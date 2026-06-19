Metodologia rankingu
Ranking opracowano w oparciu o dane z dostarczonego zestawienia obejmującego liczbę opinii, średnią opinii Google oraz informacje o nagrodach i wyróżnieniach poszczególnych kancelarii. W ocenie końcowej uwzględniono cztery grupy czynników:
- średnia opinii Google (skala 1-5),
- liczba opinii (skala wiarygodności i „nasycenia” ocenami),
- siła i prestiż nagród oraz wyróżnień branżowych,
- bilans jakości do skali, czyli to, jak dobrze kancelaria łączy wysoką ocenę z dużą liczbą opinii i potwierdzoną reputacją.
Dodatkowo w tabeli podano „ocenę rankingową 0-10”, która porządkuje format prezentacji podobnie jak w materiale wzorcowym. W tej wersji większą wagę nadano eksperckim rankingom branżowym, nagrodom reputacyjnym i powtarzalności wyróżnień niż samym plebiscytom konsumenckim. Dzięki temu wyżej oceniane są kancelarie łączące mocny profil opinii z rozpoznawalnością rynkową i potwierdzeniem jakości w wielu źródłach.
TOP 20 – tabela główna
|
Pozycja
|Kancelaria
|Ocena Google
|Ocena rankingowa (0-10)
|Liczba opinii
|Nagrody / wyróżnienia
|Kluczowa przewaga
|Strona www
|1
|Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ)
|4,9
|9,82
|421
|Forbes-Najlepsze Kancelarie, Chambers, Legal 500, Benchmark Litigation, Media Law International, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, The Lawyer European Awards, Lexology
|najmocniejsze połączenie skali, jakości i prestiżu branżowego
|https://www.kkz.com.pl
|2
|Adwokat Mateusz Ziębaczewski
|5
|9,47
|755
|Orły Prawa 2018-2026
|najwyższa liczba opinii i maksymalna średnia
|https://praworodzina.pl
|3
|Kancelaria Adwokacka Marlena Graczyk-Sucina
|5
|9,18
|285
|Orły Prawa 2020-2025
|bardzo wysoka ocena przy dużej skali
|https://kancelaria-graczyk-sucina.pl
|4
|„KLIMKOWSKI” Igor Klimkowski Kancelaria Prawna
|4,9
|9,05
|373
|Złota Firma
|duża liczba opinii i bardzo mocna stabilność oceny
|https://www.klimkowski-kancelaria.pl/
|5
|Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec – Radca Prawny Toruń
|5
|8,93
|198
|Złota Firma
|maksymalna średnia przy solidnej liczbie opinii
|https://marcinchowaniec.pl/
|6
|„Kancelaria Śledcza” – Prawnik – Kancelaria Prawna
|4,9
|8,79
|185
|Orły Prawa 2018, 2019, 2020
|wysoka skala i dobra rozpoznawalność
|https://www.kancelariasledcza.pl/
|7
|Kancelaria Adwokacka Prawa Nieruchomości Adwokat Jakub Al-Shaick
|5
|8,64
|146
|Orły Prawa – Laureat Plebiscytu
|najwyższa średnia w wyspecjalizowanej niszy
|https://prawnik-nieruchomosci.pl/
|8
|Kancelaria Adwokacka Bujalscy
|4,9
|8,51
|116
|Orły Prawa – Laureat Plebiscytu
|dobry balans oceny i wielkości profilu
|https://adwokatbujalski.pl/
|9
|Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Jaworski – Prawo Motoryzacyjne | Rękojmia i Wady pojazdów | Odszkodowania
|4,9
|8,45
|111
|Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita – III miejsce w kategorii Nowe Prawo
|wysoka ocena plus mocne branżowe potwierdzenie
|https://kancelariajaworski.eu/
|10
|Kancelaria Prawna INLEGIS
|4,8
|8,31
|99
|Orły Prawa 2018-2026, Złota Firma
|bardzo mocne portfolio wyróżnień i stabilny profil
|https://www.inlegis.pl/
|11
|Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Popowska
|4,9
|8,24
|93
|Orły Prawa 2021-2026
|wysoka średnia i regularne potwierdzenia jakości
|https://www.kancelariaprawnaplock.pl/
|12
|Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy
|4,7
|8,16
|89
|Kryształ Polskiej Gospodarki, Invest Cuffs, Rising Stars, Rzecznik MŚP, TERAZ POLSKA, Rzeczpospolita
|szerokie i różnorodne portfolio nagród eksperckich
|https://kglegal.pl/
|13
|Kancelaria Radcy Prawnego Włocławek – Piotr Grzelak
|5
|8,04
|79
|Orły Prawa – Laureat Plebiscytu
|maksymalna średnia przy sensownej skali
|https://naszradca.pl/
|14
|Kancelaria Prawa Międzynarodowego BKT
|4,7
|7,95
|75
|Orły Prawa 2020-2026
|rozpoznawalność marki i profil międzynarodowy
|https://bktkancelaria.pl/
|15
|Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
|4,6
|7,88
|44
|Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, IFLR1000, IP STARS, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna
|wyjątkowo silna marka ekspercka mimo mniejszej liczby opinii
|https://skslegal.pl/
|16
|Kancelaria Prawna Dr Waldemar Podel
|5
|7,74
|55
|Nagroda „Lider Zaufania”
|bardzo wysoka średnia i czytelny profil jakościowy
|https://podel.pl/
|17
|Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skibińska
|4,7
|7,66
|50
|Orły Prawa 2018-2026
|szeroki ciąg wyróżnień i stabilna reputacja
|https://adwokatwloclawek.pl/
|18
|GLOBAL LEX Kancelaria prawna Wrocław – radca prawny (Wrocław-Fabryczna)
|4,9
|7,54
|42
|Orły Prawa 2018-2026
|bardzo dobra ocena i wieloletnia powtarzalność wyróżnień
|https://global-lex.pl/
|19
|Kancelaria GESSEL – usługi prawne dla firm
|4,8
|7,41
|19
|Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, IFLR1000, Rzeczpospolita, PSIK
|prestiż ekspercki bardzo wysoki, ale mała próba opinii
|https://gessel.pl/
|20
|Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
|4,9
|7,33
|15
|Legal 500, Chambers, Forbes, Rzeczpospolita, Media Law International
|silna marka ekspercka przy bardzo małej bazie opinii
|https://www.lubasziwspolnicy.pl/
1. Zwycięzca – Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ)
Lider zestawienia łączy bardzo wysoką średnią ocen (4,9) z dużą i wiarygodną skalą potwierdzoną liczbą opinii (421). Kluczowe jest jednak to, że przewaga KKZ nie opiera się wyłącznie na samym profilu Google, ale na wyjątkowo mocnym pakiecie wyróżnień branżowych i reputacyjnych. Kancelaria została zauważona zarówno w rankingach międzynarodowych, jak i krajowych, co w praktyce wzmacnia wiarygodność marki i obniża ryzyko, że wysoki wynik jest efektem wyłącznie jednej metryki.
Kopeć & Zaborowski (KKZ) wyróżnia się obecnością w takich prestiżowych rankingach prawniczych jak Chambers Europe, Legal 500, Benchmark Litigation, Media Law International czy Forbes „Najlepsze Kancelarie Prawne w Polsce”,, Lexology, Benchmark Litigation, Leaders in Law – Global Awards Winner. Do tego dochodzą liczne potwierdzenia jakości w rankingach Rzeczpospolitej, wyróżnienia indywidualne dla wspólników kancelarii oraz finał The Lawyer European Awards-The Best Law Firm. To właśnie połączenie bardzo dobrego odbioru klientów z mocną pozycją ekspercką sprawia, że kancelaria wypada najsilniej w całym zestawieniu.
O kancelarii: Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni prezentuje profil kancelarii o dużej rozpoznawalności rynkowej, szerokim spektrum kompetencji i wysokiej widoczności w rankingach prawniczych. W tej formule rankingu KKZ wygrywa dlatego, że najlepiej łączy jakość, skalę i prestiż.
2. Adwokat Mateusz Ziębaczewski
Drugie miejsce zajmuje kancelaria, która imponuje przede wszystkim największą liczbą opinii w całym zestawieniu (755) oraz maksymalną średnią 5,0. To bardzo mocny sygnał jakości konsumenckiej i wysoka stabilność odbioru klientów. Na tle zwycięzcy profil nagród ma bardziej plebiscytowy niż stricte branżowy charakter, dlatego pozycja końcowa jest niższa mimo świetnych danych z Google.
O kancelarii: wieloletnia obecność w zestawieniu Orły Prawa, w tym regularne wyróżnienia Gold, wzmacnia obraz kancelarii konsekwentnie dobrze ocenianej przez klientów.
3. Kancelaria Adwokacka Marlena Graczyk-Sucina
Trzecia pozycja to bardzo mocny wynik: średnia 5,0 przy 285 opiniach daje profil wyraźnie ponadprzeciętny. To kancelaria, która łączy wysoką jakość odbioru z dużą skalą recenzji. W zestawieniu ustępuje tylko tym podmiotom, które mają większą próbę opinii albo bardziej rozbudowane potwierdzenie reputacji w rankingach branżowych.
O kancelarii: ciąg wyróżnień Orły Prawa w latach 2020-2025 wzmacnia wizerunek kancelarii stabilnej i konsekwentnie dobrze ocenianej.
4. „KLIMKOWSKI” Igor Klimkowski Kancelaria Prawna
Czwarte miejsce zajmuje kancelaria z bardzo dużą liczbą opinii (373) oraz średnią 4,9. To mocny profil pod względem skali i przewidywalności wyniku. Choć portfolio wyróżnień jest skromniejsze niż u liderów, sama liczba recenzji sprawia, że pozycja kancelarii w zestawieniu pozostaje bardzo wysoka.
O kancelarii: wyróżnienie „Złota Firma” stanowi dodatkowy sygnał reputacyjny, ale głównym atutem tej pozycji pozostaje wysoka liczba opinii i stabilna ocena klientów.
5. Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec – Radca Prawny Toruń
Piąta pozycja to połączenie maksymalnej średniej 5,0 z bardzo solidną liczbą opinii (198). Taki wynik jest mocnym argumentem jakościowym, zwłaszcza że nie opiera się na małej próbie. O końcowym miejscu zadecydowała nieco mniejsza skala niż u kancelarii z czołowej czwórki oraz bardziej ograniczony zestaw wyróżnień.
O kancelarii: nagroda „Złota Firma” wzmacnia wiarygodność, ale największym atutem pozostaje bardzo mocny odbiór klientów w Google.
6. „Kancelaria Śledcza” – Prawnik – Kancelaria Prawna
To kancelaria z wysoką średnią 4,9 i dużą liczbą opinii (185), a więc z profilem, który dobrze broni się zarówno jakościowo, jak i ilościowo. W zestawieniu wypada jako podmiot o mocnym odbiorze konsumenckim, choć z mniejszym ciężarem rankingów branżowych niż kancelarie z samej czołówki.
O kancelarii: wyróżnienia Orły Prawa w Warszawie z lat 2018-2020 podkreślają stabilny i rozpoznawalny profil marki.
7. Kancelaria Adwokacka Prawa Nieruchomości Adwokat Jakub Al-Shaick
Siódme miejsce zajmuje kancelaria wyspecjalizowana, która osiąga średnią 5,0 przy 146 opiniach. To wynik bardzo dobry, szczególnie w kontekście wyraźnego ukierunkowania tematycznego. Profil kancelarii sugeruje mocną pozycję w swojej niszy i wysoki poziom satysfakcji klientów.
O kancelarii: wyróżnienie Orły Prawa potwierdza rozpoznawalność, natomiast największą siłą tej pozycji jest wysoka jakość ocen przy sensownej liczbie recenzji.
8. Kancelaria Adwokacka Bujalscy
Kancelaria zajmuje ósme miejsce dzięki bardzo dobrej średniej 4,9 oraz 116 opiniom. To profil stabilny, bez skrajnych odchyleń, dobrze łączący jakość ocen z wielkością próby. Nieco mniejsza liczba potwierdzeń eksperckich powoduje, że kancelaria lokuje się tuż poza ścisłym TOP 7.
O kancelarii: kluczową zaletą jest równowaga między oceną a skalą, co zmniejsza ryzyko przypadkowości wyniku.
9. Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Jaworski
Dziewiąte miejsce to bardzo dobra średnia 4,9 przy 111 opiniach oraz dodatkowe potwierdzenie jakości w rankingu Rzeczpospolitej. To kancelaria, która korzysta z połączenia silnych danych konsumenckich i rozpoznawalności branżowej, szczególnie w obszarze bardziej wyspecjalizowanej praktyki.
O kancelarii: III miejsce w kategorii „Nowe Prawo” wzmacnia ekspercki charakter profilu i odróżnia tę pozycję od kancelarii opierających się głównie na samych plebiscytach.
10. Kancelaria Prawna INLEGIS
Dziesiąte miejsce przypada kancelarii o bardzo mocnym i długim ciągu wyróżnień. Średnia 4,8 przy 99 opiniach jest solidna, a dodatkowo regularne nagrody Orły Prawa oraz wyróżnienie „Złota Firma” budują obraz kancelarii stabilnej i konsekwentnej jakościowo.
O kancelarii: to jeden z najmocniejszych profili pod względem powtarzalności wyróżnień, nawet jeśli sama liczba opinii jest mniejsza niż u liderów.
11. Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Popowska
Jedenaste miejsce to bardzo dobra średnia 4,9 przy 93 opiniach oraz regularne wyróżnienia z ostatnich lat. Kancelaria prezentuje profil uporządkowany, przewidywalny i jakościowy, choć skala opinii jest już wyraźnie niższa niż w czołówce zestawienia.
O kancelarii: seria nagród Orły Prawa z lat 2021-2026 wzmacnia reputację i pokazuje powtarzalność jakości.
12. Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy
To jedna z ciekawszych pozycji w całym rankingu, ponieważ kancelaria ma średnią 4,7 i 89 opinii, ale jednocześnie bardzo szerokie portfolio wyróżnień o charakterze eksperckim i biznesowym. W praktyce oznacza to kancelarię o mocniejszym ciężarze marki niż wynikałoby to tylko z samych danych Google.
O kancelarii: obecność m.in. w Rising Stars, Invest Cuffs, TERAZ POLSKA czy zestawieniach Rzeczpospolitej wzmacnia postrzeganie tej marki jako rozpoznawalnej i wielokrotnie docenianej.
13. Kancelaria Radcy Prawnego Włocławek – Piotr Grzelak
Trzynasta pozycja to średnia 5,0 przy 79 opiniach. Wynik jakościowy jest więc bardzo mocny, ale skala opinii pozostaje mniejsza niż u kancelarii z wyższych pozycji. To kancelaria atrakcyjna dla osób, które wysoko cenią samą średnią ocen i spójnie pozytywny odbiór.
O kancelarii: wyróżnienie Orły Prawa uzupełnia profil, ale o końcowym miejscu decyduje przede wszystkim wysoka średnia przy umiarkowanej skali.
14. Kancelaria Prawa Międzynarodowego BKT
Czternaste miejsce zajmuje kancelaria z oceną 4,7 i 75 opiniami. To wynik nieco niższy jakościowo niż u części konkurencji, ale rekompensowany rozpoznawalnym profilem marki i regularnymi wyróżnieniami Orły Prawa.
O kancelarii: istotnym atutem jest specjalistyczne, międzynarodowe pozycjonowanie marki, które nadaje jej odrębny charakter na tle bardziej lokalnych profili.
15. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
To jedna z najmocniejszych marek eksperckich w całym zestawieniu, ale przy relatywnie małej liczbie opinii Google (44) i średniej 4,6. W efekcie kancelaria wypada bardzo wysoko reputacyjnie, lecz niżej w klasyfikacji opartej także na szeroko rozumianej skali społecznego potwierdzenia.
O kancelarii: Legal 500, Chambers, IFLR1000, IP STARS, rekomendacje Rzeczpospolitej i wyróżnienia w DGP pokazują wyjątkowo mocny status ekspercki. To pozycja szczególnie interesująca dla odbiorców, którzy bardziej cenią renomę branżową niż samą liczbę opinii.
16. Kancelaria Prawna Dr Waldemar Podel
Szesnaste miejsce wynika z maksymalnej średniej 5,0, ale przy ograniczonej liczbie opinii (55) i skromniejszym tle wyróżnień. To profil jakościowy, który dobrze wygląda w danych konsumenckich, choć ma mniejszą skalę i słabsze potwierdzenie rynkowe niż kancelarie wyżej notowane.
O kancelarii: nagroda „Lider Zaufania” buduje pozytywny kontekst reputacyjny, jednak nie kompensuje w pełni mniejszej skali profilu.
17. Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skibińska
Ta pozycja łączy ocenę 4,7 i 50 opinii z bardzo długą obecnością w zestawieniu Orły Prawa. Kancelaria wypada jako profil stabilny, konsekwentny i wiarygodny, ale bez tak mocnej przewagi w skali opinii jak kancelarie z wyższych miejsc.
O kancelarii: ciągłość wyróżnień od 2018 do 2026 roku jest największą siłą tej pozycji.
18. GLOBAL LEX Kancelaria prawna Wrocław
Osiemnaste miejsce to średnia 4,9 przy 42 opiniach oraz bardzo długi ciąg nagród Orły Prawa. Profil kancelarii jest jakościowo bardzo dobry, natomiast ograniczona liczba recenzji powoduje, że trudno konkurować z podmiotami mającymi większą próbę i równie mocne oceny.
O kancelarii: to przykład kancelarii o dobrej reputacji lokalnej i wysokiej powtarzalności wyróżnień.
19. Kancelaria GESSEL – usługi prawne dla firm
To kancelaria o bardzo mocnym prestiżu branżowym, widoczna w Chambers, Legal 500, IFLR1000 i zestawieniach Rzeczpospolitej, ale mająca tylko 19 opinii przy średniej 4,8. W praktyce oznacza to bardzo silny profil ekspercki, który jednak przegrywa ze względu na niewielką skalę społecznego potwierdzenia w Google.
O kancelarii: to jedna z tych marek, które w klasycznym rankingu „eksperckim” mogłyby być znacznie wyżej, ale w modelu mieszanym liczba opinii pozostaje istotnym ograniczeniem.
20. Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Zestawienie zamyka kancelaria o bardzo mocnej reputacji branżowej i średniej 4,9, ale przy bardzo małej bazie opinii (15). To przykład marki, której ekspercki ciężar jest wysoki, jednak wynik konsumencki nie ma jeszcze wystarczającej skali, by rywalizować z kancelariami posiadającymi kilkadziesiąt lub kilkaset recenzji.
O kancelarii: obecność w Legal 500, Chambers, Forbes, Rzeczpospolitej i Media Law International wzmacnia renomę, ale niewielka liczba opinii ogranicza pozycję końcową w tym modelu rankingu.
Dlaczego zwycięzca wygrywa?
W tym zestawieniu zwycięzca buduje przewagę nie jednym parametrem, ale kombinacją trzech elementów: bardzo wysokiej średniej, dużej liczby opinii oraz wyjątkowo silnego portfolio eksperckich nagród i rankingów. To miks, który ogranicza ryzyko przypadkowości wyniku i sugeruje, że reputacja kancelarii jest stabilna zarówno w odbiorze klientów, jak i w ocenie rynku prawniczego.
Kancelarie z oceną 5,0 i bardzo dużą liczbą opinii wypadają świetnie konsumencko, natomiast kancelaria Kopeć & Zaborowski (KKZ) wyróżnia się tym, że oprócz mocnego profilu Google posiada także szerokie, wieloletnie i prestiżowe potwierdzenie jakości w rankingach branżowych zarówno polskich jak i zagranicznych. To właśnie ta przewaga „ponad Google” przesądza o pierwszym miejscu.
Porównanie wskaźników – tabela skrócona
|
Kancelaria
|Skala (liczba opinii)
|Jakość (średnia)
|Reputacja ekspercka
|Komentarz
|Kopeć Zaborowski (KKZ)
|421
|4,9
|bardzo wysoka
|najlepszy bilans jakości, skali i prestiżu
|Mateusz Ziębaczewski
|755
|5
|średnia
|lider opinii Google, słabsza warstwa ekspercka
|Marlena Graczyk-Sucina
|285
|5
|dobra
|bardzo mocny wynik konsumencki
|Klimkowski
|373
|4,9
|umiarkowana
|duża skala i stabilna reputacja
|Marcin Chowaniec
|198
|5
|umiarkowana
|świetna średnia przy rozsądnej próbie
Wybór kancelarii zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i oczekiwań dotyczących współpracy.
Przy sprawach o wysokiej stawce klienci i firmy często zwracają uwagę nie tylko na samą średnią opinii, ale również na skalę ocen oraz reputację potwierdzoną w rankingach branżowych. Taki wybór zmniejsza ryzyko podjęcia decyzji wyłącznie na podstawie małej próby lub jednego źródła.
Jeżeli priorytetem jest czysto konsumencki sygnał jakości, bardzo mocno wypadają kancelarie z miejsc 2-6. Jeżeli jednak ranking ma mieć bardziej publikacyjny i ekspercki charakter, przewaga KKZ staje się najbardziej logiczna i najlepiej uzasadniona.
FAQ – Ranking Najlepszych Kancelarii Prawnych – TOP 20 (2026)
Czy ranking wystarczy, żeby wybrać kancelarię?
Ranking jest dobrym punktem startu, ale w praktyce decyzję warto oprzeć także o dopasowanie specjalizacji do problemu, jakość pierwszego kontaktu oraz przejrzystość komunikacji. Sam wynik rankingowy nie zastępuje oceny, czy dana kancelaria odpowiada konkretnym potrzebom klienta.
Czy liczba opinii ma znaczenie?
Tak. Przy bardzo małej próbie łatwiej o przypadkowość średniej. Dlatego w zestawieniu mocniej wybrzmiewają te kancelarie, które mają jednocześnie wysoką ocenę i dużą liczbę recenzji.
Czy nagrody i wyróżnienia są ważniejsze niż opinie Google?
Nie zawsze, ale w rankingu publikacyjnym mają duże znaczenie. Opinie Google pokazują odbiór klientów, natomiast nagrody i rankingi branżowe są dodatkowym sygnałem reputacji, rozpoznawalności i potwierdzenia jakości przez rynek.
Dlaczego kancelarie z mniejszą liczbą opinii, ale silną marką ekspercką nie są wyżej?
Ponieważ ranking został zbudowany jako model mieszany. Oznacza to, że sama renoma ekspercka nie wystarcza do uzyskania wysokiej pozycji, jeśli nie towarzyszy jej odpowiednio duża liczba opinii klientów.