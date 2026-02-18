Cztery lata bez podatku? Dzięki tej uldze to możliwe

Efektem polskiego cudu gospodarczego są powroty do kraju po latach pracy za granicą. Jeśli w 2025 roku powróciłeś do Polski, możesz skorzystać z wyjątkowej ulgi podatkowej – ulgi na powrót.

Pozwala ona nie płacić podatków od dochodów przez cztery lata, w limicie przychodów do 85 528 zł rocznie. W praktyce oznacza to, że łączny przychód w wysokości 342 112 zł może pozostać całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.

Co to jest ulga na powrót?

Ulga na powrót jest skierowana do osób, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą, a następnie przeniosły swoją rezydencję podatkową do Polski.

Dzięki temu zwolnieniu możesz korzystać z preferencji w roku powrotu oraz przez trzy kolejne lata podatkowe. Ulga obejmuje różne źródła przychodów, w tym pracę na etacie, umowy zlecenia oraz prowadzenie działalności gospodarczej – niezależnie od formy opodatkowania.

To sprawia, że ulga dla powracających jest jedną z najatrakcyjniejszych form wsparcia finansowego dla osób wracających do kraju.

Kto może skorzystać?

Nie każdy powracający do Polski może automatycznie liczyć na zwolnienie. Ulga przysługuje, jeżeli miejsce zamieszkania zostało przeniesione na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r. Jeśli przeniesienie miejsca zamieszkania miało miejsce wcześniej, nie możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego. To jednak nie wszystko – trzeba również spełniać warunki przewidziane w ustawie o PIT.

Warunki obejmują:

trzyletnią rozłąkę – przez minimum trzy lata kalendarzowe przed powrotem nie można było mieszkać w Polsce,

kierunek powrotu – posiadanie polskiego obywatelstwa lub Karty Polaka, obywatelstwa UE/EOG lub Szwajcarii, oraz przeniesienie miejsca zamieszkania do kraju,

legalne przychody – ulga dotyczy etatu, umów zlecenia oraz działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z ulgi w rozliczeniu za 2025 rok, warto przygotować dokumenty potwierdzające pobyt za granicą w latach 2022–2024, takie jak: certyfikat rezydencji podatkowej, umowa o pracę z zagranicznym pracodawcą czy wyciągi z kont bankowych dokumentujące opłacanie mieszkania.

Czytaj też:

Rozliczasz PIT? Na dzieci możesz odliczyć tysiące złotych

Najważniejsze korzyści

Zwolnienie od podatku jest wysokie, dlatego urzędy skarbowe dokładnie weryfikują, czy podatnik spełnia kryteria. Pamiętaj: możesz zacząć korzystać z ulgi od roku powrotu (2025) lub od roku następnego (2026).

Główne korzyści dla powracających:

brak podatków od przychodów do limitu 85 528 zł rocznie,

spokój finansowy przez cztery lata,

możliwość rozliczenia przychodów z pracy na etacie, zleceń i działalności gospodarczej,

wsparcie finansowe ułatwiające reintegrację z polskim rynkiem pracy.

Czytaj też:

Wspólne rozliczenie małżonków? Nawet 12 tys. zł oszczędności

Uwaga na limit

Zwolnieniu od podatku podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Co istotne, kwota ta jest łącznym limitem w ramach ulg:

na powrót,

dla pracujących seniorów,

dla rodzin 4+,

dla młodych.

Czytaj też:

Twój e-PIT nie będzie dostępny. Ministerstwo wyłącza systemCzytaj też:

Ucieczka przed KSeF-em trudniejsza niż myślisz. Ekspert nie ma złudzeń