Rozliczasz PIT? Na dzieci możesz odliczyć tysiące złotych

Rozliczając PIT za 2025 rok, warto pamiętać o ulgach. Mogą one realnie obniżyć podatek lub zwiększyć zwrot.

– W 2026 roku podatnicy w Polsce ponownie mają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej – jednej z najczęściej stosowanych preferencji podatkowych przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dzięki niej podatnicy wychowujący dzieci mogą znacząco obniżyć swój roczny podatek PIT, a w zasadzie uzyskać zwrot – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Kto może z niej skorzystać?

Celem tej ulgi jest częściowe zmniejszenie obciążenia podatkowego rodziców i opiekunów wychowujących dzieci. Prawo do odliczenia ma podatnik, który:

wykazuje dochody opodatkowane według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) i składa deklarację PIT-37, PIT-36 lub inną odpowiednią do swojej sytuacji,

sprawuje pieczę nad dzieckiem jako rodzic, opiekun prawny lub rodzina zastępcza,

wychowuje dzieci znajdujące się w odpowiednim wieku lub w szczególnych sytuacjach życiowych.

Jakie są kwoty odliczenia?

Ekspert tłumaczy, że ulga odliczana jest od podatku (czyli po obliczeniu należnej kwoty PIT), a jej wysokość zależy od liczby dzieci:

pierwsze dziecko – odliczenie do 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

drugie dziecko – odliczenie do 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

trzecie dziecko – odliczenie do 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),

czwarte i kolejne dzieci – odliczenie do 225,00 zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł).

– Kwoty te są sumowane – im więcej dzieci wychowuje podatnik, tym większe korzyści podatkowe – mówi Piotr Juszczyk.

Limity dochodowe

Warto pamiętać, że w przypadku ulgi prorodzinnej obowiązują limity dochodowe. W przypadku rodziców wychowujących tylko jedno dziecko obowiązuje limit dochodu:

112 000 zł łącznych dochodów dla małżeństw lub osób samotnie wychowujących dziecko,

56 000 zł dochodów dla osób niepozostających w związku małżeńskim przez cały rok.

– Jeżeli limity zostaną przekroczone, ulga nie przysługuje na jedno dziecko. W przypadku wychowywania dwojga lub większej liczby dzieci ulga przysługuje bez ograniczeń dochodowych. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie wychowujący dziecko z niepełnosprawnością nie są objęci żadnym limitem – tłumaczy Juszczyk.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga prorodzinna jest rozliczana w rocznym zeznaniu podatkowym – najczęściej przez PIT-37 albo PIT-36 składany do urzędu skarbowego do końca kwietnia.

– Przy rozliczeniu przez „Twój e-PIT” ulga może być uwzględniona automatycznie, z możliwością jej korekty przez rodzica. W przypadku chęci skorzystania z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci ze składek ZUS należy dokonać dodatkowej akcji, tj. oznaczyć opcję „chcę korzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” – podpowiada ekspert podatkowy.

W przypadku skorzystania z ulgi prorodzinnej warto pamiętać, że przysługuje ona także na pełnoletnie dzieci uczące się do ukończenia 25. roku życia, jeżeli spełnione są warunki określone w przepisach (np. kontynuacja nauki i określone limity dochodów dziecka). Osoby utrzymujące pełnoletnie dzieci z niepełnosprawnościami również mogą korzystać z ulgi bez limitu wiekowego. Ponadto, jeśli kwota ulgi przewyższa należny podatek, można uzyskać zwrot nadwyżki ze składek ZUS.

Ulga prorodzinna – limity od 20 lat te same

Ekspert podatkowy zwraca uwagę, że o ile sama ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych w Polsce, to jej limity powinny zostać legislacyjnie zaktualizowane.

– Warto jednak zastanowić się nad waloryzacją kwot ulgi oraz progu dochodowego rodziców. Obecne limity zostały ustalone w 2007 roku, a więc już od 20 lat niezmiennie funkcjonują te same wartości – postuluje Juszczyk.

