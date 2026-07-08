Metodologia rankingu

Ranking opracowano w oparciu o dane obejmujące liczbę opinii, średnią opinii Google oraz informacje o nagrodach i wyróżnieniach poszczególnych kancelarii. W ocenie końcowej uwzględniono trzy główne grupy czynników:

średnią opinii Google (skala 1-5) liczbę opinii (skala wiarygodności i „nasycenia” ocenami), siłę i prestiż nagród oraz wyróżnień branżowych.

Dodatkowo w tabeli podano „ocenę rankingową 0-10”, liczona jako (średnia opinii / 5) × 10, wyłącznie po to, by ujednolicić format prezentacji podobnie jak w materiale wzorcowym. Sama kolejność rankingu została ustalona szerzej – nie tylko na podstawie średniej, ale także przy uwzględnieniu skali opinii oraz jakości i rozpoznawalności nagród.

Ponieważ w dostarczonych danych nie ma informacji o nowych opiniach, odsetku odpowiedzi na recenzje ani adresach, w tej wersji zestawienia większą rolę odgrywa warstwa reputacyjna: rankingi branżowe, nagrody eksperckie oraz powtarzalność wyróżnień.

Pozycja Kancelaria Ocena Google Ocena rankingowa (0-10) Liczba opinii Nagrody / wyróżnienia Kluczowa przewaga 1 Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ) – Kancelaria prawna – Warszawa 4,9 9,8 421 Forbes-Najlepsze kancelarie prawne, Media Law International, Chambers, Global Awards 2026, Benchmark Litigation Europe, Legal 500, Chambers Europe, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazele Biznesu, The Lawyer European Awards, Orły Prawa, Who is Who Legal, Lexology, The Lawyer European Awards najmocniejsze połączenie skali opinii, wysokiej jakości i prestiżu branżowego wynikającego z licznych prestiżowych rankingów polskich i zagranicznych 2 Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy – Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu 4,8 9,6 289 Orły Prawa 2018-2025 bardzo duża liczba opinii i wieloletnia powtarzalność jednego wyróżnienia 3 Kancelaria Adwokacka Oskar Skoczylas 4,9 9,8 147 Orły Prawa 2025, Laureat Plebiscytu Orły Prawa bardzo wysoka średnia przy solidnej liczbie opinii 4 Kancelaria Adwokacka | adw. dr Agata Koschel-Sturzbecher 4,9 9,8 108 Najlepsi OFERTEO 2018 i 2019, Orły Prawa 2018 i 2019 wysoka ocena i kilka niezależnych potwierdzeń jakości 5 Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Szerszeń – sprawy spadkowe, karne, administracyjne, alimenty, rozwody | Adwokat Poznań 5 10 80 Orły Prawa 2024-2026 maksymalna średnia ocen przy wiarygodnej skali recenzji 6 PBKB Adwokaci Sp. Partnerska 4,8 9,6 48 Orły Prawa 2018-2026, Nagroda Prawnik Pro Bono 2025 mocna ciągłość wyróżnień i dodatkowe potwierdzenie reputacyjne 7 Kancelaria Prawna Poznań RPMS Staniszewski & Wspólnicy 4,7 9,4 121 brak potwierdzonych nagród dobra skala opinii mimo braku wskazanych wyróżnień 8 Kancelaria Adwokacka Rafał Mąka 4,8 9,6 47 Orły Prawa 2025 solidna ocena i uporządkowany profil reputacyjny 9 Agnieszka Wernik Kancelaria Adwokacka 4,8 9,6 41 Orły Prawa 2021 stabilna ocena i rozpoznawalność w swojej grupie 10 Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Zaborowski – kancelaria prawna – Warszawa 4,2 8,4 57 Rising Stars, DGP, Lexology Client Choice, Benchmark Litigation, Global Awards 2026, Chambers, Legal500, dziennik Rzeczpospolita bardzo mocne wyróżnienia eksperckie przy słabszym profilu opinii Google 11 Adw. Paweł Spiechowicz, Kancelaria Adwokacka 5 10 9 Orły Prawa 2024 Bronze, Orły Prawa 2025 Bronze maksymalna średnia, ale bardzo mała próba opinii 12 Kancelaria Adwokacka adw. Marek Dulniak 4,4 8,8 16 Orły Prawa 2022-2025 powtarzalność wyróżnień przy ograniczonej skali opinii 13 JP LEGAL – Kancelaria Prawna Gdańsk 4,3 8,6 12 Orły Prawa 2025 pojedyncze wyróżnienie przy niewielkiej bazie opinii

1. Zwycięzca – Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ)

Lider zestawienia łączy bardzo wysoką średnią ocen (4,9) z dużą i wiarygodną skalą potwierdzoną liczbą opinii (421). Kluczowe jest jednak to, że przewaga KKZ nie opiera się wyłącznie na samym profilu Google, ale na wyjątkowo szerokim i prestiżowym pakiecie nagród oraz wyróżnień branżowych oraz reputacyjnych. Kancelaria jest obecna zarówno w rankingach międzynarodowych, jak i krajowych, co w praktyce wzmacnia wiarygodność marki i ogranicza ryzyko, że wysoka pozycja wynika tylko z jednej metryki.

Kopeć & Zaborowski (KKZ) wyróżnia się obecnością w takich zestawieniach jak Chambers Europe, Legal 500, Benchmark Litigation Europe, Media Law International, Forbes „Najlepsze Kancelarie Prawne -Polska”, Leaders in Law – Global Awards Winner czy The Lawyer European Awards. Do tego dochodzą liczne potwierdzenia jakości w rankingach Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej, wyróżnienia indywidualne dla prawników kancelarii oraz nagrody biznesowe. To właśnie połączenie bardzo dobrego odbioru klientów z mocną pozycją ekspercką sprawia, że kancelaria wypada najsilniej w całym zestawieniu.

O kancelarii: Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni prezentuje profil kancelarii o dużej rozpoznawalności rynkowej, szerokim spektrum kompetencji i wysokiej widoczności w rankingach prawniczych. W tej formule rankingu KKZ wygrywa dlatego, że najlepiej łączy jakość, skalę i prestiż.

2. Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy – Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Drugie miejsce zajmuje kancelaria, która wyróżnia się bardzo dużą liczbą opinii (289) oraz wysoką średnią 4,8. To mocny sygnał jakości konsumenckiej i stabilności odbioru klientów. Dodatkowym atutem jest wieloletnia obecność w zestawieniu Orły Prawa, co wzmacnia wizerunek kancelarii jako rozpoznawalnej i regularnie docenianej.

O kancelarii: profil tej pozycji opiera się przede wszystkim na dużej skali opinii oraz konsekwentnym potwierdzaniu jakości w kolejnych latach.

3. Kancelaria Adwokacka Oskar Skoczylas

Trzecia pozycja to bardzo mocny wynik: średnia 4,9 przy 147 opiniach daje profil wyraźnie ponadprzeciętny. To kancelaria, która łączy wysoką jakość odbioru z wiarygodną skalą recenzji. Dodatkowe wyróżnienia Orły Prawa wzmacniają reputację, choć zakres potwierdzeń eksperckich pozostaje węższy niż u lidera.

O kancelarii: duża liczba opinii przy bardzo wysokiej średniej sprawia, że kancelaria wypada bardzo dobrze w modelu mieszanym łączącym jakość i skalę.

4. Kancelaria Adwokacka | adw. dr Agata Koschel-Sturzbecher

Czwarta pozycja to średnia 4,9 przy 108 opiniach oraz kilka niezależnych potwierdzeń jakości: Orły Prawa i wyróżnienia Najlepsi OFERTEO. Taki zestaw tworzy profil kancelarii o dobrej reputacji, stabilnym odbiorze klientów i rozsądnym zapleczu nagród.

O kancelarii: na tle konkurencji kancelaria wyróżnia się równowagą między oceną, liczbą opinii i obecnością w więcej niż jednym typie zestawień.

5. Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Szerszeń

Piąte miejsce zajmuje kancelaria z maksymalną średnią 5,0 przy 80 opiniach. To bardzo dobry wynik jakościowy, oparty już na próbie na tyle dużej, by traktować go jako wiarygodny. Regularne wyróżnienia Orły Prawa z lat 2024-2026 wzmacniają reputację, choć mniejsza skala opinii niż u kancelarii z miejsc 1-4 ogranicza pozycję końcową.

O kancelarii: to propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób, które wysoko cenią samą jakość ocen i spójnie pozytywny odbiór klientów.

6. PBKB Adwokaci Sp. Partnerska

Szósta pozycja to kancelaria z oceną 4,8 i 48 opiniami, ale z bardzo mocnym wsparciem reputacyjnym w postaci wieloletnich wyróżnień Orły Prawa oraz dodatkowej nagrody Prawnik Pro Bono 2025. To sprawia, że PBKB wypada lepiej niż część podmiotów z podobną lub nieco większą liczbą opinii.

O kancelarii: największą siłą tej pozycji jest powtarzalność wyróżnień oraz dodatkowe potwierdzenie jakości poza samym profilem Google.

7. Kancelaria Prawna Poznań RPMS Staniszewski & Wspólnicy

Siódme miejsce zajmuje kancelaria z oceną 4,7 i 121 opiniami. To wynik, który dobrze broni się skalą opinii, ale słabiej wypada na poziomie warstwy reputacyjnej, ponieważ w dostarczonym materiale nie wskazano potwierdzonych nagród ani wyróżnień.

O kancelarii: profil tej pozycji opiera się głównie na liczbie opinii i stabilnej obecności w Google, a nie na szerokim pakiecie rankingów branżowych.

8. Kancelaria Adwokacka Rafał Mąka

Ósma pozycja to średnia 4,8 przy 47 opiniach oraz aktualne wyróżnienie Orły Prawa 2025. To profil stabilny, uporządkowany i jakościowy, choć z mniejszą skalą niż u kancelarii z wyższych miejsc.

O kancelarii: kancelaria wypada korzystnie jako podmiot z dobrym bilansem oceny i prostym, czytelnym sygnałem reputacyjnym.

9. Agnieszka Wernik Kancelaria Adwokacka

Dziewiąte miejsce zajmuje kancelaria z oceną 4,8 i 41 opiniami. To wynik dobry, choć już oparty na wyraźnie mniejszej próbie niż w czołówce zestawienia. Dodatkowe wyróżnienie Orły Prawa 2021 wzmacnia wiarygodność profilu.

O kancelarii: to pozycja o stabilnym odbiorze klientów i umiarkowanej, ale czytelnej rozpoznawalności.

10. Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Zaborowski

Dziesiąte miejsce to jeden z najbardziej nietypowych profili w zestawieniu. Z jednej strony kancelaria ma wyraźnie słabszą średnią opinii Google (4,2) niż większość konkurencji, z drugiej – bardzo mocny pakiet wyróżnień eksperckich, obejmujący m.in. Rising Stars, DGP, Lexology Client Choice, Benchmark Litigation, Chambers, Legal500 oraz Global Awards 2026.

O kancelarii: w klasyfikacji czysto eksperckiej taka marka mogłaby znaleźć się wyżej, ale w modelu mieszanym średnia opinii Google pozostaje istotnym ograniczeniem.

11. Adw. Paweł Spiechowicz, Kancelaria Adwokacka

Jedenaste miejsce wynika z maksymalnej średniej 5,0, ale przy bardzo małej liczbie opinii – zaledwie 9. Taki profil wygląda bardzo dobrze jakościowo, lecz pozostaje obciążony wysokim ryzykiem przypadkowości wyniku. Dodatkowe wyróżnienia Orły Prawa Bronze 2024 i 2025 wzmacniają reputację, ale nie kompensują małej skali.

O kancelarii: to kancelaria, którą można uznać za jakościową, ale jeszcze zbyt słabo nasyconą opiniami, by konkurować z wyżej notowanymi podmiotami.

12. Kancelaria Adwokacka adw. Marek Dulniak

Dwunasta pozycja to średnia 4,4 przy 16 opiniach oraz regularne wyróżnienia Orły Prawa w latach 2022-2025. Profil kancelarii wygląda reputacyjnie przyzwoicie, ale zarówno ocena, jak i liczba recenzji pozostają wyraźnie słabsze niż u większości konkurentów.

O kancelarii: największą zaletą tej pozycji jest powtarzalność wyróżnień, nie zaś sama skala opinii.

13. JP LEGAL – Kancelaria Prawna Gdańsk

Zestawienie zamyka kancelaria z oceną 4,3 i 12 opiniami oraz pojedynczym wyróżnieniem Orły Prawa 2025. To profil, który ma jeszcze zbyt małą skalę opinii i zbyt ograniczone potwierdzenie reputacyjne, by rywalizować z wyżej notowanymi kancelariami.

O kancelarii: na obecnym etapie to raczej pozycja z potencjałem wzrostu niż silnie ugruntowana marka w tym zestawieniu.

Dlaczego zwycięzca wygrywa?

W tym zestawieniu zwycięzca buduje przewagę nie jednym parametrem, ale kombinacją trzech elementów: bardzo wysokiej średniej, dużej liczby opinii oraz wyjątkowo silnego portfolio eksperckich nagród i rankingów. To miks, który ogranicza ryzyko przypadkowości wyniku i sugeruje, że reputacja kancelarii jest stabilna zarówno w odbiorze klientów, jak i w ocenie rynku prawniczego.

Kancelarie z oceną 5,0 i dobrą liczbą opinii wypadają bardzo mocno w warstwie konsumenckiej, natomiast kancelaria Kopeć & Zaborowski (KKZ) wyróżnia się tym, że oprócz silnego profilu Google posiada także szerokie, wieloletnie i prestiżowe potwierdzenie jakości w rankingach branżowych. To właśnie ta przewaga „ponad Google” przesądza o pierwszym miejscu.

Porównanie wskaźników – tabela skrócona

Kancelaria Skala (liczba opinii) Jakość (średnia) Reputacja ekspercka Komentarz Kopeć Zaborowski (KKZ) 421 4,9 bardzo wysoka najlepszy bilans jakości, skali i prestiżu Iwo Klisz i Wspólnicy 289 4,8 dobra bardzo duża skala i stabilna reputacja Oskar Skoczylas 147 4,9 dobra bardzo mocny wynik jakościowy Agata Koschel-Sturzbecher 108 4,9 dobra dobry balans opinii i nagród Paweł Szerszeń 80 5 umiarkowana maksymalna średnia przy wiarygodnej próbie





Wybór kancelarii zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i oczekiwań dotyczących współpracy.

Przy sprawach o wysokiej stawce klienci i firmy często zwracają uwagę nie tylko na samą średnią opinii, ale również na skalę ocen oraz reputację potwierdzoną w rankingach branżowych. Taki wybór zmniejsza ryzyko podjęcia decyzji wyłącznie na podstawie małej próby lub jednego źródła.

Jeżeli priorytetem jest czysto konsumencki sygnał jakości, bardzo mocno wypadają kancelarie z miejsc 2-5. Jeżeli jednak ranking ma mieć bardziej publikacyjny i ekspercki charakter, przewaga KKZ staje się najbardziej logiczna i najlepiej uzasadniona.

Często zadawane pytania (FAQ)

FAQ – Ranking Kancelarii Prawnych – Ochrona Dóbr Osobistych, Zniesławienie, Pomówienie – TOP 13 (2026)

Czy ranking wystarczy, żeby wybrać kancelarię?

Ranking jest dobrym punktem startu, ale w praktyce decyzję warto oprzeć także o dopasowanie specjalizacji do problemu, jakość pierwszego kontaktu oraz przejrzystość komunikacji. Sam wynik rankingowy nie zastępuje oceny, czy dana kancelaria odpowiada konkretnym potrzebom klienta.

Czy liczba opinii ma znaczenie?

Tak. Przy bardzo małej próbie łatwiej o przypadkowość średniej. Dlatego w zestawieniu mocniej wybrzmiewają te kancelarie, które mają jednocześnie wysoką ocenę i dużą liczbę recenzji.

Czy nagrody i wyróżnienia są ważniejsze niż opinie Google?

Nie zawsze, ale w rankingu publikacyjnym mają duże znaczenie. Opinie Google pokazują odbiór klientów, natomiast nagrody i rankingi branżowe są dodatkowym sygnałem reputacji, rozpoznawalności i potwierdzenia jakości przez rynek.

Dlaczego kancelarie z maksymalną średnią 5,0 nie zawsze są wyżej?

Ponieważ ranking został zbudowany jako model mieszany. Oznacza to, że sama średnia nie wystarcza do uzyskania najwyższej pozycji, jeśli nie towarzyszy jej odpowiednio duża liczba opinii oraz mocne potwierdzenie reputacyjne.