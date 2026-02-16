Wspólne rozliczenie małżonków? Nawet 12 tys. zł oszczędności

Wielkie rozliczanie właśnie wystartowało. Cała Polska pochylona nad PIT-ami. Analizujemy ulgi i najkorzystniejsze opcje rozliczeń. Jedną z nich jest wspólne rozliczenie małżonków.

– Zasady wspólnego rozliczenia małżonków w ostatnich latach zmieniły się na korzyść podatników. Opodatkowanie inną formą opodatkowania, np. ryczałem, w niektórych przypadkach nie wyklucza wspólnego rozliczenia. Dodatkowo nawet wstąpienie w związek małżeński w sylwestra pozwoli również na wspólne rozliczenie – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Wspólne rozliczenie małżonków

Reguła jest taka, że każdy podatnik podlega odrębnemu opodatkowaniu, a w konsekwencji odrębnemu rozliczeniu.

– Wspólne rozliczenie małżonków jest preferencją, która w wielu przypadkach jest korzystna dla podatników. Małżonkowie, żeby wspólnie mogli się rozliczyć, muszą spełnić przede wszystkim ustawowe warunki. Podstawowym warunkiem jest oczywiście bycie w związku małżeńskim oraz posiadanie wspólności majątkowej – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Ekspert przypomina, że Polski Ład zmienił warunek bycia w związku małżeńskim przez cały rok.

– Obecnie przepisy mówią o wspólności majątkowej od dnia zawarcia związku małżeńskiego do końca danego roku. W konsekwencji zawarte małżeństwo nawet w sylwestra pozwoli na skorzystanie z tej preferencji. Z drugiej strony, jeśli doszłoby do rozwodu w sylwestra, to nie będzie spełniony warunek „małżeństwo na ostatni dzień roku kalendarzowego”. Tak więc ślub w sylwestra – tak, rozwód – nie – wyjaśnia ekspert podatkowy.

Sam związek małżeński to za mało

Ekspert podatkowy wskazuje, że sam związek małżeński nie zawsze wystarczy.

– Przepisy wykluczają wspólne rozliczenie małżonków, gdy choć jeden z małżonków stosuje opodatkowanie według metody podatku liniowego (19 proc.) albo płaci ryczałt. Wyjątkiem przy ryczałcie są przychody z najmu – mówi Juszczyk.

Jednak, jak podkreśla ekspert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie sam wybór opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym działalności wyklucza ze wspólnego rozliczenia.

– Tak było przed zmianami przepisów. Obecnie ważne jest, czy w roku podatkowym osiągnęliśmy przychody lub ponieśliśmy koszty z tej działalności. Reasumując, należy uznać, że zerowy PIT-36L lub PIT-28 pozwala na wspólne opodatkowanie małżonków na PIT-37 lub PIT-36 – tłumaczy ekspert podatkowy.

Czytaj też:

PCC w górę? Konfederacja proponuje zmiany w podatku

Czy warto się wspólnie rozliczać?

Zdaniem eksperta korzyści ze wspólnego rozliczenia mogą być wymierne.

– Nowa skala podatkowa to wysoka kwota wolna od podatku oraz zwiększona granica drugiego progu. Obecnie kwota wolna wynosi 30 000 zł, a drugi próg podatkowy osiągamy po przekroczeniu 120 000 zł. Wspólne rozliczanie się małżonków oznacza sumowanie dochodów obojga, podzielenie ich przez dwa, wyliczenie podatku wg skali podatkowej, a na końcu ten podatek mnożymy razy dwa – mówi Juszczyk.

Czytaj też:

Jak organy podatkowe niszczą Polaków. „Z obywateli robi się niewolników”

Przykładowe wyliczenia

Jak w liczbach wygląda wspólne rozliczanie małżonków? Ekspert wylicza to na przykładzie małżeństwa, w którym jeden ze współmałżonków jest zatrudniony na etacie z pensją minimalną, a drugi współmałżonek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na skali podatkowej, a jego dochód w roku podatkowym był na poziomie 180 000 zł. Przy umowie o pracę w 2025 r. na minimalnym wynagrodzeniu dochód do opodatkowania będzie na poziomie 45 312 zł (wszystkie wypłaty dokonane w roku podatkowym i koszty uzyskania standardowe).

– Sumując dochody małżonków, łączna kwota do opodatkowania wyniesie 225 312 zł. Zgodnie z zasadą wyliczania podatku przy wspólnym rozliczeniu stosujemy ww. wzór, a więc połowa dochodu wyniesie 112 656 zł. 30 000 zł kwota wolna od opodatkowania, a pozostała kwota, tj. 82 656 zł, opodatkowana jest stawką 12 proc., a więc podatek roczny wyniesie 9 918 zł × 2 = 19 836 zł – wylicza Juszczyk.

Jak by wyglądały te wyliczenia w przypadku, gdyby ci małżonkowie rozliczyli się oddzielnie?

– Małżonek z etatu zapłaciłby podatek w kwocie 1 836 zł, a przy JDG podatek wyniósłby aż 30 000 zł, co dałoby łącznie 31 836 zł. A więc w gospodarstwie domowym dzięki wspólnemu rozliczeniu zostanie 12 000 zł – wskazuje ekspert podatkowy.

Czytaj też:

Sprzedaż i kupno kryptowalut odbija się w deklaracji PIT. Fiskus to sprawdziCzytaj też:

Ulga podatkowa za krew. Oddaną honorowo da się odliczyć za 2025