Jeżeli chcemy mieć zapewnioną dodatkową ochronę dzieła, wytworzonego przez nas, warto pomyśleć o zastrzeżeniu przysługujących nam praw.

Zrobić można to na przykład poprzez spisanie u notariusza specjalnego oświadczenia, które potwierdzać będzie, że to właśnie my jesteśmy autorem danego dzieła. Może to stanowić solidny dowód w razie ewentualnego sporu o przysługujące nam prawa autorskie.

Loga, czy grafiki zastrzec można także znakiem towarowym lub wzorem przemysłowym, a wynalazki, w tym również programy komputerowe — patentem.

Przeniesienie praw autorskich

Ponieważ całkiem często zdarza się, że przedsiębiorcy korzystają z loga, nazwy, czy innych charakterystycznych elementów, które wytworzone zostały przez zatrudnionego przez nich pracownika lub firmę zewnętrzną, bardzo ważne jest, aby ustalić dokładne warunki przekazania praw autorskich.

W przypadku pracownika wynikać to powinno z podpisanej wcześniej umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron. Jeżeli chodzi natomiast o podmiot zewnętrzny, który wykonał takie dzieło, przedsiębiorca zadbać powinien o dobrze skonstruowaną umowę, która wprost mówić będzie o przeniesieniu praw autorskich.

Domena podstawą ochrony firmy

Bardzo wiele firm decyduje się również na założenie swojej własnej strony internetowej. Przy takim działaniu przydatne jest z kolei zarejestrowanie domeny internetowej, będącej częścią adresu takiej strony internetowej. Domenę rejestruje się w zależności od przyjętego rozszerzenia:

W Krajowym Rejestrze Domen prowadzonym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy dla domen zakończonych rozszerzeniem „.pl”; Poprzez portal eurid.eu dla domen zakończonych rozszerzeniem „.eu”.

Zarejestrowanie domeny pozwoli uniknąć narażenia się na działanie internetowych piratów, skupujących masowo domeny i korzystających z renomy firm, których nazwy domeny te noszą. Pomimo że możliwe jest w takim przypadku otworzenie sporu o domenę internetową, która narusza nasze prawa, to postępowanie takie może być kosztowne i naprawdę czasochłonne. Domenę warto więc zarejestrować – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania planowanej działalności gospodarczej.

Domenę razem z rozszerzeniem zastrzec można także jako słowny znak towarowy. Prawo ochronne, które w tym zakresie udziela Urząd Patentowy, stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

