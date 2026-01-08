Reset Małego ZUS Plus. Nawet 72 miesiące ulgi

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe zasady korzystania z Małego ZUS Plus. Ekspert wskazuje, że wraz z nowelizacją następuje tzw. reset limitów, co oznacza, że okres 36 miesięcy ulgi liczony jest od nowa.

– Nawet przedsiębiorcy, którzy w grudniu 2025 r. wykorzystali pełny limit, od stycznia 2026 r. znów mogą korzystać z Małego ZUS Plus. De facto wszyscy przedsiębiorcy „startują od zera” – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Mały ZUS Plus – trzy lata ulgi w nowej formule

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca może korzystać z Małego ZUS Plus przez maksymalnie 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności.

– Oznacza to trzy lata ulgi i dwuletnią karencję. W poprzedniej konstrukcji prawnej karencja wynosiła aż 36 miesięcy, co w praktyce było poważnym błędem legislacyjnym i istotnie ograniczało dostęp do preferencji – tłumaczy Juszczyk.

Reset limitów – interpretacyjne ryzyko

Ekspert zwraca uwagę na potencjalny problem interpretacyjny. ZUS informuje, że od 2026 r. resetuje dotychczasowe okresy korzystania z ulgi. Oznacza to, że niezależnie od wcześniejszego korzystania z Małego ZUS Plus, od stycznia przedsiębiorca rozpoczyna nowy 60-miesięczny okres, w którym może wykorzystać 36 miesięcy ulgi.

– Problem polega na tym, że reset wynika wyłącznie z korzystnego stanowiska ZUS, pod którym nikt formalnie się nie podpisał – nie ma jednoznacznego potwierdzenia wprost w przepisach ani w oficjalnych objaśnieniach prawnych. To rodzi realne ryzyko interpretacyjne dla przedsiębiorców – zauważa Juszczyk.

ZUS podaje na swojej stronie:

„Od stycznia 2026 r. możesz skorzystać z 36 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus na nowych zasadach, niezależnie od tego, czy wykorzystałeś ją przed 2026 r., czy obecnie z niej korzystasz, czy też nigdy z niej nie korzystałeś”.

– W mojej ocenie ZUS powinien jak najszybciej zająć oficjalne, formalne stanowisko, aby zapewnić przedsiębiorcom pewność prawa. Informacja zamieszczona na stronie internetowej ZUS nie ma charakteru wiążącego, a w przyszłości może rodzić poważne problemy. Z ostrożności przedsiębiorcom należy rekomendować wystąpienie o własną, indywidualną interpretację do ZUS – doradza ekspert.

Skutki resetu dla firm

Efekt nowelizacji jest dalekosiężny.

– Część przedsiębiorców będzie mogła korzystać z Małego ZUS Plus nawet przez 6 lat łącznie – 3 lata przed 2026 r. oraz kolejne 3 lata po resecie, a dopiero później nastąpi przerwa. Składki społeczne mogą być w tym czasie nawet czterokrotnie niższe niż standardowe. To wyraźny ukłon w stronę najmniejszych firm. W 2026 r. podstawowy ZUS wynosi 1 926,76 zł miesięcznie, podczas gdy przy Małym ZUS Plus składka może zostać obniżona nawet do 456,18 zł – podkreśla Juszczyk.

Ekspert wskazuje również na przedsiębiorców, dla których 36. miesiąc ulgi przypadł na grudzień 2025 r.:

– Wielu z nich dokonało już przerejestrowania do „dużego” ZUS. Powstaje pytanie, czy przy obecnym podejściu ZUS dopuści ponowne zgłoszenie do Małego ZUS Plus. Przypomnijmy, że zgłoszenia można dokonać do końca stycznia. Wątpliwości budzi jednak to, czy ZUS zaakceptuje ponowne zgłoszenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca wcześniej zrezygnował z ulgi w oparciu o wcześniejsze stanowisko organu. Jeszcze większy problem dotyczy przedsiębiorców, którzy dowiedzą się o resecie dopiero w trakcie roku – mówi Juszczyk.

Jak zauważa, wielu przedsiębiorców straciło prawo do ulgi w latach 2024–2025 właśnie z powodu wadliwie skonstruowanych przepisów.

– Dzisiejszy reset poprawia ich sytuację, ale jednocześnie pokazuje skalę chaosu legislacyjnego, który wcześniej kosztował firmy realne pieniądze – stwierdza Juszczyk.

Koniec miesięcznego limitu. Nowe zasady w działalności nierejestrowanej

Likwidacja limitu przychodowego?

Ekspert postuluje także zniesienie limitu przychodowego w wysokości 120 tys. zł, który zdaniem Juszczyka utrudnia sprawiedliwy dostęp do ulgi:

– Konstrukcja Małego ZUS Plus opiera się na dochodzie, który stanowi podstawę wyliczenia składek. Łatwo wyobrazić sobie sytuację przedsiębiorcy z przychodem 115 tys. zł i dochodem 100 tys. zł oraz drugiego przedsiębiorcy z przychodem 200 tys. zł, kosztami 150 tys. zł i dochodem 50 tys. zł. Mimo że drugi przedsiębiorca osiąga realnie niższy dochód, nie może skorzystać z ulgi. W tym kontekście limit przychodowy wydaje się zbędny – tłumaczy Juszczyk.

Jego zdaniem ZUS powinien jak najszybciej przedstawić oficjalne stanowisko i w zrozumiały sposób poinformować przedsiębiorców, którzy wcześniej utracili prawo do ulgi, że mogą z niej ponownie skorzystać

– Równolegle warto rozważyć likwidację limitu przychodowego, aby zapewnić bardziej sprawiedliwy dostęp do Małego ZUS Plus – dodaje ekspert.

To miał być podatkowy hit, ale nie wyszło. Teraz rząd próbuje ratować sytuację

Dostałeś prezent od szefa? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek