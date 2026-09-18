Podatek od nieruchomości przejdzie rewolucję. Koniec z niesprawiedliwym systemem

Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowuje reformę podatku od nieruchomości. Najważniejsza propozycja dotyczy osób, które wspólnie posiadają mieszkanie, dom, grunt lub budowlę.

Podatek od nieruchomości ma się zmienić. Koniec płacenia za innych

Obecnie nieruchomość należąca do kilku osób jest objęta solidarnym obowiązkiem podatkowym. Gmina może żądać zapłaty całej kwoty od wszystkich współwłaścicieli, kilku z nich albo tylko jednej osoby. Uregulowanie należności przez jednego współwłaściciela zwalnia pozostałych wobec urzędu.

Projekt UD466 ma znieść tę zasadę. Odpowiedzialność podatnika zostałaby ograniczona do części odpowiadającej jego udziałowi w prawie własności. Osoba posiadająca jedną czwartą nieruchomości odpowiadałaby więc zasadniczo za jedną czwartą podatku, a nie za całą kwotę.

Każdy zapłaci za swój udział. Co ze współwłasnością łączną?

Nowe reguły mają objąć grunty, budynki i budowle pozostające we współwłasności, współposiadaniu lub współużytkowaniu wieczystym. Przy udziałach ułamkowych podatek byłby obliczany zgodnie z ich wysokością.

W przypadku współwłasności łącznej i współposiadania projekt przewiduje przyjęcie równych udziałów. Odrębne rozwiązanie ma dotyczyć majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Jego szczegóły powinny znaleźć się w projekcie ustawy.

Kupujesz mieszkanie? Notariusz może wyręczyć podatnika

Reforma ma ograniczyć formalności po zakupie lub sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, która nie będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej. Na wniosek nabywcy albo zbywcy notariusz przesyłałby gminie wyciąg z aktu notarialnego z danymi potrzebnymi do wymiaru podatku.

Jeżeli dokument zawierałby wszystkie wymagane informacje, podatnik nie musiałby sam składać formularza. Ma to zmniejszyć ryzyko błędów i liczbę wezwań z urzędu.

Zmiany obejmą także podatek rolny i leśny

Jeżeli współwłaściciele są osobami fizycznymi, podatek od nieruchomości oraz podatki rolny i leśny mają być co do zasady ustalane w oddzielnych decyzjach. Łączne zobowiązanie pieniężne mogłoby nadal obejmować podatek rolny i leśny.

Projekt przewiduje też nowe formularze oraz doprecyzowanie zasad dotyczących nieruchomości samorządowych. Gminy nie miałyby płacić podatku samym sobie od gruntów znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym.

Nowe zasady jeszcze nie obowiązują. Jest termin dla rządu

Propozycja znajduje się na etapie rządowych prac legislacyjnych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2026 roku. Dopiero później ustawa może trafić do Sejmu, dlatego współwłaściciele nadal rozliczają podatek według dotychczasowych zasad.

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