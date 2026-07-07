Coraz więcej Polaków spisuje testament. Dane pokazują wyraźny trend

Zainteresowanie testamentami sporządzanymi u notariusza systematycznie rośnie. Dane Krajowej Rady Notarialnej pokazują, że w 2019 r. sporządzono 143 870 testamentów notarialnych, natomiast w 2025 r. już 207 293. Oznacza to wzrost o około 43 proc. Jeszcze szybciej rośnie liczba wpisów do Notarialnego Rejestru Testamentów, która w tym samym okresie zwiększyła się z 42 369 do 118 146.

Eksperci wskazują, że testament notarialny przestaje być rozwiązaniem wybieranym przez nielicznych. Dla wielu osób staje się sposobem na uporządkowanie spraw majątkowych oraz ograniczenie ryzyka sporów między spadkobiercami.

Dlaczego Polacy wybierają notariusza?

W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji rodzinnych, np. rodzin patchworkowych, dziedziczenie ustawowe nie zawsze odpowiada rzeczywistej woli spadkodawcy. Testament notarialny pozwala precyzyjnie wskazać spadkobierców oraz sposób podziału majątku.

Dodatkową zaletą jest bezpieczeństwo prawne. Notariusz czuwa nad zgodnością dokumentu z przepisami i wyjaśnia skutki poszczególnych zapisów. Jest to szczególnie ważne przy zastosowaniu zapisu windykacyjnego, który umożliwia przekazanie konkretnego składnika majątku wskazanej osobie już z chwilą śmierci spadkodawcy.

Ile kosztuje testament u notariusza?

Podstawowy testament notarialny kosztuje 50 zł netto. Do tej kwoty doliczany jest 23-procentowy VAT oraz opłata za wypisy aktu notarialnego w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. W praktyce koszt sporządzenia prostego testamentu wynosi zwykle około 100–150 zł brutto.

Bardziej rozbudowane dokumenty, obejmujące np. zapis windykacyjny lub wydziedziczenie, mogą kosztować około 200 zł netto. Wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów jest najczęściej wliczony w cenę sporządzenia dokumentu lub wiąże się jedynie z niewielką dodatkową opłatą.

Jak przechowywany jest testament?

Testament sporządzony u notariusza przechowywany jest w kancelarii przez 10 lat, a następnie przekazywany do sądu. Dodatkowo może zostać wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów. Rejestr nie zawiera treści dokumentu, lecz jedynie informację o jego istnieniu, co ułatwia odnalezienie testamentu po śmierci spadkodawcy. Dostęp do tych informacji jest możliwy dopiero po jego śmierci i po przedstawieniu aktu zgonu notariuszowi.

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