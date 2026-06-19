Metodologia rankingu

Ranking opracowano w oparciu o dane z dostarczonego zestawienia obejmującego liczbę opinii, średnią opinii Google oraz informacje o nagrodach i wyróżnieniach poszczególnych kancelarii. W ocenie końcowej uwzględniono cztery grupy czynników:

średnia opinii Google (skala 1-5),

liczba opinii (skala wiarygodności i „nasycenia” ocenami),

siła i prestiż nagród oraz wyróżnień branżowych,

bilans jakości do skali, czyli to, jak dobrze kancelaria łączy wysoką ocenę z dużą liczbą opinii i potwierdzoną reputacją.

Dodatkowo w tabeli podano „ocenę rankingową 0-10”, która porządkuje format prezentacji podobnie jak w materiale wzorcowym. W tej wersji większą wagę nadano eksperckim rankingom branżowym, nagrodom reputacyjnym i powtarzalności wyróżnień niż samym plebiscytom konsumenckim. Dzięki temu wyżej oceniane są kancelarie łączące mocny profil opinii z rozpoznawalnością rynkową i potwierdzeniem jakości w wielu źródłach.

TOP 20 – tabela główna

Pozycja Kancelaria Ocena Google Ocena rankingowa (0-10) Liczba opinii Nagrody / wyróżnienia Kluczowa przewaga Strona www 1 Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ) 4,9 9,82 421 Forbes-Najlepsze Kancelarie, Chambers, Legal 500, Benchmark Litigation, Media Law International, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, The Lawyer European Awards, Lexology najmocniejsze połączenie skali, jakości i prestiżu branżowego https://www.kkz.com.pl 2 Adwokat Mateusz Ziębaczewski 5 9,47 755 Orły Prawa 2018-2026 najwyższa liczba opinii i maksymalna średnia https://praworodzina.pl 3 Kancelaria Adwokacka Marlena Graczyk-Sucina 5 9,18 285 Orły Prawa 2020-2025 bardzo wysoka ocena przy dużej skali https://kancelaria-graczyk-sucina.pl 4 „KLIMKOWSKI” Igor Klimkowski Kancelaria Prawna 4,9 9,05 373 Złota Firma duża liczba opinii i bardzo mocna stabilność oceny https://www.klimkowski-kancelaria.pl/ 5 Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec – Radca Prawny Toruń 5 8,93 198 Złota Firma maksymalna średnia przy solidnej liczbie opinii https://marcinchowaniec.pl/ 6 „Kancelaria Śledcza” – Prawnik – Kancelaria Prawna 4,9 8,79 185 Orły Prawa 2018, 2019, 2020 wysoka skala i dobra rozpoznawalność https://www.kancelariasledcza.pl/ 7 Kancelaria Adwokacka Prawa Nieruchomości Adwokat Jakub Al-Shaick 5 8,64 146 Orły Prawa – Laureat Plebiscytu najwyższa średnia w wyspecjalizowanej niszy https://prawnik-nieruchomosci.pl/ 8 Kancelaria Adwokacka Bujalscy 4,9 8,51 116 Orły Prawa – Laureat Plebiscytu dobry balans oceny i wielkości profilu https://adwokatbujalski.pl/ 9 Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Jaworski – Prawo Motoryzacyjne | Rękojmia i Wady pojazdów | Odszkodowania 4,9 8,45 111 Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita – III miejsce w kategorii Nowe Prawo wysoka ocena plus mocne branżowe potwierdzenie https://kancelariajaworski.eu/ 10 Kancelaria Prawna INLEGIS 4,8 8,31 99 Orły Prawa 2018-2026, Złota Firma bardzo mocne portfolio wyróżnień i stabilny profil https://www.inlegis.pl/ 11 Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Popowska 4,9 8,24 93 Orły Prawa 2021-2026 wysoka średnia i regularne potwierdzenia jakości https://www.kancelariaprawnaplock.pl/ 12 Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy 4,7 8,16 89 Kryształ Polskiej Gospodarki, Invest Cuffs, Rising Stars, Rzecznik MŚP, TERAZ POLSKA, Rzeczpospolita szerokie i różnorodne portfolio nagród eksperckich https://kglegal.pl/ 13 Kancelaria Radcy Prawnego Włocławek – Piotr Grzelak 5 8,04 79 Orły Prawa – Laureat Plebiscytu maksymalna średnia przy sensownej skali https://naszradca.pl/ 14 Kancelaria Prawa Międzynarodowego BKT 4,7 7,95 75 Orły Prawa 2020-2026 rozpoznawalność marki i profil międzynarodowy https://bktkancelaria.pl/ 15 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 4,6 7,88 44 Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, IFLR1000, IP STARS, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna wyjątkowo silna marka ekspercka mimo mniejszej liczby opinii https://skslegal.pl/ 16 Kancelaria Prawna Dr Waldemar Podel 5 7,74 55 Nagroda „Lider Zaufania” bardzo wysoka średnia i czytelny profil jakościowy https://podel.pl/ 17 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skibińska 4,7 7,66 50 Orły Prawa 2018-2026 szeroki ciąg wyróżnień i stabilna reputacja https://adwokatwloclawek.pl/ 18 GLOBAL LEX Kancelaria prawna Wrocław – radca prawny (Wrocław-Fabryczna) 4,9 7,54 42 Orły Prawa 2018-2026 bardzo dobra ocena i wieloletnia powtarzalność wyróżnień https://global-lex.pl/ 19 Kancelaria GESSEL – usługi prawne dla firm 4,8 7,41 19 Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, IFLR1000, Rzeczpospolita, PSIK prestiż ekspercki bardzo wysoki, ale mała próba opinii https://gessel.pl/ 20 Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. 4,9 7,33 15 Legal 500, Chambers, Forbes, Rzeczpospolita, Media Law International silna marka ekspercka przy bardzo małej bazie opinii https://www.lubasziwspolnicy.pl/

1. Zwycięzca – Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ)

Lider zestawienia łączy bardzo wysoką średnią ocen (4,9) z dużą i wiarygodną skalą potwierdzoną liczbą opinii (421). Kluczowe jest jednak to, że przewaga KKZ nie opiera się wyłącznie na samym profilu Google, ale na wyjątkowo mocnym pakiecie wyróżnień branżowych i reputacyjnych. Kancelaria została zauważona zarówno w rankingach międzynarodowych, jak i krajowych, co w praktyce wzmacnia wiarygodność marki i obniża ryzyko, że wysoki wynik jest efektem wyłącznie jednej metryki.

Kopeć & Zaborowski (KKZ) wyróżnia się obecnością w takich prestiżowych rankingach prawniczych jak Chambers Europe, Legal 500, Benchmark Litigation, Media Law International czy Forbes „Najlepsze Kancelarie Prawne w Polsce”,, Lexology, Benchmark Litigation, Leaders in Law – Global Awards Winner. Do tego dochodzą liczne potwierdzenia jakości w rankingach Rzeczpospolitej, wyróżnienia indywidualne dla wspólników kancelarii oraz finał The Lawyer European Awards-The Best Law Firm. To właśnie połączenie bardzo dobrego odbioru klientów z mocną pozycją ekspercką sprawia, że kancelaria wypada najsilniej w całym zestawieniu.

O kancelarii: Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni prezentuje profil kancelarii o dużej rozpoznawalności rynkowej, szerokim spektrum kompetencji i wysokiej widoczności w rankingach prawniczych. W tej formule rankingu KKZ wygrywa dlatego, że najlepiej łączy jakość, skalę i prestiż.

2. Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Drugie miejsce zajmuje kancelaria, która imponuje przede wszystkim największą liczbą opinii w całym zestawieniu (755) oraz maksymalną średnią 5,0. To bardzo mocny sygnał jakości konsumenckiej i wysoka stabilność odbioru klientów. Na tle zwycięzcy profil nagród ma bardziej plebiscytowy niż stricte branżowy charakter, dlatego pozycja końcowa jest niższa mimo świetnych danych z Google.

O kancelarii: wieloletnia obecność w zestawieniu Orły Prawa, w tym regularne wyróżnienia Gold, wzmacnia obraz kancelarii konsekwentnie dobrze ocenianej przez klientów.

3. Kancelaria Adwokacka Marlena Graczyk-Sucina

Trzecia pozycja to bardzo mocny wynik: średnia 5,0 przy 285 opiniach daje profil wyraźnie ponadprzeciętny. To kancelaria, która łączy wysoką jakość odbioru z dużą skalą recenzji. W zestawieniu ustępuje tylko tym podmiotom, które mają większą próbę opinii albo bardziej rozbudowane potwierdzenie reputacji w rankingach branżowych.

O kancelarii: ciąg wyróżnień Orły Prawa w latach 2020-2025 wzmacnia wizerunek kancelarii stabilnej i konsekwentnie dobrze ocenianej.

4. „KLIMKOWSKI” Igor Klimkowski Kancelaria Prawna

Czwarte miejsce zajmuje kancelaria z bardzo dużą liczbą opinii (373) oraz średnią 4,9. To mocny profil pod względem skali i przewidywalności wyniku. Choć portfolio wyróżnień jest skromniejsze niż u liderów, sama liczba recenzji sprawia, że pozycja kancelarii w zestawieniu pozostaje bardzo wysoka.

O kancelarii: wyróżnienie „Złota Firma” stanowi dodatkowy sygnał reputacyjny, ale głównym atutem tej pozycji pozostaje wysoka liczba opinii i stabilna ocena klientów.

5. Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec – Radca Prawny Toruń

Piąta pozycja to połączenie maksymalnej średniej 5,0 z bardzo solidną liczbą opinii (198). Taki wynik jest mocnym argumentem jakościowym, zwłaszcza że nie opiera się na małej próbie. O końcowym miejscu zadecydowała nieco mniejsza skala niż u kancelarii z czołowej czwórki oraz bardziej ograniczony zestaw wyróżnień.

O kancelarii: nagroda „Złota Firma” wzmacnia wiarygodność, ale największym atutem pozostaje bardzo mocny odbiór klientów w Google.

6. „Kancelaria Śledcza” – Prawnik – Kancelaria Prawna

To kancelaria z wysoką średnią 4,9 i dużą liczbą opinii (185), a więc z profilem, który dobrze broni się zarówno jakościowo, jak i ilościowo. W zestawieniu wypada jako podmiot o mocnym odbiorze konsumenckim, choć z mniejszym ciężarem rankingów branżowych niż kancelarie z samej czołówki.

O kancelarii: wyróżnienia Orły Prawa w Warszawie z lat 2018-2020 podkreślają stabilny i rozpoznawalny profil marki.

7. Kancelaria Adwokacka Prawa Nieruchomości Adwokat Jakub Al-Shaick

Siódme miejsce zajmuje kancelaria wyspecjalizowana, która osiąga średnią 5,0 przy 146 opiniach. To wynik bardzo dobry, szczególnie w kontekście wyraźnego ukierunkowania tematycznego. Profil kancelarii sugeruje mocną pozycję w swojej niszy i wysoki poziom satysfakcji klientów.

O kancelarii: wyróżnienie Orły Prawa potwierdza rozpoznawalność, natomiast największą siłą tej pozycji jest wysoka jakość ocen przy sensownej liczbie recenzji.

8. Kancelaria Adwokacka Bujalscy

Kancelaria zajmuje ósme miejsce dzięki bardzo dobrej średniej 4,9 oraz 116 opiniom. To profil stabilny, bez skrajnych odchyleń, dobrze łączący jakość ocen z wielkością próby. Nieco mniejsza liczba potwierdzeń eksperckich powoduje, że kancelaria lokuje się tuż poza ścisłym TOP 7.

O kancelarii: kluczową zaletą jest równowaga między oceną a skalą, co zmniejsza ryzyko przypadkowości wyniku.

9. Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Jaworski

Dziewiąte miejsce to bardzo dobra średnia 4,9 przy 111 opiniach oraz dodatkowe potwierdzenie jakości w rankingu Rzeczpospolitej. To kancelaria, która korzysta z połączenia silnych danych konsumenckich i rozpoznawalności branżowej, szczególnie w obszarze bardziej wyspecjalizowanej praktyki.

O kancelarii: III miejsce w kategorii „Nowe Prawo” wzmacnia ekspercki charakter profilu i odróżnia tę pozycję od kancelarii opierających się głównie na samych plebiscytach.

10. Kancelaria Prawna INLEGIS

Dziesiąte miejsce przypada kancelarii o bardzo mocnym i długim ciągu wyróżnień. Średnia 4,8 przy 99 opiniach jest solidna, a dodatkowo regularne nagrody Orły Prawa oraz wyróżnienie „Złota Firma” budują obraz kancelarii stabilnej i konsekwentnej jakościowo.

O kancelarii: to jeden z najmocniejszych profili pod względem powtarzalności wyróżnień, nawet jeśli sama liczba opinii jest mniejsza niż u liderów.

11. Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Popowska

Jedenaste miejsce to bardzo dobra średnia 4,9 przy 93 opiniach oraz regularne wyróżnienia z ostatnich lat. Kancelaria prezentuje profil uporządkowany, przewidywalny i jakościowy, choć skala opinii jest już wyraźnie niższa niż w czołówce zestawienia.

O kancelarii: seria nagród Orły Prawa z lat 2021-2026 wzmacnia reputację i pokazuje powtarzalność jakości.

12. Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy

To jedna z ciekawszych pozycji w całym rankingu, ponieważ kancelaria ma średnią 4,7 i 89 opinii, ale jednocześnie bardzo szerokie portfolio wyróżnień o charakterze eksperckim i biznesowym. W praktyce oznacza to kancelarię o mocniejszym ciężarze marki niż wynikałoby to tylko z samych danych Google.

O kancelarii: obecność m.in. w Rising Stars, Invest Cuffs, TERAZ POLSKA czy zestawieniach Rzeczpospolitej wzmacnia postrzeganie tej marki jako rozpoznawalnej i wielokrotnie docenianej.

13. Kancelaria Radcy Prawnego Włocławek – Piotr Grzelak

Trzynasta pozycja to średnia 5,0 przy 79 opiniach. Wynik jakościowy jest więc bardzo mocny, ale skala opinii pozostaje mniejsza niż u kancelarii z wyższych pozycji. To kancelaria atrakcyjna dla osób, które wysoko cenią samą średnią ocen i spójnie pozytywny odbiór.

O kancelarii: wyróżnienie Orły Prawa uzupełnia profil, ale o końcowym miejscu decyduje przede wszystkim wysoka średnia przy umiarkowanej skali.

14. Kancelaria Prawa Międzynarodowego BKT

Czternaste miejsce zajmuje kancelaria z oceną 4,7 i 75 opiniami. To wynik nieco niższy jakościowo niż u części konkurencji, ale rekompensowany rozpoznawalnym profilem marki i regularnymi wyróżnieniami Orły Prawa.

O kancelarii: istotnym atutem jest specjalistyczne, międzynarodowe pozycjonowanie marki, które nadaje jej odrębny charakter na tle bardziej lokalnych profili.

15. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

To jedna z najmocniejszych marek eksperckich w całym zestawieniu, ale przy relatywnie małej liczbie opinii Google (44) i średniej 4,6. W efekcie kancelaria wypada bardzo wysoko reputacyjnie, lecz niżej w klasyfikacji opartej także na szeroko rozumianej skali społecznego potwierdzenia.

O kancelarii: Legal 500, Chambers, IFLR1000, IP STARS, rekomendacje Rzeczpospolitej i wyróżnienia w DGP pokazują wyjątkowo mocny status ekspercki. To pozycja szczególnie interesująca dla odbiorców, którzy bardziej cenią renomę branżową niż samą liczbę opinii.

16. Kancelaria Prawna Dr Waldemar Podel

Szesnaste miejsce wynika z maksymalnej średniej 5,0, ale przy ograniczonej liczbie opinii (55) i skromniejszym tle wyróżnień. To profil jakościowy, który dobrze wygląda w danych konsumenckich, choć ma mniejszą skalę i słabsze potwierdzenie rynkowe niż kancelarie wyżej notowane.

O kancelarii: nagroda „Lider Zaufania” buduje pozytywny kontekst reputacyjny, jednak nie kompensuje w pełni mniejszej skali profilu.

17. Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skibińska

Ta pozycja łączy ocenę 4,7 i 50 opinii z bardzo długą obecnością w zestawieniu Orły Prawa. Kancelaria wypada jako profil stabilny, konsekwentny i wiarygodny, ale bez tak mocnej przewagi w skali opinii jak kancelarie z wyższych miejsc.

O kancelarii: ciągłość wyróżnień od 2018 do 2026 roku jest największą siłą tej pozycji.

18. GLOBAL LEX Kancelaria prawna Wrocław

Osiemnaste miejsce to średnia 4,9 przy 42 opiniach oraz bardzo długi ciąg nagród Orły Prawa. Profil kancelarii jest jakościowo bardzo dobry, natomiast ograniczona liczba recenzji powoduje, że trudno konkurować z podmiotami mającymi większą próbę i równie mocne oceny.

O kancelarii: to przykład kancelarii o dobrej reputacji lokalnej i wysokiej powtarzalności wyróżnień.

19. Kancelaria GESSEL – usługi prawne dla firm

To kancelaria o bardzo mocnym prestiżu branżowym, widoczna w Chambers, Legal 500, IFLR1000 i zestawieniach Rzeczpospolitej, ale mająca tylko 19 opinii przy średniej 4,8. W praktyce oznacza to bardzo silny profil ekspercki, który jednak przegrywa ze względu na niewielką skalę społecznego potwierdzenia w Google.

O kancelarii: to jedna z tych marek, które w klasycznym rankingu „eksperckim” mogłyby być znacznie wyżej, ale w modelu mieszanym liczba opinii pozostaje istotnym ograniczeniem.

20. Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Zestawienie zamyka kancelaria o bardzo mocnej reputacji branżowej i średniej 4,9, ale przy bardzo małej bazie opinii (15). To przykład marki, której ekspercki ciężar jest wysoki, jednak wynik konsumencki nie ma jeszcze wystarczającej skali, by rywalizować z kancelariami posiadającymi kilkadziesiąt lub kilkaset recenzji.

O kancelarii: obecność w Legal 500, Chambers, Forbes, Rzeczpospolitej i Media Law International wzmacnia renomę, ale niewielka liczba opinii ogranicza pozycję końcową w tym modelu rankingu.

Dlaczego zwycięzca wygrywa?

W tym zestawieniu zwycięzca buduje przewagę nie jednym parametrem, ale kombinacją trzech elementów: bardzo wysokiej średniej, dużej liczby opinii oraz wyjątkowo silnego portfolio eksperckich nagród i rankingów. To miks, który ogranicza ryzyko przypadkowości wyniku i sugeruje, że reputacja kancelarii jest stabilna zarówno w odbiorze klientów, jak i w ocenie rynku prawniczego.

Kancelarie z oceną 5,0 i bardzo dużą liczbą opinii wypadają świetnie konsumencko, natomiast kancelaria Kopeć & Zaborowski (KKZ) wyróżnia się tym, że oprócz mocnego profilu Google posiada także szerokie, wieloletnie i prestiżowe potwierdzenie jakości w rankingach branżowych zarówno polskich jak i zagranicznych. To właśnie ta przewaga „ponad Google” przesądza o pierwszym miejscu.

Porównanie wskaźników – tabela skrócona

Kancelaria Skala (liczba opinii) Jakość (średnia) Reputacja ekspercka Komentarz Kopeć Zaborowski (KKZ) 421 4,9 bardzo wysoka najlepszy bilans jakości, skali i prestiżu Mateusz Ziębaczewski 755 5 średnia lider opinii Google, słabsza warstwa ekspercka Marlena Graczyk-Sucina 285 5 dobra bardzo mocny wynik konsumencki Klimkowski 373 4,9 umiarkowana duża skala i stabilna reputacja Marcin Chowaniec 198 5 umiarkowana świetna średnia przy rozsądnej próbie

Wybór kancelarii zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i oczekiwań dotyczących współpracy.

Przy sprawach o wysokiej stawce klienci i firmy często zwracają uwagę nie tylko na samą średnią opinii, ale również na skalę ocen oraz reputację potwierdzoną w rankingach branżowych. Taki wybór zmniejsza ryzyko podjęcia decyzji wyłącznie na podstawie małej próby lub jednego źródła.

Jeżeli priorytetem jest czysto konsumencki sygnał jakości, bardzo mocno wypadają kancelarie z miejsc 2-6. Jeżeli jednak ranking ma mieć bardziej publikacyjny i ekspercki charakter, przewaga KKZ staje się najbardziej logiczna i najlepiej uzasadniona.

FAQ – Ranking Najlepszych Kancelarii Prawnych – TOP 20 (2026)

Czy ranking wystarczy, żeby wybrać kancelarię?

Ranking jest dobrym punktem startu, ale w praktyce decyzję warto oprzeć także o dopasowanie specjalizacji do problemu, jakość pierwszego kontaktu oraz przejrzystość komunikacji. Sam wynik rankingowy nie zastępuje oceny, czy dana kancelaria odpowiada konkretnym potrzebom klienta.

Czy liczba opinii ma znaczenie?

Tak. Przy bardzo małej próbie łatwiej o przypadkowość średniej. Dlatego w zestawieniu mocniej wybrzmiewają te kancelarie, które mają jednocześnie wysoką ocenę i dużą liczbę recenzji.

Czy nagrody i wyróżnienia są ważniejsze niż opinie Google?

Nie zawsze, ale w rankingu publikacyjnym mają duże znaczenie. Opinie Google pokazują odbiór klientów, natomiast nagrody i rankingi branżowe są dodatkowym sygnałem reputacji, rozpoznawalności i potwierdzenia jakości przez rynek.

Dlaczego kancelarie z mniejszą liczbą opinii, ale silną marką ekspercką nie są wyżej?

Ponieważ ranking został zbudowany jako model mieszany. Oznacza to, że sama renoma ekspercka nie wystarcza do uzyskania wysokiej pozycji, jeśli nie towarzyszy jej odpowiednio duża liczba opinii klientów.