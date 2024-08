Złóż ten dokument do końca miesiąca. Mniej zapłacisz za prąd

Stawki za energię elektryczną rosną, a zima może być trudna nie tylko dla zwykłych obywateli, ale i dla mikroprzedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców. Rząd opracował rozwiązanie, które pozwala mikroprzedsiębiorcom skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Jeśli jednak chcą płacić niższe rachunki, powinni złożyć dokumenty do końca sierpnia.

Kto może skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku mogą skorzystać:

przedsiębiorstwa, które nie wchodzą w skład krajowych grup kapitałowych

przedsiębiorstwa, których łączny roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników

Są jednak pewne obostrzenia – możliwość zamrożenia cen energii na poziomie 693zł/MWh nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zawarli umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej.

Do kiedy można obniżyć rachunki za prąd?

Niższe ceny energii elektrycznej i zamrożenie stawek na poziomie 693zł/MWh będzie obowiązywało do 31 grudnia 2024 roku.

Gdzie złożyć oświadczenie?

Aby zamrozić ceny energii, trzeba złożyć oświadczenie do 31 sierpnia 2024 roku. Dokument należy przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną albo złożyć go osobiście.

Co powinno zawierać oświadczenie?

Oświadczenie musi zawierać:

szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności

wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen

Dokument składany elektronicznie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

