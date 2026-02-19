Mało kto wie o tej uldze. Pozwala zaoszczędzić kilka tysięcy złotych

Pospolite ruszenie polskich podatników rozpoczęło się w niedzielę. Rozliczając PIT za 2025 rok, warto pamiętać o ulgach, które mogą realnie obniżyć podatek lub zwiększyć zwrot.

Dla tych, którzy samodzielnie oszczędzają na emeryturę, korzystając z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), fiskus przewiduje bardzo atrakcyjną ulgę podatkową.

Ulga za IKZE

IKZE pozwala samodzielnie odkładać środki na przyszłą emeryturę, a przy tym korzystać z odliczeń podatkowych. Wpłaty dokonane na IKZE można odliczyć do wysokości rocznych limitów przy rozliczeniu PIT.

– Limity wpłat uzależnione są od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a to na 2025 rok ustalono na poziomie 8673 zł. W przypadku przedsiębiorców jest to 1,8 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a dla pozostałych osób 1,2. W związku z tym w 2025 roku limity wyniosą odpowiednio 15 611,40 zł i 10 407,60 zł – tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.

Zasady dla pracowników

Pracownik, który wpłaci w 2025 roku pełną kwotę limitu 10 407,60 zł, może w pierwszym progu podatkowym zmniejszyć podatek lub zwiększyć zwrot o 1285 zł. W drugim progu podatkowym kwota ta wzrasta do 3330 zł.

Limity dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają wyższy limit wpłat, co przekłada się na większe korzyści podatkowe.

– Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na skali podatkowej i wpłacił pełną kwotę 15 611,40 zł, w pierwszym progu podatkowym zyska 1873 zł, a w drugim – 4996 zł. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego mogą liczyć na zwrot w wysokości 2966 zł – wyjaśnia Juszczyk.

Opodatkowanie wypłat

Ekspert wyjaśnia, że wpłaty na IKZE mogą być pomnażane, a od zysku nie jest płacony tzw. podatek Belki.

– Nie oznacza to jednak, że nie zapłacimy w ogóle podatku przy wypłatach z IKZE. Po osiągnięciu 65 roku życia i wypłatach przez co najmniej 5 lat zapłacimy 10 proc. podatku – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Podkreśla, że w przypadku szybszej wypłaty środki będą objęte skalą podatkową.

– W mojej ocenie warto jednak zastanowić się nad rezygnacją z podatku przy wypłacie środków po spełnieniu warunków. Jest to interes obopólny – zarówno dla przyszłych emerytów, jak i samego państwa. Mamy niż demograficzny, który się pogłębia, nie wiadomo, jak będą wyglądały emerytury z ZUS za 20 lat, czy nie będą groszowe. W konsekwencji należy już teraz podjąć próby, żeby Polacy dodatkowo lokowali swoje oszczędności na godną emeryturę – mówi Juszczyk.

