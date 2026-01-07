Koniec miesięcznego limitu. Nowe zasady w działalności nierejestrowanej

Rok 2026 przynosi dwie ważne zmiany w działalności nierejestrowanej. Po pierwsze obowiązuje nowy limit przychodów, a po drugie jest on liczony kwartalnie, a nie – jak do tej pory – miesięcznie.

– To słuszne rozwiązanie, ponieważ dotychczasowy limit stanowił problem dla osób zarabiających sezonowo lub pracujących nad produktem przez dłuższy czas, a następnie sprzedających go jednorazowo – stwierdza Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Jako przykład podaje osobę fizyczną tworzącą rękodzieło, które skumulowało się i zostało sprzedane w jednym miesiącu za 5000 zł.

– W takiej sytuacji limit przychodu z zeszłego roku (3499,50 zł miesięcznie) zmuszałby do założenia działalności gospodarczej. W tym roku nie będzie takiej potrzeby, jeśli kwartalnie nie zostanie przekroczone 10 813,50 zł. A więc kwartalny limit w kontekście sezonowości to dobre i oczekiwane rozwiązanie – uważa ekspert podatkowy.

Ile wynosi nowy limit przychodów?

Od 2026 roku działalność nierejestrowana wchodzi na nowy poziom. Limit przychodów przestaje być liczony – jak dotychczas – miesięcznie, a kluczowe staje się ujęcie kwartalne.

Przedsiębiorca „na próbę” będzie mógł osiągnąć maksymalnie 225 proc. minimalnego wynagrodzenia w skali kwartału. W 2025 roku miesięczny przychód nie mógł przekroczyć 3499,50 zł, co oznaczało 10 813,50 zł kwartalnie.

Limit roczny byłby jeszcze lepszy

Ekspert postuluje, aby obowiązujące od 2026 roku zmiany stały się początkiem ewolucji w działalności nierejestrowanej.

– W mojej ocenie można było pójść o krok dalej i wprowadzić limit roczny, na poziomie dziewięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – proponuje Piotr Juszczyk.

Jak zauważa, dotychczasowa regulacja uniemożliwiała prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej wielu osobom, m.in. rękodzielnikom czy rzemieślnikom.

– Osoby te potrzebują często więcej niż miesiąca na wytworzenie produktu, za który uzyskują przychód przewyższający obecny limit. Proponowana przeze mnie zmiana umożliwiłaby takim osobom prowadzenie działalności bez konieczności rejestracji firmy w CEIDG. Rozwiązanie to może przyczynić się do zwiększenia aktywności obywateli, umożliwiając wielu nowym osobom legalne podejmowanie dodatkowej działalności zarobkowej – stwierdza Juszczyk.

