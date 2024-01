Ulga mieszkaniowa 2024. Czy sprzęt AGD można odliczyć od podatku?

Ulga mieszkaniowa 2024 to ukłon w stronę obywateli, którzy dokonują wydatków na cele mieszkaniowe. Mogą odliczyć od podatku nie tylko zakup sprzętów AGD czy mebli do mieszkania, ale i oświetlenia. Osoby, które sprzedadzą mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu, by kupić inny lokal na cele mieszkaniowe, dzięki uldze mogą zostać zwolnione z obowiązku zapłaty podatku.

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa to ulga podatkowa, która umożliwia odliczenie od podatku wszelkich wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Może z niej skorzystać każdy obywatel, który w ciągu ostatnich trzech lat sprzedał mieszkanie lub dom, a także dokonał zakupu sprzętów i mebli do mieszkania.

Co można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?

Każda osoba, która kupi mieszkanie lub dom i po upływie 5 lat chce go sprzedać, musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości. Jeśli jednak sprzedać nieruchomości związana jest z zamianą lokalu na większy lub inny, dzięki uldze mieszkaniowej można zostać zwolnionym z opłaty podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, aby można było skorzystać z ulgi mieszkaniowej należy w ciągu 3 lat od sprzedaży nieruchomości wykorzystać te pieniądze na zakup innego lokalu lub jego remont.

Sprzęt AGD i meble w ramach ulgi mieszkaniowej

Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy PIT w ramach ulgi mieszkaniowej można odliczyć również zakup sprzętów do mieszkania. Do wydatków na cele mieszkaniowe zalicza się zakup:

kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej,

piekarnika,

szafki stanowiącej element mocowania umywalki,

oświetlenia, w tym taśm LED i oczek halogenowych,

okapu, pochłaniacza,

mebli, które są trwale połączone konstrukcyjnie z elementami budowlanymi, w tym tzw. „mebli pod wymiar”.

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy złożyć deklarację PIT-39. Trzeba w niej wykazać dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości i podatek, który nie podlega zwolnieniu.

